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Plateforme de discussion IA open source offrant une interface unifiée pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles locaux.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec LibreChat ?

LibreChat est une alternative auto-hébergée à ChatGPT avec plus de 15 000 étoiles GitHub, qui vous offre une interface unique et soignée pour interagir avec plusieurs fournisseurs d'IA. Il prend en charge les modèles OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, ainsi que les modèles hébergés localement via Ollama — le tout à partir d'un seul déploiement, sans avoir à jongler entre les différents tableaux de bord des fournisseurs.

Ce modèle regroupe la pile LibreChat complète : MongoDB pour le stockage des conversations, MeiliSearch pour la recherche en texte intégral de l'historique des discussions, et une base de données vectorielle PostgreSQL pour les requêtes de documents RAG. L'exécuter sur votre propre VPS maintient les conversations sensibles sur votre infrastructure tout en vous donnant un contrôle total sur les clés API, l'accès utilisateur et la gestion des coûts.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de LibreChat

Accès à l'IA multi-fournisseurs

Connectez les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI et Ollama locaux, et basculez entre eux dans une seule session de chat.

Requêtes de documents RAG

Téléchargez des documents et interrogez-les avec n'importe quel modèle d'IA connecté grâce au pipeline de récupération intégré alimenté par pgvector.

Recherche de conversation

Retrouvez instantanément les conversations passées grâce à la recherche en texte intégral propulsée par MeiliSearch sur l'ensemble de votre historique de conversations.

Gestion des utilisateurs

Enregistrer plusieurs utilisateurs avec connexion par e-mail/mot de passe, gérer l'accès aux clés API de manière centralisée et suivre la consommation de jetons par utilisateur.

Confidentialité complète

Toutes les conversations IA et les documents téléchargés restent sur votre VPS — aucune collecte de données par des tiers au-delà des API des fournisseurs d'IA que vous choisissez.

Pourquoi exécuter LibreChat avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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