お客様のようなビジネスの事例
3分足らずで販売開始
ビジネス名
商品画像をリスティングに
すべての販売方法を連携
新しい販売方法への拡大
あらゆる製品タイプに対応する単一プラットフォーム
顧客が買い物をする場所での販売
HorizonsまたはWebsite Builderでオンラインストアを作成したり、クイックリンクを共有してすぐに販売を開始したりできます。
1つのダッシュボードから実行
1つのダッシュボードから運用します。複数のECビジネスを管理し、成長に合わせて販売方法を増やしましょう。
取引手数料0％
100種類以上の支払い方法に対応し、得た収益はすべてお客様のものになります。Hostingerが売上から手数料を徴収することはありません。
即時配信
購入後、顧客にデジタル製品を自動的に配信します。
顧客が買い物をする場所で販売
クイックリンクを通じた販売
ウェブサイトで販売
ソーシャルメディアでの販売
カスタム販売チャネル
どこから始める場合でも、プランがあります。
30日間の返金保証
いつでもキャンセル可能
年中無休のサポート体制
Starterプランの特典：
Starterプランに含まれる全機能＋
Growthプランに含まれる全機能＋
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AIを活用したECツールで、作業を迅速化。
数秒でヘルプの取得と行動
Kodeeは、あなたの24時間年中無休のAIアシスタントです。価格の更新、フラッシュセールの実施、SEOの修正、日々の業務サポートなどを数秒で依頼でき、技術スキルは必要ありません。
ビジネスを成長させる1つのダッシュボード
オンラインでの検索対策
売れ筋を把握
顧客の呼び戻し
すべてを連携させて、どこでも販売。
HostingerのECに関するよくある質問
Hostinger Ecommerceとは何ですか？
Hostinger Ecommerceは、単一のダッシュボードからオンラインビジネス全体を管理できる、オールインワンのECファーストビジネス管理プラットフォームです。
Webサイトから始まる従来のプラットフォームとは異なり、Hostinger Ecommerceはビジネスから始まります。まず商品、支払い、運用を設定し、その後、独自のWebサイト、ソーシャルメディア、マーケットプレイス、またはシンプルな共有可能なリンクを介して、どこでどのように販売するかを選択します。Hostinger Ecommerceは単一のストアフロントに縛られないため、顧客がいる場所ならどこでもビジネスを成長させることができます。
Hostinger Ecommerce solutionはどのようなユーザーを対象としていますか？
Hostinger Ecommerceは、初めての販売から、複数のチャネルを持つビジネスの管理まで、あらゆる段階の販売者向けに構築されています。
- 初めての販売者。技術的な問題や高額な追加費用なしでオンライン販売をしたいですか？事前の経験がなくても、数分で開始できます。
- ソーシャルセラー。現在、InstagramのDM、WhatsApp、TikTokを通じて販売している場合、Hostinger Ecommerceは、シンプルで迅速、かつ複雑さのない適切なストア設定を提供します。
- マルチチャネル販売者。すでに複数の場所で販売しており、別々のツールを使いこなすことにうんざりしていませんか？Hostinger Ecommerceは、商品、在庫、注文を1つのダッシュボードに統合します。
技術的なスキルは必要ありません。ビジネス名を決め、最初の商品を追加し、決済を設定し、独自のWebサイト、既存のストア、または単に共有可能なリンクなど、販売方法を選択してください。ツールが面倒な作業を処理するため、ビジネスの成長に集中できます。
販売を開始するにはWebサイトが必要ですか？
いいえ、それがHostinger Ecommerceの異なる点です。クイック商品リンクを生成すれば、すぐに販売を開始できます。これは、顧客を直接商品に誘導するシンプルで共有可能なURLで、ウェブサイトは必要ありません。WhatsApp、Instagram、または既にお使いの他のチャネルで共有してください。ウェブサイトを追加したり、追加の販売チャネルを接続する準備ができたら、そのオプションはいつでも利用できます。
HostingerでeコマースWebサイトをどのように構築できますか？
ストアを構築する方法は3つあります。コーディングは不要で、最適なものを選びましょう。
- ドラッグ＆ドロップのECサイト作成ツール。 AIにビジネス内容を説明するだけで、数秒で完成されたWebサイトが手に入ります。その後、要素をドラッグ＆ドロップで配置して、自分だけのサイトにカスタマイズしましょう。
- Horizonsでオンラインストアをバイブコード。 チャットでストアを作成できます。ビジョンを説明し、会話で詳細を詰めていくと、AIがすべてを構築します。
- ECサイトテンプレート。 いますぐ始めたいですか？豊富な既製ECテンプレートから選び、ブランドに合ったものを選んで、自分だけのサイトにカスタマイズしましょう。
すでにWebサイトを持っている場合でも、Hostinger Eコマースを利用できますか？
はい。Hostinger Ecommerceは、お客様のレストランを支えるキッチンだとお考えください。舞台裏で商品、在庫、注文を処理し、お客様のウェブサイトは、顧客が訪れるダイニングルームの一つにすぎません。Hostinger Website Builder、Horizons vibe coding builder、WordPress、その他のプラットフォームのいずれで構築されているかにかかわらず、既存のウェブサイトを接続すれば、すべてが同じ場所から実行されます。また、最初からやり直すことなく、既存のサイトに加えてさらに多くの販売チャネルを追加することも可能です。
複数の販売チャネルを管理できますか。
はい。それがHostinger Ecommerceの最大の利点の1つです。ウェブサイト、TikTok、Instagram、またはEtsyやAmazonのようなマーケットプレイスで販売しているかどうかにかかわらず、すべてのショップで一元化された在庫管理を提供します。つまり、商品、在庫、注文がすべて1つのダッシュボードから管理されます。ツールを切り替える必要がなくなり、在庫の同期がずれる心配もありません。
Hostinger Ecommerceで何を販売できますか？
ほとんどあらゆるものに対応しています。物理的な製品、デジタルダウンロード（電子書籍、音楽、テンプレートなど）、予約が必要なサービス、オンデマンド印刷の商品、サブスクリプションベースのサービスなどです。どのようなビジネスモデルであっても、それに適したプランが用意されています。
まだ何を販売するか決まっていない場合は、あなたのニッチを見つけるのに役立つトレンドの製品アイデアのリストをまとめました。
取引手数料はかかりますか？
なし。収益の100％はあなたのものです。Hostinger Ecommerceはプラットフォーム取引手数料を請求しません。そのため、最初の売上でも1,000番目の売上でも、すべてのドルが直接あなたのものになります。
お客様はどのような支払い方法を利用できますか？
世界中で、Stripe（Visa、Mastercard、Apple Pay、Google Pay）、PayPal、RazorPay、Alipayなど、100種類以上の支払い方法に対応しています。これらすべてを、安全で統合されたチェックアウト体験でご利用いただけます。
配送はどのように機能しますか？
物理的な製品の場合、Shippoを接続してフルフィルメントプロセス全体を自動化できます。数秒でラベルを印刷し、リアルタイム追跡を提供し、DHL、FedEx、UPSを含む40以上の運送業者で発送できます。プリントオンデマンド製品の場合、注文が確定するとPrintfulが生産と発送を自動的に処理します。