Déployez la recherche approfondie locale en un clic.
Assistant de recherche IA auto-hébergé qui exécute des flux de travail de recherche approfondie itératifs en utilisant des fournisseurs de LLM cloud.
Choisissez un pack VPS pour Local Deep Research
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Local Deep Research ?
Local Deep Research est un assistant de recherche IA open-source avec plus de 7 200 étoiles GitHub qui exécute des flux de travail de recherche multi-étapes sur votre propre infrastructure. Il planifie des requêtes, recueille des sources sur le web, comble les lacunes et produit des rapports cités — le même modèle que les produits de recherche approfondie commerciaux, mais avec un contrôle total sur le modèle et les moteurs de recherche qui effectuent le travail.
Ce déploiement connecte Local Deep Research à votre fournisseur LLM cloud préféré — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou tout point de terminaison compatible OpenAI — et est livré avec SearXNG comme backend de recherche respectueux de la vie privée, ainsi les requêtes de recherche et les sources agrégées restent sur votre VPS tandis que l'inférence du modèle s'exécute auprès du fournisseur de pointe de votre choix.
Fonctionnalités clés de Local Deep Research
Recherche itérative approfondie
Planifie les requêtes, assure le suivi des lacunes et agrège les sources dans des rapports structurés avec des citations plutôt que des réponses ponctuelles.
Fournisseurs Cloud LLM
Fonctionne avec OpenRouter, OpenAI, Anthropic et tout endpoint compatible OpenAI — basculez entre les fournisseurs et les modèles depuis l'interface utilisateur web sans redémarrer le conteneur.
Backend de recherche privé
Livré avec SearXNG afin que les requêtes de recherche soient agrégées à partir de dizaines de moteurs de recherche sans les exposer aux traqueurs commerciaux.
Vos données sont en lieu sûr
L'historique de recherche, les rapports générés et la configuration résident sur votre VPS — seuls les appels d'inférence de modèle quittent le serveur, chiffrés en transit vers le fournisseur que vous avez choisi.
Rapports cités, exportables
Chaque affirmation est rattachée à sa source, ce qui permet d'examiner, de vérifier et d'exporter les rapports pour une utilisation ultérieure.
Configuration basée sur le web
Les fournisseurs de modèles, les clés API et les paramètres de recherche sont gérés via la page de paramètres intégrée — aucune modification des fichiers de configuration sur le serveur.
Pourquoi exécuter Local Deep Research avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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