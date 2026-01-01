Déployez Many Notes en un clic
Application de prise de notes en Markdown open source avec coffres, recherche plein texte et collaboration multi-utilisateur.
Choisissez un pack VPS pour Many Notes
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Many Notes ?
Many Notes est une application de prise de notes Markdown auto-hébergée qui vous permet d'organiser vos pensées en coffres — des conteneurs flexibles qui maintiennent les fichiers liés ensemble ou séparés, selon votre méthode de travail préférée. Les notes sont stockées à la fois dans une base de données et sur le système de fichiers, vous offrant une propriété et une portabilité complètes de votre contenu, sans dépendance à un format propriétaire.
Au-delà de la prise de notes basique, Many Notes prend en charge plusieurs utilisateurs avec authentification, le partage de coffres pour la collaboration d'équipe, la diffusion en temps réel, les liens retour et les tags pour connecter les notes associées, ainsi qu'une recherche plein texte rapide optimisée par Typesense. La connexion OAuth via GitHub, Google, GitLab et d'autres fournisseurs rend la gestion des accès flexible pour les individus comme pour les équipes.
Fonctionnalités clés de Many Notes
Organisation du coffre-fort
Organisez vos notes dans des espaces séparés ou conservez tout dans un seul — chaque espace est un répertoire portable vous offrant un contrôle total sur la structure de vos fichiers.
Recherche plein texte
La recherche rapide et tolérante aux fautes de frappe, propulsée par Typesense, vous permet de trouver instantanément n'importe quelle note dans tous vos coffres-forts.
Collaboration multi-utilisateur
Invitez d'autres utilisateurs enregistrés à accéder à vos coffres-forts et à collaborer sur des notes en temps réel avec des interfaces à mise à jour en direct.
Prise en charge de la connexion OAuth
Authentification avec GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack et d'autres fournisseurs OAuth pour une gestion des accès flexible et sans mot de passe.
Éditeur Markdown riche
Éditeur avancé avec sauvegarde automatique, modèles, liens retour, balises et exportation PDF assure un processus de rédaction ininterrompu.
Application web progressive
Installez Many Notes en tant que PWA pour une expérience d'application native sur ordinateur et mobile, y compris la navigation hors ligne.
Pourquoi exécuter Many Notes avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA
AppFlowy
AppFlowy est un espace de travail open source basé sur l'IA et pensé comme une alternative à Notion