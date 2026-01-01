Déployer OCS Inventory NG en un clic.
Serveur open-source de gestion de parc informatique qui suit le matériel, les logiciels et déploie des paquets sur l'ensemble de votre parc.
Choisissez un pack VPS pour OCS Inventory NG
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OCS Inventory NG ?
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est une solution gratuite et open-source de gestion de parc informatique et de déploiement de logiciels qui a été affinée depuis 2001. Des agents légers installés sur les terminaux Windows, Linux, macOS, Android et IBM AIX remontent des inventaires détaillés du matériel et des logiciels vers un serveur central, tandis que les scans SNMP et la découverte IP étendent la visibilité aux imprimantes, commutateurs, routeurs et autres appareils sans agent.
L'auto-hébergement d'OCS Inventory sur votre propre VPS garde chaque empreinte d'appareil, enregistrement de licence et paquet déployé sous votre contrôle. La console web intégrée, la base de données MySQL et l'API REST sont les mêmes composants utilisés par les entreprises gérant des parcs informatiques de plus de 100 000 appareils, sans frais par actif et sans dépendance à un SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de OCS Inventory NG
Inventaire du matériel et des logiciels
Des agents légers collectent des données détaillées sur le processeur, la mémoire, le stockage, les périphériques et les logiciels installés à partir des terminaux Windows, Linux, macOS, Android et AIX.
Déploiement de paquet
Déployez des scripts, des installateurs et des paquets de configuration aux agents via HTTPS, avec des contrôles de bande passante qui s'adaptent à des flottes de 100 000 appareils et plus.
SNMP et découverte de réseau
Scanner les sous-réseaux et interroger les appareils SNMP pour inventorier les imprimantes, les commutateurs, les routeurs et les autres équipements qui ne peuvent pas exécuter d'agent.
Rapports de conformité des licences
Suivre les applications installées sur l'ensemble de votre parc informatique et générer des rapports de mesure de logiciels pour vérifier l'utilisation des licences et les renouvellements.
API REST et intégrations
L'API REST intégrée et le module de synchronisation GLPI alimentent les données d'actifs dans les systèmes de gestion des tickets, les CMDB et les outils de sécurité.
Console web avec RBAC
Console basée sur navigateur avec des contrôles d'accès basés sur les rôles, une authentification LDAP et CAS, et des tableaux de bord personnalisables pour les opérateurs et les auditeurs.
Pourquoi exécuter OCS Inventory NG avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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