Déployez Collabora Online en un clic.
Suite bureautique en ligne auto-hébergée, basée sur LibreOffice, qui permet aux équipes de coéditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations dans le navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Collabora Online
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Collabora Online ?
Collabora Online est une suite bureautique en ligne auto-hébergée, basée sur la technologie LibreOffice, qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Les équipes ouvrent des documents Word, Excel et PowerPoint directement depuis une application de stockage de fichiers telle que Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells et les coéditent en temps réel avec des curseurs en direct, des commentaires, le suivi des modifications et des aperçus instantanés — sans client de bureau, sans Microsoft 365, sans Google Workspace.
L'auto-hébergement de Collabora sur votre propre VPS conserve chaque document, feuille de calcul et présentation sur une infrastructure que vous contrôlez. Associez-le à l'une des applications de stockage de fichiers de ce catalogue pour offrir à votre équipe un remplacement complet sur site des suites bureautiques cloud, avec une compatibilité totale des formats de fichiers et sans frais par utilisateur.
Fonctionnalités clés de Collabora Online
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs modifient simultanément le même fichier Word, Excel ou PowerPoint avec des curseurs en temps réel, des commentaires et une synchronisation instantanée des modifications.
Compatibilité Microsoft Office
Ouvrez et enregistrez les fichiers .docx, .xlsx et .pptx sans perte de conversion grâce au rendu natif de LibreOffice des formats OOXML.
S'intègre au stockage de fichiers
S'intègre à Nextcloud, Seafile, Pydio Cells et d'autres serveurs de fichiers compatibles WOPI sans aucune modification de code de l'application hôte.
Suivi des modifications et des commentaires
Examiner des documents avec le mode de suivi des modifications, les commentaires intégrés, les suggestions et l'historique des versions, comme ceux que l'on trouve dans les suites bureautiques de bureau.
Adaptée au mobile et à la tablette
L'interface d'édition optimisée pour le tactile fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les Chromebooks afin que les contributeurs puissent modifier depuis n'importe quel appareil.
Pourquoi exécuter Collabora Online avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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