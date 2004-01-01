Paperclipが最大70％オフ

ペーパークリップの1クリックインストール

定義された役割、目標階層、予算管理を備えた自律型エージェント組織を構築するためのオープンソースAIオーケストレーションプラットフォーム。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
ペーパークリップの1クリックインストール

Paperclip向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Paperclipの活用例

Paperclipは、自律型AI搭載組織を構築および管理できるセルフホスト型オーケストレーションプラットフォームです。個々のチャットボットをやりくりする代わりに、PaperclipはAIエージェントに明確な役割、報告系統、目標階層を与え、共通のビジネス目標に向かって協力して作業できるようにします。エージェントごとに月間予算を設定し、すべての決定の不変の監査証跡を維持し、常に役員レベルのオーバーライド機能を保持できます。

独自のVPSでPaperclipを実行すると、機密性の高いビジネスデータ、エージェントメモリ、API認証情報がすべてインフラストラクチャ内に保持されます。Claude、GPT-4o、Gemini、Cursor、または任意のカスタムエージェントランタイム用の独自のAPIキーを使用できます。モデルコストに中間マージンはかからず、外部SaaSサブスクリプションも不要です。

早速申し込む
{name}の活用例

Paperclipの主な機能

階層型組織図

エージェントの役割、役職、報告系統を定義し、実際の企業構造を反映させ、部門横断的な協調的自律運用を可能にします。

目標カスケードシステム

会社のミッションからチームの目標、そして個々のエージェントの割り当てまでタスクを追跡し、すべてエージェントの行動がトップレベルのビジネス目標と一致していることを確認します。

エージェントごとの予算管理

エージェントごとに月間API利用限度額を設定し、100％で自動一時停止、80％でソフト警告を発することで、手動監視なしでコストの暴走を防ぎます。

不変監査証跡

エージェントのすべてのアクションとツール呼び出しは、改ざん防止機能付きチケットシステムに記録されます。これにより、自律的な意思決定に対する完全な透明性と説明責任が提供されます。

持ち込みエージェント

Claude、GPT-4o、Gemini、Cursor、Codex、およびハートビートインターフェースを備えた任意のカスタムスクリプトに対応しており、ロックインされることなく、各役割に最適なモデルを選択できます。

複数企業分離

単一のデプロイメントから、複数のビジネス向けに個別のAI組織を運用し、各企業間で完全なデータ分離を保つことができます。

HostingerでPaperclipを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

9router

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40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

デプロイ
Agent Zero

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マルチエージェント連携機能と永続メモリを備えたAIエージェントフレームワーク（オープンソース）

デプロイ
Dify

Dify

RAG、エージェント、ワークフローを活用したLLMアプリケーション構築向けプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
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