Databasus est un outil de gestion des sauvegardes de bases de données auto-hébergé qui centralise les sauvegardes automatisées pour PostgreSQL, MySQL et MongoDB sous une interface web unique. Il gère l'intégralité du cycle de vie des sauvegardes — planification, exécution, compression, rotation de la rétention et surveillance de l'état de santé — sans nécessiter de scripts distincts pour chaque type de base de données.

L'auto-hébergement de Databasus sur votre VPS stocke les sauvegardes directement sur votre propre infrastructure, éliminant les frais de stockage cloud par gigaoctet et gardant les données sensibles sous votre contrôle. Le tableau de bord web offre une visibilité claire sur les taux de réussite des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches, tandis que les ressources VPS dédiées garantissent que les tâches de sauvegarde s'exécutent sans impacter les performances des bases de données de production.