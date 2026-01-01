Déployez Raneto en un clic.
Wiki de base de connaissances basé sur Markdown pour Node.js — contenu basé sur des fichiers avec un lecteur et un éditeur de navigateur épurés.
Choisissez un pack VPS pour Raneto
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Raneto ?
Raneto est une base de connaissances légère et open source, basée sur Node.js, qui transforme un dossier de fichiers Markdown en un site de documentation clair et consultable. Il n'y a pas de base de données à gérer — le contenu est stocké sous forme de simples fichiers
.md dans un répertoire que vous contrôlez, ce qui simplifie le versionnement, les sauvegardes et la rédaction avec votre éditeur préféré. L'éditeur web inclus permet l'édition directement dans le navigateur pour les utilisateurs non techniques, tandis que les développeurs peuvent rédiger directement dans leur outil Markdown préféré et laisser Git gérer l'historique.
L'auto-hébergement de Raneto sur un VPS vous offre une base de connaissances privée que vous possédez entièrement, sans aucune dépendance à un fournisseur, sans frais par utilisateur, et avec un contenu stocké sous forme de fichiers portables plutôt que dans une base de données propriétaire.
Fonctionnalités clés de Raneto
Contenu de fichier
Les articles sont de simples fichiers Markdown dans un répertoire de contenu — versionnez-les avec git, sauvegardez-les avec rsync, modifiez-les avec l'outil de votre choix.
Éditeur dans le navigateur
L'éditeur intégré permet aux utilisateurs non techniques de mettre à jour les pages directement depuis le navigateur sans toucher au système de fichiers ni exécuter git.
Recherche plein texte
La recherche rapide en mémoire sur chaque page permet aux lecteurs de trouver du contenu immédiatement sans quitter le site de documentation.
Hiérarchie des catégories
L'arborescence des dossiers devient l'arborescence de navigation, avec un ordre de tri personnalisé via les métadonnées de chaque dossier, afin que votre IA reflète votre contenu.
Mise en page thémable
Échangez ou étendez le thème par défaut pour correspondre à votre marque — les thèmes Raneto sont de simples paquets HTML, CSS et JS.
Pourquoi exécuter Raneto avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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