Déployez Perplexica en un clic.
Moteur de recherche IA axé sur la confidentialité qui combine les informations d'Internet avec des LLM locaux et fournit des réponses citées sans suivre vos requêtes.
Choisissez un pack VPS pour Perplexica
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Perplexica ?
Perplexica est un moteur de réponses basé sur l'IA et open-source qui s'exécute entièrement sur votre propre matériel. Il recherche sur le web et synthétise des réponses précises avec des sources citées, prenant en charge à la fois les LLM locaux via Ollama et les fournisseurs de cloud tels que OpenAI, Claude et Groq — vous choisissez donc le modèle qui correspond à vos exigences en matière de confidentialité et de performances.
L'auto-hébergement de Perplexica maintient chaque requête de recherche privée sur votre serveur. Contrairement aux produits de recherche IA basés sur le cloud, il n'y a pas de suivi d'utilisation, pas d'enregistrement des requêtes par des tiers, et pas de frais d'abonnement — juste des réponses rapides et citées sous votre contrôle total.
Fonctionnalités clés de Perplexica
Réponses de l'IA citées
Chaque réponse inclut des liens sources afin que vous puissiez vérifier les informations et approfondir sans faire aveuglément confiance au contenu généré par l'IA.
Support LLM local
Connectez Ollama pour exécuter des modèles open source entièrement sur votre matériel sans aucune donnée envoyée à des services externes.
Flexibilité multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Claude, Groq et d'autres fournisseurs de services cloud depuis une seule interface pour équilibrer les coûts et les capacités.
Confidentialité complète de la recherche
Toutes les requêtes restent sur votre VPS — aucun historique de recherche n'est partagé avec les réseaux publicitaires ou les plateformes d'analyse qui suivent votre comportement.
Pourquoi exécuter Perplexica avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.