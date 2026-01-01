Déployez Suwayomi en un clic.
Serveur de mangas et de bandes dessinées auto-hébergé qui rend accessibles des centaines de sources Tachiyomi sur n'importe quel navigateur web.
Choisissez un pack VPS pour Suwayomi
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Suwayomi ?
Suwayomi-Server est un serveur de lecture de mangas et de bandes dessinées auto-hébergé — une réécriture pour ordinateur de l'application Android populaire Tachiyomi. Il se connecte à des centaines de sources de mangas via le même écosystème d'extensions que Tachiyomi, vous donnant accès à une vaste bibliothèque de titres depuis une interface web épurée, accessible sur n'importe quel appareil. Contrairement aux services de mangas basés sur le cloud avec des catalogues limités et des abonnements payants, Suwayomi fonctionne entièrement sur votre propre serveur sans frais récurrents.
Tout l'historique de lecture, les données de la bibliothèque et les téléchargements sont stockés localement. Suwayomi prend en charge les mises à jour automatiques de la bibliothèque, les téléchargements de chapitres au format CBZ, la prise en charge du catalogue OPDS pour les applications de liseuse dédiées, et une expérience de lecture personnalisable — ce qui en fait une plateforme auto-hébergée complète pour les amateurs de mangas et de bandes dessinées.
Fonctionnalités clés de Suwayomi
Des centaines de sources
Connectez-vous à des centaines de sources de mangas et de bandes dessinées en utilisant l'écosystème d'extensions Tachiyomi, couvrant des sites dans des dizaines de langues et de genres.
Mises à jour automatiques de la bibliothèque
Définissez un intervalle de mise à jour et Suwayomi vérifie automatiquement toutes les séries suivies pour de nouveaux chapitres, maintenant votre bibliothèque à jour sans actualisation manuelle.
Téléchargements de chapitres hors ligne
Téléchargez des chapitres pour une lecture hors ligne, enregistrés en option sous forme d'archives CBZ compatibles avec toute application de lecture de bandes dessinées.
Support de catalogue OPDS
Le catalogue OPDS intégré permet aux applications de liseuse comme KOReader et Panels de se connecter directement à votre bibliothèque Suwayomi pour la lecture sur des appareils dédiés.
Lecteur basé sur navigateur
Lisez des mangas directement dans le navigateur grâce à un lecteur complet prenant en charge les mises en page personnalisées, les modes d'affichage des pages et les paramètres de sens de lecture.
Pourquoi exécuter Suwayomi avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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