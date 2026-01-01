RAGflow est un moteur de génération augmentée par récupération prêt pour la production, basé sur une compréhension approfondie des documents. Contrairement aux implémentations RAG basiques qui traitent les documents comme du texte brut, RAGflow effectue une analyse sensible à la mise en page des PDF, des feuilles de calcul, des présentations et des images afin de préserver le sens des tableaux, des figures et du contenu structuré avant l'indexation.

L'auto-hébergement de RAGflow sur votre propre VPS assure la confidentialité de vos documents et vous donne un contrôle total sur les fournisseurs de LLM, les stratégies de découpage et les pipelines de récupération. Le graphe de connaissances intégré et les backends GraphRAG débloquent un raisonnement inter-documents que la recherche vectorielle simple ne peut pas égaler.