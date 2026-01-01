MaxKB est une plateforme open source pour la création d'agents IA de base de connaissances d'entreprise, alimentés par la génération augmentée par récupération (RAG). Elle traite les fichiers PDF, Word, Excel, Markdown et HTML pour les transformer en embeddings vectoriels et les connecte à l'LLM de votre choix — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ou un modèle local. Un moteur de flux de travail visuel permet aux équipes de déployer des agents de questions-réponses intelligents sans écrire de code.

L'auto-hébergement de MaxKB sur votre propre VPS permet de conserver les documents propriétaires, les interactions client et les connaissances commerciales entièrement au sein de votre infrastructure, éliminant ainsi les coûts cloud par requête tout en vous offrant un contrôle total sur la sélection des modèles et la confidentialité des données.