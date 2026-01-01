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Serveur de jeu multijoueur open source pour le jeu classique Transport Tycoon Deluxe, prenant en charge jusqu'à 255 joueurs simultanés.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenTTD ?

OpenTTD est une réimplémentation gratuite et open-source de Transport Tycoon Deluxe, le jeu de simulation de transport emblématique. Fonctionnant comme un serveur multijoueur dédié, il permet à jusqu'à 255 joueurs de construire et de rivaliser simultanément sur des réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens à travers des cartes générées de manière procédurale ou conçues à la main. Des décennies de développement communautaire ont ajouté de nouveaux types de cartes, des adversaires IA améliorés et un riche écosystème de packs de contenu NewGRF pour les véhicules, les industries et les styles de villes.

Héberger votre propre serveur OpenTTD sur un VPS vous donne un contrôle total sur les paramètres du jeu, les mods, l'accès des joueurs et la visibilité du serveur — que vous souhaitiez une partie privée avec des amis ou un serveur public répertorié et découvrable via le coordinateur de jeu OpenTTD.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OpenTTD

Support multijoueur massif

Hébergez jusqu'à 255 joueurs simultanés avec prise en charge intégrée pour les modes de jeu publics, sur invitation uniquement et protégés par mot de passe.

Prise en charge des mods NewGRF

Étendez votre serveur avec des packs de contenu NewGRF créés par la communauté qui ajoutent de nouveaux véhicules, des industries, des types de terrain et des styles visuels.

Persistance de la sauvegarde de jeu

Des intervalles de sauvegarde automatique configurables et un volume de données persistant protègent la progression du jeu et permettent un retour facile à toute session antérieure.

Découverte de serveur public

S'enregistre automatiquement auprès du coordinateur de jeu OpenTTD afin que les joueurs du monde entier puissent trouver et rejoindre votre serveur depuis le navigateur de serveurs intégré au jeu.

Gameplay classique ravivé

Réimplémentation fidèle de Transport Tycoon Deluxe avec des décennies d'améliorations de gameplay, de nouveaux générateurs de cartes et des adversaires IA améliorés.

Pourquoi exécuter OpenTTD avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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