Marketing app templates

Les modèles d'applications marketing sont des mises en page d'applications web pré-construites conçues pour créer des outils qui aident à planifier, créer et gérer les activités marketing - des planificateurs de médias sociaux et des calendriers de contenu aux générateurs d'articles de blog et de UTM. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée de AI Builder - aucun compte tiers ou configuration technique requise - pour créer vos propres outils marketing.