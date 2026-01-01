Centrifugo est un serveur de messagerie en temps réel open source et agnostique au langage qui délivre des messages instantanés aux utilisateurs connectés via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport et gRPC. N'importe quel backend — quelle que soit la langue ou le framework — peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui facilite l'ajout de fonctionnalités en temps réel aux applications existantes sans avoir à les réécrire.

L'auto-hébergement de Centrifugo sur votre VPS élimine les frais par message et par connexion facturés par les services commerciaux en temps réel comme Pusher ou Ably, tout en vous donnant un contrôle total sur la mise à l'échelle, le routage des données et la configuration de la sécurité.