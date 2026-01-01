Les modèles d'applications de fitness et de sport sont des mises en page d'applications web préconfigurées, conçues pour créer des outils qui aident les utilisateurs à s'entraîner, à suivre leurs progrès et à atteindre leurs objectifs de remise en forme : planificateurs d'entraînement, traqueurs d'activité, outils de coaching, guides nutritionnels, etc. Ils offrent une structure de base entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins, vous permettant ainsi de créer vos propres outils de fitness et de sport sans programmation ni configuration technique.