Déployer HortusFox en un clic.
Système de gestion des plantes auto-hébergé pour cataloguer, planifier les routines d'entretien et organiser votre jardin en privé.
Choisissez un pack VPS pour HortusFox
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec HortusFox ?
HortusFox est une application web conçue spécifiquement pour les passionnés de plantes qui souhaitent gérer leurs plantes d'intérieur et leurs jardins avec structure et confidentialité. Elle vous permet de cataloguer les plantes avec des photos, des noms d'espèces et des attributs personnalisés, de les organiser par emplacement, et de définir des tâches récurrentes et des rappels pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage. L'intégration des données météorologiques aide les jardiniers d'extérieur à aligner les plannings d'entretien avec les conditions environnementales, tandis que la reconnaissance des plantes intégrée aide à identifier les espèces inconnues.
L'auto-hébergement de HortusFox sur votre VPS garantit que des années de registres de croissance, d'historiques d'entretien et de photos de plantes restent sous votre contrôle total — aucun service cloud tiers ne pourra interrompre l'accès à vos données de collection ou monétiser vos habitudes de jardinage.
Fonctionnalités clés de HortusFox
Rappels de soins
Définissez des tâches récurrentes pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage afin de ne négliger aucune plante dans un programme d'entretien chargé.
Organisation basée sur l'emplacement
Attribuez des plantes à des pièces spécifiques ou à des espaces extérieurs pour filtrer rapidement votre collection et gérer chaque zone indépendamment.
Intégration météo
Connecter les données météorologiques locales pour aligner automatiquement l'entretien des plantes d'extérieur avec les conditions de pluie et de température.
Reconnaissance des plantes
Identifiez les espèces inconnues à partir de photos directement dans l'application, en ajoutant les données d'espèces confirmées à votre catalogue sans quitter HortusFox.
Gestion des stocks
Suivez les pots, les engrais, les outils et les fournitures avec vos plantes afin que les ressources de jardinage soient toujours comptabilisées.
Discussion collaborative
La discussion de groupe intégrée permet aux ménages et aux équipes de coordonner les responsabilités de soin des plantes sans applications de messagerie distinctes.
Pourquoi exécuter HortusFox avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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