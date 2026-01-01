AI and creative app templates

Les modèles d'applications IA et créatives sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour créer des outils qui aident à des tâches créatives - de la rédaction et de la génération d'images à la conception et à la création de contenu. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée AI Builder - aucun compte tiers ou configuration technique requise - pour créer vos propres assistants d'IA, outils créatifs et générateurs.