Déployez Eclipse Hawkbit avec une installation en un clic.
Gestion des mises à jour IoT open source pour le déploiement de firmware et de logiciels vers des flottes d'appareils périphériques connectés.
Choisissez un pack VPS pour Eclipse Hawkbit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Eclipse Hawkbit ?
Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine pour le déploiement de mises à jour logicielles sur des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Basé sur Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance à l'échelle industrielle.
L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des inventaires d'appareils, des binaires d'artefacts et de la télémétrie de déploiement, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose l'API d'intégration directe des appareils pour les appareils et une API de gestion pour orchestrer les campagnes à partir de vos propres outils.
Fonctionnalités clés de Eclipse Hawkbit
Déploiements ciblés
Définir les groupes de déploiement par attributs d'appareil et déployer les mises à jour par vagues contrôlées, avec des seuils de succès et des déclencheurs de restauration automatique.
Dépôt d'artefacts
Téléchargez, versionnez et distribuez des images de firmware, des paquets OS et des lots d'applications depuis un référentiel d'artefacts intégré avec vérification par somme de contrôle.
API directe de dispositif
Les appareils interrogent l'interface REST DDI pour récupérer les mises à jour attribuées, signaler la progression et accuser réception des résultats d'installation sans code de transport sur mesure.
Compatible multi-locataire
Isoler les parcs d'appareils, les utilisateurs et les dépôts de logiciels par locataire — utile pour gérer les déploiements clients ou séparer les gammes de produits.
Gestion REST API
Piloter les déploiements, les cibles, les ensembles de distribution et les modules logiciels par programmation pour les intégrer aux pipelines CI/CD et à l'outillage d'exploitation existant.
Bus d'événements RabbitMQ
Diffuser les changements d'état des appareils et les événements de déploiement vers RabbitMQ afin que les systèmes en aval puissent réagir en temps réel sans interroger la base de données.
Pourquoi exécuter Eclipse Hawkbit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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