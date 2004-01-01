ペーパークリップの1クリックインストール
定義された役割、目標階層、予算管理を備えた自律型エージェント組織を構築するためのオープンソースAIオーケストレーションプラットフォーム。
Paperclip向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Paperclipの活用例
Paperclipは、自律型AI搭載組織を構築および管理できるセルフホスト型オーケストレーションプラットフォームです。個々のチャットボットをやりくりする代わりに、PaperclipはAIエージェントに明確な役割、報告系統、目標階層を与え、共通のビジネス目標に向かって協力して作業できるようにします。エージェントごとに月間予算を設定し、すべての決定の不変の監査証跡を維持し、常に役員レベルのオーバーライド機能を保持できます。
独自のVPSでPaperclipを実行すると、機密性の高いビジネスデータ、エージェントメモリ、API認証情報がすべてインフラストラクチャ内に保持されます。Claude、GPT-4o、Gemini、Cursor、または任意のカスタムエージェントランタイム用の独自のAPIキーを使用できます。モデルコストに中間マージンはかからず、外部SaaSサブスクリプションも不要です。
Paperclipの主な機能
階層型組織図
エージェントの役割、役職、報告系統を定義し、実際の企業構造を反映させ、部門横断的な協調的自律運用を可能にします。
目標カスケードシステム
会社のミッションからチームの目標、そして個々のエージェントの割り当てまでタスクを追跡し、すべてエージェントの行動がトップレベルのビジネス目標と一致していることを確認します。
エージェントごとの予算管理
エージェントごとに月間API利用限度額を設定し、100％で自動一時停止、80％でソフト警告を発することで、手動監視なしでコストの暴走を防ぎます。
不変監査証跡
エージェントのすべてのアクションとツール呼び出しは、改ざん防止機能付きチケットシステムに記録されます。これにより、自律的な意思決定に対する完全な透明性と説明責任が提供されます。
持ち込みエージェント
Claude、GPT-4o、Gemini、Cursor、Codex、およびハートビートインターフェースを備えた任意のカスタムスクリプトに対応しており、ロックインされることなく、各役割に最適なモデルを選択できます。
複数企業分離
単一のデプロイメントから、複数のビジネス向けに個別のAI組織を運用し、各企業間で完全なデータ分離を保つことができます。
HostingerでPaperclipを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。