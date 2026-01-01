iTop (Portail des Opérations Informatiques) est une plateforme de gestion des services informatiques (ITSM) entièrement open-source et basée sur le web, conçue autour des meilleures pratiques ITIL. Elle combine une puissante base de données de gestion de configuration avec des modules de gestion des incidents, des problèmes, des changements et des services, ainsi qu'un centre d'assistance — le tout dans une seule application auto-hébergée.

Contrairement aux outils ITSM SaaS qui facturent par agent, l'auto-hébergement d'iTop sur votre propre VPS donne à votre équipe informatique un contrôle total sur vos données, la personnalisation et les intégrations. Vous pouvez étendre iTop grâce à des extensions du iTop Hub pour l'adapter à vos flux de travail opérationnels spécifiques.