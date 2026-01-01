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Logiciel de forum PHP open source classique pour créer des forums de discussion structurés et des communautés en ligne.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec phpBB ?

phpBB est la plateforme de forum open-source la plus utilisée sur le web, alimentant des centaines de milliers de communautés depuis plus de deux décennies. Conçue en PHP et axée sur les structures traditionnelles de catégories et de sous-forums, elle offre aux modérateurs un contrôle granulaire sur les permissions, les groupes d'utilisateurs et le flux de discussion sans dépendre des services cloud ou des licences par siège.

L'auto-hébergement de phpBB sur votre propre VPS garde chaque publication, compte utilisateur et pièce jointe sous votre contrôle, avec un accès complet à la base de données, au système de fichiers et aux milliers d'extensions et de styles gratuits maintenus par la communauté phpBB.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de phpBB

Permissions granulaires

Configurez les droits de lecture, de publication et de modération par forum, groupe d'utilisateurs ou compte individuel pour un contrôle précis de la communauté.

Écosystème d'extensions

Des milliers d'extensions communautaires gratuites ajoutent des outils SEO, l'anti-spam, la connexion sociale et bien plus encore sans toucher au code source.

Styles et thèmes personnalisés

Remplacez le style prosilver par défaut par des thèmes communautaires ou créez une apparence personnalisée en utilisant le système de modèles basé sur Twig de phpBB.

Outils de modération intégrés

Avertir, bannir, verrouiller, diviser et fusionner les sujets avec un panneau de contrôle de modérateur dédié et une journalisation d'audit détaillée.

Support multilingue

Plus de 60 packs de langue officiels vous permettent de gérer des forums dans votre langue maternelle ou d'héberger des communautés multilingues.

BBCode et pièces jointes

Le formatage BBCode classique, ainsi que les pièces jointes de fichiers et d'images, rendent les publications familières aux utilisateurs de longue date des forums.

Pourquoi exécuter phpBB avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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