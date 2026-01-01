Shopware est une plateforme e-commerce open source basée sur PHP et Symfony, conçue pour les marchands qui souhaitent flexibilité, performance et pleine propriété de leur boutique en ligne. Son architecture centrée sur les API, ses capacités headless et son Rule Builder la rendent également adaptée aux marques directes aux consommateurs à croissance rapide et aux catalogues B2B complexes avec des prix personnalisés, une segmentation et des flux de travail.

L'auto-hébergement de Shopware sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les données clients, les commandes et les intégrations de paiement, sans frais par commande et sans verrouillage de la plateforme. Ce template inclut Shopware avec MariaDB, Redis pour la mise en cache et les sessions, et OpenSearch pour une découverte rapide des produits, vous offrant une pile de production prête pour un trafic réel.