Déployez Chatpad AI avec une installation en un clic.
Interface ChatGPT axée sur la confidentialité qui stocke toutes les conversations localement, sans suivi ni collecte de données.
Choisissez un pack VPS pour Chatpad AI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Chatpad AI ?
Chatpad AI est une interface web épurée et open source pour les modèles GPT d'OpenAI, qui stocke chaque conversation et clé API dans le stockage local du navigateur plutôt que sur des serveurs externes. Aucun suivi, aucun cookie et aucune journalisation côté serveur — vos requêtes et réponses vont directement de votre navigateur à l'API OpenAI et nulle part ailleurs.
L'auto-hébergement de Chatpad AI offre aux équipes une interface ChatGPT partagée et toujours disponible sur l'infrastructure de l'entreprise, en centralisant la facturation de l'utilisation de l'API et en fournissant un accès fiable indépendamment de la disponibilité du service grand public d'OpenAI ou des modifications de politique.
Fonctionnalités clés de Chatpad AI
Stockage local des données
Toutes les conversations et les clés API résident dans le stockage local de votre navigateur, ainsi aucun service tiers ne voit jamais vos requêtes ou vos réponses.
Aucun compte requis
Ajoutez votre clé API OpenAI dans les paramètres et commencez à discuter immédiatement — aucune inscription, aucun abonnement, aucun avertissement d'utilisation n'interrompra votre flux de travail.
Exportation des conversations
Exporter et importer des conversations sous forme de fichiers afin que vous puissiez sauvegarder les discussions importantes ou les continuer après avoir changé d'appareil.
Interface épurée et ciblée
Un design sans distraction supprime les offres premium et les fonctionnalités payantes, en maintenant l'attention entièrement sur la conversation.
Compatibilité multi-modèles
Basculez entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo et d'autres modèles OpenAI depuis la même interface sans changer d'outils.
Pourquoi exécuter Chatpad AI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.