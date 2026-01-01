Déployer Yarn en un clic.
Pod de micro-blogging auto-hébergé et décentralisé, basé sur le format twtxt, sans publicité, suivi ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Choisissez un pack VPS pour Yarn
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Yarn ?
Yarn est une plateforme de médias sociaux décentralisée et auto-hébergée qui combine le micro-blogging de style Twitter avec le format de flux ouvert twtxt. Chaque pod est une instance indépendante qui fédère avec d'autres pods Yarn et tout flux twtxt sur le web ouvert, permettant aux utilisateurs de suivre des personnes à travers les serveurs sans dépendre d'un fournisseur unique. Le logiciel ne collecte aucune information personnelle, n'affiche aucune publicité et n'intègre aucune analyse — le contenu et les graphiques d'abonnés appartiennent entièrement à l'opérateur du pod.
Exécuter votre propre pod Yarn sur un VPS maintient les conversations, les médias et l'identité sous votre propre domaine. Le serveur yarnd basé sur Go est léger, persiste tout dans une seule base de données embarquée et prend en charge les pods mono-utilisateur et multi-utilisateurs avec des téléchargements de médias, des conversations thématiques et des flux RSS/Atom complets.
Fonctionnalités clés de Yarn
Flux twtxt décentralisés
Chaque compte publie un flux twtxt portable que n'importe quel pod Yarn ou client compatible peut suivre — sans serveurs centraux ni protocoles propriétaires.
Confidentialité par conception
Aucune analyse, aucune publicité et aucun suivi tiers — yarnd ne collecte que ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le pod lui-même.
Conversations à fils
Les fils de discussion, les mentions et les sujets permettent aux discussions de rester lisibles entre les pods sans dépendre de chronologies centralisées.
Support multimédia intégré
Téléchargez des images, des fichiers audio et des vidéos directement sur votre pod avec transcodage ffmpeg optionnel pour une lecture intégrée.
Pods mono-utilisateur ou multi-utilisateur
Exploitez un pod personnel pour vous-même ou ouvrez les inscriptions pour héberger une communauté — le même binaire gère les deux modèles de déploiement.
Binaire Go léger
Le serveur yarnd fonctionne comme un seul binaire compilé avec une base de données Bitcask intégrée, maintenant une faible consommation de ressources sur les petites offres VPS.
Pourquoi exécuter Yarn avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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