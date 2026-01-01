Déployez Buildbot en un clic.
Cadre CI/CD open-source flexible pour automatiser les compilations logicielles, les tests et les déploiements sur des agents distribués.
Choisissez un pack VPS pour Buildbot
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Buildbot ?
Buildbot est un cadre d'intégration et de livraison continues basé sur Python qui automatise la création, le test et le déploiement de logiciels. Contrairement aux services de CI hébergés et préconfigurés, Buildbot est entièrement configurable en code Python — chaque déclencheur, planificateur, constructeur et rapporteur est défini par programme, offrant aux équipes un contrôle précis sur leurs pipelines de build sans les limites des schémas YAML déclaratifs.
L'auto-hébergement de Buildbot sur un VPS maintient votre infrastructure de build sur des serveurs que vous contrôlez, sans facturation à la minute, sans limites de dépôt et sans dépendance à la disponibilité d'un fournisseur de CI externe. L'architecture maître-travailleur s'adapte d'un seul travailleur sur un petit VPS à des dizaines de travailleurs répartis sur des machines dédiées, le tout coordonné depuis un tableau de bord web central.
Fonctionnalités clés de Buildbot
Pipelines configurés en Python
Définissez chaque étape de build, déclencheur et notification dans le code Python pour une flexibilité totale que les configurations YAML déclaratives ne peuvent égaler.
Architecture de travailleurs distribués
Exécutez des builds sur un nombre quelconque de workers — conteneurs locaux, machines distantes ou VMs cloud — le tout coordonné par un seul maître.
Tableau de bord de création web
Surveiller l'historique des builds, la progression en temps réel et l'état des workers depuis l'interface web de Buildbot avec les vues en cascade, console et grille.
Planification flexible
Déclenchez des builds lors de commits de code, de planifications horaires, de requêtes manuelles ou des résultats de builds en amont à l'aide d'objets de planification composables.
API REST et rapporteurs
Interroger l'état de la construction via l'API REST et envoyer des notifications par e-mail, Slack, aux vérifications d'état GitHub, ou à tout point de terminaison de webhook personnalisé.
Pourquoi exécuter Buildbot avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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