Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine pour le déploiement de mises à jour logicielles sur des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Basé sur Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance à l'échelle industrielle.

L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des inventaires d'appareils, des binaires d'artefacts et de la télémétrie de déploiement, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose l'API d'intégration directe des appareils pour les appareils et une API de gestion pour orchestrer les campagnes à partir de vos propres outils.