Modèles de newsletters
Parcourez les modèles de newsletters, puis copiez-collez l'invite dans Reach pour créer la vôtre.
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FAQ sur les modèles de newsletter
Que sont les modèles de newsletter ?
Les modèles de newsletter sont des exemples d'e-mails créés avec Reach. Utilisez-les comme source d'inspiration et réutilisez le modèle pour générer votre propre newsletter.
Puis-je modifier directement les modèles de newsletter ?
Non, les modèles présentés ici ne sont que des exemples. Vous pouvez copier l'invite et créer votre propre version modifiable dans Reach.
À quoi peuvent servir les modèles de newsletter ?
Vous pouvez utiliser des modèles de newsletter pour les cas d'utilisation courants du marketing par e-mail, tels que les promotions, les mises à jour, les annonces et les newsletters régulières.
Ai-je besoin de compétences en design pour utiliser Reach ?
Non. Reach crée des mises en page prêtes à l'emploi que vous pouvez personnaliser sans aucune expérience en design.
Puis-je utiliser ces modèles de newsletter pour des e-mails commerciaux ?
Oui. Vous pouvez utiliser les newsletters générées pour vos e-mails commerciaux, marketing et promotionnels.
L'essai de Reach est-il gratuit ?
Oui. Vous pouvez essayer Reach gratuitement et utiliser les crédits de bienvenue inclus pour tester la génération de newsletters.
Puis-je utiliser les couleurs et le logo de ma marque ?
Oui. Vous pouvez ajouter les informations relatives à votre marque dans Reach afin de générer des newsletters cohérentes et conformes à votre image de marque.