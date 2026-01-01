Déployer Budibase en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des applications métier internes, des panneaux d'administration et des flux de travail automatisés sans codage intensif.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Budibase ?
Budibase est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des flux de travail automatisés grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer. Il se connecte à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, des API REST et à sa propre base de données intégrée, transformant les sources de données en applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines.
L'auto-hébergement de Budibase sur votre propre VPS maintient les données critiques et la logique applicative au sein de votre infrastructure, répondant ainsi aux exigences de souveraineté des données et de conformité que les outils low-code hébergés dans le cloud ne peuvent pas satisfaire. L'ensemble de la pile — service applicatif, service de traitement, CouchDB, Redis et MinIO — s'exécute dans un seul déploiement sans dépendances externes.
Fonctionnalités clés de Budibase
Créateur d'applications visuel
Faites glisser et déposez des composants — tableaux, formulaires, graphiques et boutons — sur un canevas pour composer des applications métier fonctionnelles sans écrire de code frontend.
Connexions de données multi-sources
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, aux API REST et à la base de données CouchDB intégrée afin que les applications puissent lire et écrire à partir de vos sources de données existantes.
Automatisation des flux de travail
Définir des processus automatisés avec des déclencheurs, des conditions et des actions pour remplacer les étapes manuelles dans les flux d'approbation, les notifications et les opérations de données.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuer des rôles aux utilisateurs au niveau de l'application afin que chaque membre de l'équipe ne voie que les données et les actions appropriées à ses responsabilités.
Logique JavaScript personnalisée
Passer à JavaScript lorsque les liaisons visuelles ne sont pas suffisantes, donnant aux développeurs un contrôle précis sur les transformations de données et le comportement conditionnel.
Pourquoi exécuter Budibase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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