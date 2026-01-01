Déployez Castopod en un clic.
Plateforme d'hébergement de podcasts open source avec des analyses, des fonctionnalités de réseau social et des outils de monétisation intégrés.
Choisissez un pack VPS pour Castopod
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Castopod ?
Castopod est une plateforme d'hébergement de podcasts open source complète, conçue pour les créateurs qui souhaitent des capacités de publication professionnelles sans dépendre de services d'hébergement tiers. Elle gère la gestion des épisodes, la génération automatique de flux RSS pour la distribution sur toutes les plateformes majeures, des analyses d'audience détaillées et l'intégration d'ActivityPub pour le réseautage social décentralisé — le tout dans une solution auto-hébergée unique.
Héberger votre podcast sur votre propre VPS signifie que vous possédez vos données d'audience, évitez les frais de bande passante par téléchargement et conservez un contrôle total sur la distribution et la monétisation de votre contenu sans verrouillage de plateforme.
Fonctionnalités clés de Castopod
Distribution RSS automatique
Génère et met à jour automatiquement le flux RSS de votre podcast, rendant votre émission disponible sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes principales.
Statistiques des auditeurs
Les statistiques de téléchargement détaillées, les données démographiques et les métriques d'engagement vous donnent les informations sur l'audience nécessaires pour développer votre émission de manière stratégique.
Monétisation intégrée
Les abonnements Premium et les fonctionnalités de soutien aux auditeurs vous permettent de construire une entreprise de podcast durable directement sur votre propre infrastructure.
Intégration ActivityPub
Connectez-vous au Fediverse afin que les auditeurs sur les plateformes sociales décentralisées puissent suivre, commenter et interagir sans quitter leur application préférée.
Collaboration multi-utilisateurs
Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de gérer les épisodes, les analyses et la publication de plusieurs séries de podcasts à partir d'un seul tableau de bord.
Pourquoi exécuter Castopod avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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