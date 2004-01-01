Paperclipは、自律型AI搭載組織を構築および管理できるセルフホスト型オーケストレーションプラットフォームです。個々のチャットボットをやりくりする代わりに、PaperclipはAIエージェントに明確な役割、報告系統、目標階層を与え、共通のビジネス目標に向かって協力して作業できるようにします。エージェントごとに月間予算を設定し、すべての決定の不変の監査証跡を維持し、常に役員レベルのオーバーライド機能を保持できます。

独自のVPSでPaperclipを実行すると、機密性の高いビジネスデータ、エージェントメモリ、API認証情報がすべてインフラストラクチャ内に保持されます。Claude、GPT-4o、Gemini、Cursor、または任意のカスタムエージェントランタイム用の独自のAPIキーを使用できます。モデルコストに中間マージンはかからず、外部SaaSサブスクリプションも不要です。