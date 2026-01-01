Collabora Online est une suite bureautique en ligne auto-hébergée, basée sur la technologie LibreOffice, qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Les équipes ouvrent des documents Word, Excel et PowerPoint directement depuis une application de stockage de fichiers telle que Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells et les coéditent en temps réel avec des curseurs en direct, des commentaires, le suivi des modifications et des aperçus instantanés — sans client de bureau, sans Microsoft 365, sans Google Workspace.

L'auto-hébergement de Collabora sur votre propre VPS conserve chaque document, feuille de calcul et présentation sur une infrastructure que vous contrôlez. Associez-le à l'une des applications de stockage de fichiers de ce catalogue pour offrir à votre équipe un remplacement complet sur site des suites bureautiques cloud, avec une compatibilité totale des formats de fichiers et sans frais par utilisateur.