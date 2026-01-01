Déployez FlexGet en un clic.
Outil d'automatisation puissant pour télécharger et gérer des médias à partir de flux RSS, de sites torrent et plus encore.
Choisissez un pack VPS pour FlexGet
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FlexGet ?
FlexGet est un outil d'automatisation polyvalent pour le contenu provenant de RSS, de sites de torrents, d'indexeurs Usenet et de dizaines d'autres sources. Il récupère les métadonnées d'épisodes et de films, filtre les versions selon vos règles de qualité, déduplique par rapport à votre bibliothèque existante et transmet les téléchargements correspondants aux clients torrent, aux téléchargeurs Usenet ou aux scripts de post-traitement — le tout piloté par une seule configuration YAML déclarative.
L'auto-hébergement de FlexGet sur un VPS maintient votre automatisation toujours active afin que les flux ne manquent jamais une fenêtre de publication. Il s'intègre à Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd et à la pile de serveurs multimédia plus large comme le liant de planification qui assure l'approvisionnement de tout.
Fonctionnalités clés de FlexGet
Automatisation pilotée par YAML
Déclarez chaque flux, filtre, transformation et cible de téléchargement dans un seul fichier de configuration — facile à gérer les versions et à répliquer sur plusieurs instances.
Des centaines d'intégrations
Plugins intégrés pour les sites de torrents, les flux RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et bien d'autres encore.
Découverte de séries et de films
Suit les séries et les films sur différentes plateformes, élimine les doublons de votre bibliothèque et ne télécharge que les versions qui correspondent à vos règles de qualité et de langue.
Interface utilisateur web et API REST
Parcourir les tâches en file d'attente, déclencher des exécutions manuellement et inspecter l'historique depuis le navigateur — ou automatiser tout via l'API REST JSON.
Planification et déclencheurs
Les planifications de type Cron, les déclencheurs de système de fichiers et les points d'entrée de webhook assurent l'exécution automatique des tâches sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter FlexGet avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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