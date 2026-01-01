Déployez RStudio Server en un clic.
IDE R basé sur navigateur pour le calcul statistique, l'analyse de données et la visualisation sans installation locale.
Choisissez un pack VPS pour RStudio Server
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RStudio Server ?
RStudio Server est la version web de l'IDE RStudio, l'environnement de développement le plus largement utilisé pour le langage de programmation R. Il fonctionne entièrement dans un navigateur, offrant aux data scientists, statisticiens et chercheurs le même environnement R riche en fonctionnalités qu'ils auraient sur un ordinateur de bureau local — éditeur de scripts, console, visionneuse de tracés, gestionnaire de paquets et inspecteur d'environnement — sans nécessiter l'installation de R ou RStudio sur la machine de chaque utilisateur.
L'auto-hébergement de RStudio Server sur un VPS offre à votre équipe un environnement R persistant, soutenu par un CPU et une mémoire dédiés. Les analyses, les installations de paquets et les grands ensembles de données restent sur le serveur plutôt que de consommer les ressources de la machine locale, ce qui rend pratique l'exécution de charges de travail R gourmandes en calcul depuis n'importe quel appareil.
Fonctionnalités clés de RStudio Server
IDE R complet dans le navigateur
L'interface complète de RStudio — éditeur de script, console, explorateur d'environnement et visionneuse de tracés — s'exécute dans votre navigateur sans qu'aucune installation locale de R ne soit requise.
Blocs-notes R Markdown
Créer et afficher des documents R Markdown qui combinent du code, des résultats et du texte en rapports HTML, PDF ou Word reproductibles en un seul clic.
Développement d'applications Shiny
Créez et prévisualisez des applications web Shiny interactives directement depuis l'éditeur avec un volet de prévisualisation en direct pour une itération rapide.
Gestion des paquets
Installer et gérer les packages R depuis CRAN, Bioconductor et GitHub directement depuis l'IDE avec la résolution automatique des dépendances.
Intégration Git intégrée
Contrôlez les versions des scripts, des analyses et des projets avec la prise en charge intégrée de Git et SVN sans quitter l'IDE.
Pourquoi exécuter RStudio Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.