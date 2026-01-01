Déployer Yopass avec une installation en un clic.
Service de partage de secrets chiffrés pour l'envoi de mots de passe et de données sensibles via des liens à usage unique autodestructeurs.
Choisissez un pack VPS pour Yopass
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Yopass ?
Yopass est un service de partage de secrets chiffré et open-source qui vous permet de partager en toute sécurité des mots de passe, des jetons et des fichiers sensibles sans les laisser dans des fils de discussion par e-mail, des journaux de chat ou des tickets de support. Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant d'être envoyés au serveur — la clé de déchiffrement n'atteint jamais le serveur, de sorte que même l'hébergeur ne peut pas lire vos secrets. Chaque secret reçoit une URL unique à usage unique qui s'autodétruit automatiquement après avoir été consultée ou après une période d'expiration configurable.
L'auto-hébergement de Yopass sur votre VPS offre à votre organisation un canal privé et vérifiable pour le partage des identifiants et des données de configuration sensibles. Il n'y a pas de comptes à gérer, pas de suivi et pas de stockage en texte clair — juste une interface épurée pour échanger des secrets en toute sécurité au sein des équipes ou avec des tiers externes.
Fonctionnalités clés de Yopass
Chiffrement de bout en bout
Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant la transmission, garantissant que le serveur n'a jamais accès aux données en clair.
Liens uniques
Chaque secret génère une URL unique qui est définitivement détruite après la première consultation, empêchant tout nouvel accès non autorisé.
Expiration configurable
Configurez les secrets pour qu'ils expirent automatiquement après des heures, des jours ou des semaines, afin que les liens oubliés ne puissent pas être utilisés pour récupérer des données sensibles obsolètes.
Protection par mot de passe personnalisée
Ajoutez une phrase secrète facultative à un secret pour une couche de protection supplémentaire au-delà du lien à usage unique lui-même.
Partage de fichiers
Téléchargez et partagez des fichiers chiffrés ainsi que des secrets textuels, avec un chiffrement en continu qui assure la confidentialité du contenu des fichiers de bout en bout.
Aucun compte requis
Les destinataires accèdent aux secrets via un lien direct sans connexion, ce qui rend le partage des identifiants avec des prestataires externes ou des clients fluide.
Pourquoi exécuter Yopass avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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