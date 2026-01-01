Les modèles d'applications santé et beauté peuvent servir à créer des outils de suivi de la forme physique, des compteurs de calories, des planificateurs de repas, des générateurs d'entraînement, des journaux de santé mentale, des outils de suivi du sommeil, des guides de méditation, et bien plus encore. Ils conviennent à un usage personnel ainsi qu'à la création et à la mise à disposition d'outils de bien-être pour vos clients ou votre public.