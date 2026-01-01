Expensave est une application de suivi des dépenses open source conçue pour les particuliers et les familles qui souhaitent un contrôle total sur leurs données financières. Grâce à des calendriers de dépenses partagés, à l'importation de relevés bancaires et à des rapports sur les habitudes de dépenses, elle transforme les données de transaction brutes en informations exploitables qui vous aident à comprendre où va votre argent.

L'auto-hébergement d'Expensave sur votre propre VPS maintient les données financières sensibles hors des serveurs commerciaux tiers, élimine les frais d'abonnement récurrents et donne accès à chaque membre du foyer sans partager les identifiants — tandis que les sauvegardes automatiques protègent des années d'historique de dépenses.