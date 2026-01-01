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Moteur RAG de qualité production avec analyse approfondie des documents, récupération de graphes de connaissances et prise en charge de plusieurs LLM.

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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec RAGflow ?

RAGflow est un moteur de génération augmentée par récupération prêt pour la production, basé sur une compréhension approfondie des documents. Contrairement aux implémentations RAG basiques qui traitent les documents comme du texte brut, RAGflow effectue une analyse sensible à la mise en page des PDF, des feuilles de calcul, des présentations et des images afin de préserver le sens des tableaux, des figures et du contenu structuré avant l'indexation.

L'auto-hébergement de RAGflow sur votre propre VPS assure la confidentialité de vos documents et vous donne un contrôle total sur les fournisseurs de LLM, les stratégies de découpage et les pipelines de récupération. Le graphe de connaissances intégré et les backends GraphRAG débloquent un raisonnement inter-documents que la recherche vectorielle simple ne peut pas égaler.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de RAGflow

Analyse approfondie de documents

L'extraction sensible à la mise en page prend en charge les fichiers PDF, les fichiers Word, les feuilles de calcul et les images numérisées — en préservant les tableaux, les figures et la structure que les analyseurs de texte brut détruisent.

Récupération de graphe de connaissances

GraphRAG et l'indexation de graphes de connaissances intégrés permettent un raisonnement inter-documents et des requêtes de relations au-delà de ce que la recherche vectorielle simple prend en charge.

Support multi-LLM

Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google et à plus de 20 autres fournisseurs sans réindexer vos documents.

Stratégies de découpage flexibles

Choisissez parmi les modes de découpage Général, Questions-réponses, Manuel, Tableau et Document pour correspondre à la structure de chaque type de document afin d'obtenir une précision de récupération optimale.

Contrôle d'accès multi-utilisateur

Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de partager des bases de connaissances tout en limitant l'accès aux collections de documents sensibles aux utilisateurs autorisés.

REST API et SDK

Une API REST complète et un SDK Python officiel vous permettent d'intégrer RAGflow dans vos propres applications et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.

Pourquoi exécuter RAGflow avec Hostinger ?

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