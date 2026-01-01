Jusqu'à 69 % de réduction sur Many Notes

Déployez Many Notes en un clic

Application de prise de notes en Markdown open source avec coffres, recherche plein texte et collaboration multi-utilisateur.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Many Notes en un clic

Choisissez un pack VPS pour Many Notes

69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Many Notes ?

Many Notes est une application de prise de notes Markdown auto-hébergée qui vous permet d'organiser vos pensées en coffres — des conteneurs flexibles qui maintiennent les fichiers liés ensemble ou séparés, selon votre méthode de travail préférée. Les notes sont stockées à la fois dans une base de données et sur le système de fichiers, vous offrant une propriété et une portabilité complètes de votre contenu, sans dépendance à un format propriétaire.

Au-delà de la prise de notes basique, Many Notes prend en charge plusieurs utilisateurs avec authentification, le partage de coffres pour la collaboration d'équipe, la diffusion en temps réel, les liens retour et les tags pour connecter les notes associées, ainsi qu'une recherche plein texte rapide optimisée par Typesense. La connexion OAuth via GitHub, Google, GitLab et d'autres fournisseurs rend la gestion des accès flexible pour les individus comme pour les équipes.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Many Notes

Organisation du coffre-fort

Organisez vos notes dans des espaces séparés ou conservez tout dans un seul — chaque espace est un répertoire portable vous offrant un contrôle total sur la structure de vos fichiers.

Recherche plein texte

La recherche rapide et tolérante aux fautes de frappe, propulsée par Typesense, vous permet de trouver instantanément n'importe quelle note dans tous vos coffres-forts.

Collaboration multi-utilisateur

Invitez d'autres utilisateurs enregistrés à accéder à vos coffres-forts et à collaborer sur des notes en temps réel avec des interfaces à mise à jour en direct.

Prise en charge de la connexion OAuth

Authentification avec GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack et d'autres fournisseurs OAuth pour une gestion des accès flexible et sans mot de passe.

Éditeur Markdown riche

Éditeur avancé avec sauvegarde automatique, modèles, liens retour, balises et exportation PDF assure un processus de rédaction ininterrompu.

Application web progressive

Installez Many Notes en tant que PWA pour une expérience d'application native sur ordinateur et mobile, y compris la navigation hors ligne.

Pourquoi exécuter Many Notes avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

AFFiNE

AFFiNE

Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA

Déployer
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy est un espace de travail open source basé sur l'IA et pensé comme une alternative à Notion

Déployer
BeaverHabits

BeaverHabits

Suivi d'habitudes minimaliste auto-hébergé, axé sur les enregistrements quotidiens et les séries.

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.