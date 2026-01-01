Déployez Universal Media Server en un clic.
Serveur multimédia open source compatible DLNA pour diffuser des vidéos, de la musique et des photos sur n'importe quel téléviseur, console ou lecteur compatible.
Choisissez un pack VPS pour Universal Media Server
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Universal Media Server ?
Universal Media Server est un serveur multimédia open-source, compatible DLNA, qui diffuse des vidéos, de la musique et des photos vers n'importe quel appareil de lecture compatible — y compris les téléviseurs intelligents, les consoles de jeu, les lecteurs Blu-ray et les applications mobiles. Il gère le transcodage à la volée pour les formats non pris en charge par l'appareil cible, en utilisant FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth et VLC comme backends de traitement.
Une interface web intégrée vous permet de configurer les dossiers multimédias, les profils de transcodage et les paramètres des appareils connectés depuis n'importe quel navigateur. Aucune base de données externe n'est requise — Universal Media Server stocke sa configuration localement et crée automatiquement des caches de métadonnées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le trafic multimédia sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de Universal Media Server
DLNA et UPnP Streaming
Diffuse des vidéos, de l'audio et des images vers tout appareil compatible DLNA ou UPnP — téléviseurs intelligents, consoles, lecteurs Blu-ray et applications mobiles.
Transcodage à la volée
Convertit automatiquement les médias vers un format pris en charge par l'appareil cible, en utilisant FFmpeg, MEncoder, VLC et d'autres transcodeurs inclus.
Interface de gestion web
Configurez les dossiers multimédias, les profils d'appareils et les paramètres de transcodage depuis une interface d'administration basée sur un navigateur, sans accès en ligne de commande.
Prise en charge étendue des formats
Gère pratiquement tous les formats vidéo et audio, y compris MKV, AVI, MP4, FLAC, et bien plus encore, avec détection automatique des codecs par appareil.
Aucune base de données requise
Les caches de configuration et de métadonnées sont stockés sous forme de fichiers locaux — aucun service de base de données distinct n'est nécessaire pour faire fonctionner le serveur.
Pourquoi exécuter Universal Media Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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