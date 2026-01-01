Déployer Fasten Health en 1 clic.
Gestionnaire de dossiers médicaux électroniques personnel et familial auto-hébergé qui consolide les données de santé des fournisseurs et des appareils.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Fasten Health ?
Fasten On-Prem est un gestionnaire de dossiers médicaux électroniques (DME) auto-hébergé et open source qui permet aux individus et aux familles de consolider les données de santé provenant des médecins, des hôpitaux, des laboratoires et des appareils connectés dans une seule archive privée. Conçu sur la norme de données de santé FHIR et écrit en Go, il ingère les dossiers par saisie manuelle et par téléchargements de paquets FHIR exportés depuis les portails patients, et les affiche dans une chronologie unifiée aux côtés des notes, des affections, des médicaments, des allergies et des résultats de laboratoire.
L'auto-hébergement de Fasten sur votre propre VPS maintient les données de santé personnellement identifiables au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que chez un fournisseur de dossiers de santé SaaS — ce qui est important étant donné la sensibilité des antécédents médicaux. La base de données SQLite chiffrée, l'exécution Go en un seul binaire et l'inscription par utilisateur signifient qu'un petit VPS héberge confortablement un dossier personnel ou familial complet.
Fonctionnalités clés de Fasten Health
Importation de bundle FHIR
Téléchargez les Bundles FHIR exportés depuis les portails patients ou d'autres systèmes de santé pour intégrer l'historique médical existant dans l'archive.
Stockage natif FHIR
Stocker les enregistrements sous leur forme de ressource FHIR d'origine afin que les requêtes structurées, les exportations et le traitement en aval restent neutres vis-à-vis des fournisseurs.
Saisie manuelle d'entrée
Ajoutez manuellement les résultats de laboratoire, les affections, les médicaments, les vaccinations et les notes pour les visites, les prestataires ou les dossiers préexistants qui sont antérieurs à l'accès FHIR.
Comptes familiaux
Gérer les dossiers des partenaires, des enfants ou des membres âgés de la famille depuis une seule instance avec des comptes utilisateurs distincts.
Base de données chiffrée
La base de données SQLite est chiffrée au repos par défaut, protégeant les dossiers médicaux sensibles sur le disque contre tout accès opportuniste.
Pièces jointes du document
Joignez les documents scannés, l'imagerie et les PDF aux consultations afin que l'historique médical complet soit accessible en un seul endroit consultable.
Pourquoi exécuter Fasten Health avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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