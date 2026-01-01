Déployer Homer en un clic.
Un tableau de bord statique extrêmement simple pour organiser tous vos services auto-hébergés sur une seule et belle page d'accueil.
Choisissez un pack VPS pour Homer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Homer ?
Homer est un tableau de bord léger et open-source qui transforme votre collection de services auto-hébergés en une page d'accueil propre et organisée. Entièrement configuré via un seul fichier YAML, il ne nécessite aucune base de données ni aucun backend — juste une poignée de lignes pour construire un portail soigné pour chaque application sur votre serveur. Les modifications apportées au fichier de configuration prennent effet immédiatement après l'actualisation de la page, ainsi, la maintenance de votre tableau de bord est sans effort.
L'auto-hébergement de Homer sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément à partir de fichiers statiques et peut être personnalisé sans limites. Avec la prise en charge des PWA, il s'installe sur les appareils mobiles comme une application native, vous offrant, à vous et à votre équipe, un accès rapide à tous vos services depuis n'importe où.
Fonctionnalités clés de Homer
Configuration YAML
Définissez l'intégralité de votre tableau de bord dans un seul fichier config.yml — aucune base de données, aucun backend et aucun redémarrage n'est nécessaire pour voir les modifications.
Cartes de service intelligentes
Affichez les indicateurs de statut en temps réel de vos services, montrant s'ils sont accessibles directement depuis le tableau de bord en un coup d'œil.
Recherche floue
Trouvez rapidement tout service ou lien grâce à la recherche floue intégrée et aux raccourcis clavier pour une navigation rapide et contrôlée au clavier.
Support PWA
Installer Homer en tant qu'application web progressive sur n'importe quel appareil pour un accès instantané et sans marque-page à vos services auto-hébergés.
Personnalisation du thème
Choisissez parmi les thèmes de la communauté comme Catppuccin et Dracula, ou écrivez vos propres remplacements CSS pour correspondre à n'importe quel style.
Pourquoi exécuter Homer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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