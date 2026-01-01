Déployez Expensave en un clic d'installation.
Un outil open source de suivi des dépenses personnelles et familiales pour surveiller les habitudes de dépenses et gérer les budgets du ménage.
Choisissez un pack VPS pour Expensave
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Expensave ?
Expensave est une application de suivi des dépenses open source conçue pour les particuliers et les familles qui souhaitent un contrôle total sur leurs données financières. Grâce à des calendriers de dépenses partagés, à l'importation de relevés bancaires et à des rapports sur les habitudes de dépenses, elle transforme les données de transaction brutes en informations exploitables qui vous aident à comprendre où va votre argent.
L'auto-hébergement d'Expensave sur votre propre VPS maintient les données financières sensibles hors des serveurs commerciaux tiers, élimine les frais d'abonnement récurrents et donne accès à chaque membre du foyer sans partager les identifiants — tandis que les sauvegardes automatiques protègent des années d'historique de dépenses.
Fonctionnalités clés de Expensave
Calendriers de dépenses mutualisés
Plusieurs utilisateurs peuvent contribuer au même calendrier, facilitant ainsi pour les familles et les colocataires le maintien de la transparence du budget du ménage.
Importation de relevés bancaires
Importer les relevés des institutions financières pour renseigner automatiquement les transactions, réduisant la saisie manuelle et garantissant des registres de dépenses complets.
Rapports sur les habitudes de dépenses
Les analyses visuelles décomposent les revenus et les dépenses par catégorie au fil du temps, mettant en évidence des tendances qui vous aident à prendre des décisions budgétaires plus judicieuses.
Application web progressive
La PWA réactive aux mobiles vous permet d'enregistrer les dépenses depuis n'importe quel appareil instantanément, afin que vous ne manquiez jamais une transaction en déplacement.
Confidentialité garantie
Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — aucune analyse tierce, aucuns frais d'abonnement et aucun risque qu'une plateforme commerciale ne ferme.
Pourquoi exécuter Expensave avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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