Chatpad AI est une interface web épurée et open source pour les modèles GPT d'OpenAI, qui stocke chaque conversation et clé API dans le stockage local du navigateur plutôt que sur des serveurs externes. Aucun suivi, aucun cookie et aucune journalisation côté serveur — vos requêtes et réponses vont directement de votre navigateur à l'API OpenAI et nulle part ailleurs.

L'auto-hébergement de Chatpad AI offre aux équipes une interface ChatGPT partagée et toujours disponible sur l'infrastructure de l'entreprise, en centralisant la facturation de l'utilisation de l'API et en fournissant un accès fiable indépendamment de la disponibilité du service grand public d'OpenAI ou des modifications de politique.