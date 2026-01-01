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Plateforme auto-hébergée de gestion des correctifs Linux et de surveillance de parc, avec terminal SSH intégré au navigateur et analyse de conformité.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PatchMon ?

PatchMon est une plateforme open-source de gestion des correctifs Linux et de surveillance de flotte qui offre aux administrateurs système un tableau de bord unique pour suivre, approuver et déployer les correctifs sur tous les hôtes Linux gérés. Elle offre une visibilité en temps réel sur l'état des paquets, un déploiement orchestré des correctifs avec des flux d'approbation, une analyse de conformité OpenSCAP et CIS, un audit de sécurité Docker Bench, et un terminal SSH intégré au navigateur, alimenté par Apache Guacamole — le tout sans nécessiter de client SSH sur la machine de gestion.

Contrairement aux solutions commerciales de gestion des correctifs qui facturent par nœud, PatchMon est gratuit à auto-héberger et se connecte aux hôtes gérés via un agent léger. Tout l'historique des correctifs, les rapports de conformité et l'inventaire des hôtes restent sur votre propre infrastructure sans qu'aucune donnée ne soit envoyée à des services externes.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de PatchMon

Orchestration des correctifs à l'échelle de la flotte

Examinez les mises à jour en attente sur l'ensemble de votre parc Linux, approuvez les lots de correctifs et déployez-les avec des contrôles de planification et de restauration à partir d'un tableau de bord unique.

Terminal SSH dans le navigateur

Accédez à n'importe quel hôte géré directement depuis le navigateur via un terminal propulsé par Apache Guacamole — aucune installation de client SSH ni redirection de port n'est requise.

Analyse de conformité

Lancer des analyses de sécurité OpenSCAP, CIS benchmark et Docker Bench sur les hôtes gérés et suivre l'état de conformité au fil du temps sans outils distincts.

État de santé des paquets en temps réel

Visualisez les paquets obsolètes, vulnérables ou manquants sur chaque hôte géré en temps réel, avec des indicateurs de gravité et des liens CVE.

Flux de travail d'approbation des correctifs

Exiger une approbation explicite avant que les correctifs ne soient déployés sur les hôtes de production, avec des journaux d'audit qui enregistrent qui a approuvé quoi et quand.

Pourquoi exécuter PatchMon avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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