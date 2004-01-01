1クリックOpenClaw：24時間365日対応のAIアシスタント

もちろんです。OpenClawの各インスタンスは独立した環境で実行されるため、データと会話は他のユーザーから完全に分離されています。不正アクセスや外部からの変更を防ぐために、各コンテナをロックダウンしているだけでなく、すべてのインスタンスには、カスタムの高度なセキュリティゲートウェイがデフォルトで生成されています。ご自身で設定することなく、プロフェッショナルグレードの保護対策が最初から実装されています。