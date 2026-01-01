Déployez CloudBeaver en un clic.
Outil de gestion de bases de données web développé par l'équipe DBeaver, prenant en charge PostgreSQL, MySQL, MongoDB et des dizaines d'autres.
Choisissez un pack VPS pour CloudBeaver
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec CloudBeaver ?
CloudBeaver est une application de gestion de bases de données en ligne développée par l'équipe à l'origine du célèbre client de bureau DBeaver. Elle offre une administration de bases de données de qualité professionnelle à n'importe quel navigateur, permettant aux équipes d'interroger, de visualiser et de gérer plusieurs systèmes de bases de données à partir d'une interface unique, sans installer de logiciel de bureau sur chaque machine.
L'auto-hébergement de CloudBeaver sur votre VPS maintient les identifiants de base de données et les résultats de requête au sein de votre propre réseau. Vous évitez d'exposer des bases de données individuelles à l'internet public tout en offrant à votre équipe un accès centralisé et contrôlé par les rôles aux bases de données dont elle a besoin — depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel endroit.
Fonctionnalités clés de CloudBeaver
Prise en charge multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server et bien d'autres depuis une interface unifiée.
Générateur de requêtes visuel
Créez des requêtes complexes avec une interface de glisser-déposer, réduisant les erreurs et abaissant la barrière pour les utilisateurs moins expérimentés.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Gérer les autorisations des utilisateurs au niveau de la connexion afin que les membres de l'équipe ne voient que les bases de données auxquelles ils sont autorisés à accéder.
Éditeur SQL avancé
Éditeur complet avec coloration syntaxique, autocomplétion et historique des requêtes pour un travail quotidien productif sur les bases de données.
Visualisation des données
Affichez les résultats de requête sous forme de graphiques et de diagrammes directement dans le navigateur sans exporter vers un outil de BI séparé.
Pourquoi exécuter CloudBeaver avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.