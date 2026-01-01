Déployez Centrifugo : installation en un clic.
Serveur de messagerie en temps réel évolutif pour créer des applications en direct avec WebSocket et la messagerie pub/sub.
Choisissez un pack VPS pour Centrifugo
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Centrifugo ?
Centrifugo est un serveur de messagerie en temps réel open source et agnostique au langage qui délivre des messages instantanés aux utilisateurs connectés via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport et gRPC. N'importe quel backend — quelle que soit la langue ou le framework — peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui facilite l'ajout de fonctionnalités en temps réel aux applications existantes sans avoir à les réécrire.
L'auto-hébergement de Centrifugo sur votre VPS élimine les frais par message et par connexion facturés par les services commerciaux en temps réel comme Pusher ou Ably, tout en vous donnant un contrôle total sur la mise à l'échelle, le routage des données et la configuration de la sécurité.
Fonctionnalités clés de Centrifugo
Intégration indépendante du langage
Tout backend peut publier des messages via une API HTTP ou gRPC simple, ce qui vous permet d'ajouter des fonctionnalités en temps réel sans modifier votre pile technologique existante.
Historique des messages et récupération
Stocke les messages récents par canal et rejoue automatiquement les événements manqués aux clients qui se reconnectent, prévenant la perte de données lors de brèves déconnexions.
Évolutivité horizontale
Le moteur basé sur Redis vous permet d'exécuter plusieurs nœuds Centrifugo et de gérer des millions de connexions simultanées à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandit.
Suivi de présence
Suit les utilisateurs connectés dans chaque canal et diffuse les événements de connexion/déconnexion, permettant des fonctionnalités telles que les indicateurs de saisie et les listes d'utilisateurs actifs.
Admin Panel intégré
Surveillez les connexions, les canaux et le flux de messages en temps réel via l'interface d'administration web, sans avoir à configurer des outils d'observabilité distincts.
Pourquoi exécuter Centrifugo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés