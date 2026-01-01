Raneto est une base de connaissances légère et open source, basée sur Node.js, qui transforme un dossier de fichiers Markdown en un site de documentation clair et consultable. Il n'y a pas de base de données à gérer — le contenu est stocké sous forme de simples fichiers .md dans un répertoire que vous contrôlez, ce qui simplifie le versionnement, les sauvegardes et la rédaction avec votre éditeur préféré. L'éditeur web inclus permet l'édition directement dans le navigateur pour les utilisateurs non techniques, tandis que les développeurs peuvent rédiger directement dans leur outil Markdown préféré et laisser Git gérer l'historique.

L'auto-hébergement de Raneto sur un VPS vous offre une base de connaissances privée que vous possédez entièrement, sans aucune dépendance à un fournisseur, sans frais par utilisateur, et avec un contenu stocké sous forme de fichiers portables plutôt que dans une base de données propriétaire.