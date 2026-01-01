Fasten On-Prem est un gestionnaire de dossiers médicaux électroniques (DME) auto-hébergé et open source qui permet aux individus et aux familles de consolider les données de santé provenant des médecins, des hôpitaux, des laboratoires et des appareils connectés dans une seule archive privée. Conçu sur la norme de données de santé FHIR et écrit en Go, il ingère les dossiers par saisie manuelle et par téléchargements de paquets FHIR exportés depuis les portails patients, et les affiche dans une chronologie unifiée aux côtés des notes, des affections, des médicaments, des allergies et des résultats de laboratoire.

L'auto-hébergement de Fasten sur votre propre VPS maintient les données de santé personnellement identifiables au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que chez un fournisseur de dossiers de santé SaaS — ce qui est important étant donné la sensibilité des antécédents médicaux. La base de données SQLite chiffrée, l'exécution Go en un seul binaire et l'inscription par utilisateur signifient qu'un petit VPS héberge confortablement un dossier personnel ou familial complet.