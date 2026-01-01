Déployez ExpenseOwl en un clic.
Gestionnaire de dépenses auto-hébergé léger avec des graphiques de tableau de bord, la gestion des catégories et l'importation/exportation CSV — aucune base de données requise.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ExpenseOwl ?
ExpenseOwl est une application de suivi des dépenses auto-hébergée et minimale qui stocke toutes les données dans des fichiers JSON locaux sans nécessiter de base de données externe. Elle offre un tableau de bord épuré avec des graphiques circulaires et des résumés de flux de trésorerie, un tableau des dépenses triable pour examiner les entrées, et un panneau de paramètres pour gérer les catégories, la devise et l'import/export de données.
L'auto-hébergement d'ExpenseOwl sur votre propre VPS signifie que vos dossiers financiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. Sa conception légère se déploie en quelques secondes sans service de base de données à maintenir, ce qui en fait l'un des moyens les plus simples de prendre le contrôle total de vos données financières personnelles.
Fonctionnalités clés de ExpenseOwl
Tableau de bord des dépenses
Les graphiques circulaires et les synthèses de flux de trésorerie offrent une ventilation visuelle instantanée des habitudes de dépenses dans toutes les catégories suivies.
Gestion par catégorie
Définissez et modifiez les catégories de dépenses personnalisées dans le panneau des paramètres pour correspondre à votre système de budgétisation personnel ou familial.
Importation et exportation CSV
Déplacez des données vers et depuis ExpenseOwl à l'aide de fichiers CSV — utile pour importer l'historique d'autres applications ou créer des sauvegardes portables.
Aucune base de données requise
Toutes les données de dépenses sont stockées dans des fichiers JSON locaux sur le volume nommé, il n'y a donc pas de service Postgres ou MySQL à configurer ou à maintenir.
Support PWA
Installez ExpenseOwl en tant qu'application web progressive sur ordinateur de bureau ou mobile pour une expérience similaire à une application native directement depuis le navigateur.
Pourquoi exécuter ExpenseOwl avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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