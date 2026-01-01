Déployer Databasus : installation en un clic.
Gestionnaire de sauvegardes de bases de données auto-hébergé pour automatiser et surveiller les sauvegardes PostgreSQL, MySQL et MongoDB.
Choisissez un pack VPS pour Databasus
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Databasus ?
Databasus est un outil de gestion des sauvegardes de bases de données auto-hébergé qui centralise les sauvegardes automatisées pour PostgreSQL, MySQL et MongoDB sous une interface web unique. Il gère l'intégralité du cycle de vie des sauvegardes — planification, exécution, compression, rotation de la rétention et surveillance de l'état de santé — sans nécessiter de scripts distincts pour chaque type de base de données.
L'auto-hébergement de Databasus sur votre VPS stocke les sauvegardes directement sur votre propre infrastructure, éliminant les frais de stockage cloud par gigaoctet et gardant les données sensibles sous votre contrôle. Le tableau de bord web offre une visibilité claire sur les taux de réussite des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches, tandis que les ressources VPS dédiées garantissent que les tâches de sauvegarde s'exécutent sans impacter les performances des bases de données de production.
Fonctionnalités clés de Databasus
Prise en charge de plusieurs bases de données
Sauvegarde PostgreSQL, MySQL et MongoDB à partir d'une interface unifiée, remplaçant la nécessité de gérer des scripts de sauvegarde distincts pour chaque moteur de base de données.
Prise de rendez-vous automatisée
Configurez les intervalles de sauvegarde et les politiques de rétention afin que les sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles tournent automatiquement sans intervention manuelle.
Tableau de bord basé sur le web
Surveillez l'état de santé des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches depuis une interface centralisée, avec des alertes en cas de défaillances nécessitant une intervention.
Vérification de la sauvegarde
Effectue des contrôles d'intégrité après chaque sauvegarde pour confirmer que celle-ci est valide et utilisable avant qu'elle ne soit prise en compte dans votre politique de conservation.
Restauration ponctuelle
Restaurer les bases de données à un instantané de sauvegarde spécifique, permettant la reprise après sinistre et des tests sécurisés des données de production dans des environnements de pré-production.
Pourquoi exécuter Databasus avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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