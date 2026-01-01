Déployez Multi-Scrobbler : installation en un clic.
Plateforme de scrobbling auto-hébergée qui suit les écoutes musicales depuis Plex, Jellyfin, Spotify, et plus encore vers Last.fm, ListenBrainz, ou Maloja.
Choisissez un pack VPS pour Multi-Scrobbler
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Multi-Scrobbler ?
Multi-Scrobbler relie chaque endroit où vous écoutez de la musique à chaque service qui la suit. Au lieu de dépendre du scrobbling intégré de chaque application musicale — qui est entièrement absent de Plex et Jellyfin, et fragmenté entre les clients YouTube Music, Deezer et Subsonic — Multi-Scrobbler centralise chaque lecture dans un seul pipeline. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.
L'auto-hébergement sur votre VPS permet au scrobbler de fonctionner 24h/24 et 7j/7 à côté de vos autres services multimédias, avec des URL de rappel OAuth publiques que Spotify et Last.fm peuvent atteindre. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, les statistiques par source et les journaux détaillés sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de Multi-Scrobbler
Couverture universelle des sources
Suit les lectures de Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, les clients Subsonic et plus de 25 autres lecteurs de musique dans un seul pipeline.
Cibles multiples de scrobble
Transfère chaque écoute vers Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles simultanément sans duplication manuelle.
Tableau de bord des statuts en direct
L'interface web affiche les titres en cours de lecture, les écoutes récentes et les statistiques par source afin que vous puissiez vérifier chaque connexion en un coup d'œil.
Déduplication intelligente
Détecte les écoutes dupliquées signalées par plusieurs sources lisant la même piste et soumet chaque lecture une seule fois à vos cibles de scrobble.
Notifications Webhook
Transmet les mises à jour et les erreurs de la lecture en cours à Discord, Gotify, Ntfy ou Apprise, afin que vous puissiez détecter les intégrations défectueuses sans avoir à consulter le tableau de bord.
Pourquoi exécuter Multi-Scrobbler avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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