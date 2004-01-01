Hostinger eコマース

どこでも販売。すべてを1ヶ所で管理。

商品、注文、在庫、販売チャネルを1つのシンプルなダッシュボードで接続します。

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30日間の返金保証

どこでも販売。すべてを1ヶ所で管理。

3分足らずで販売開始

ビジネス名

ビジネス名

ストア名を選択し、数分でeコマースビジネスを作成しましょう。
商品画像をリスティングに

商品画像をリスティングに

商品画像をアップロードすると、AIが商品説明の作成をサポートし、価格を提案し、商品をより早く販売できる状態にします。
すべての販売方法を連携

すべての販売方法を連携

ツールを切り替えることなく、ウェブサイト、ソーシャルメディア、クイックリンクを通じて支払いを受け取れます。
新しい販売方法への拡大

新しい販売方法への拡大

ビジネスの成長に合わせて顧客にリーチするためのより多くの方法を追加し、製品、注文、および運用を連携させます。
始める

あらゆる製品タイプに対応する単一プラットフォーム

デジタル商品
「Horizons」向け

顧客が買い物をする場所での販売

HorizonsまたはWebsite Builderでオンラインストアを作成したり、クイックリンクを共有してすぐに販売を開始したりできます。

顧客が買い物をする場所での販売

1つのダッシュボードから実行

1つのダッシュボードから運用します。複数のECビジネスを管理し、成長に合わせて販売方法を増やしましょう。

1つのダッシュボードから実行

取引手数料0％

100種類以上の支払い方法に対応し、得た収益はすべてお客様のものになります。Hostingerが売上から手数料を徴収することはありません。

取引手数料0％

即時配信

購入後、顧客にデジタル製品を自動的に配信します。

即時配信
顧客が買い物をする場所で販売

顧客が買い物をする場所で販売

クイックリンクを通じた販売

製品のクイックリンクを作成し、DM、メール、チャットアプリ、またはソーシャル投稿で共有しましょう。

ウェブサイトで販売

HorizonsまたはWebsite Builderで、お客様が製品を見つけて直接購入できるブランドのオンラインストアを作成できます。
近日公開

ソーシャルメディアでの販売

連携が可能になり次第、TikTokショップ、Meta、その他のソーシャルプラットフォームと連携します。

カスタム販売チャネル

カスタムストアフロントを作成し、お気に入りのツールを接続し、オープンなEコマースプラットフォームでビジネスを拡張しましょう。

どこから始める場合でも、プランがあります。

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

年中無休のサポート体制

25％オフ
Starter
迅速かつ低コストで注文受付を開始したいソーシャルメディアの販売者の方に最適です。
629
469 /月
プランを選択
12ヶ月の通常価格7,548円のところ、5,628円でご提供中。更新時の価格は469円/月になります。
最大5点の商品を陳列可能

Starterプランの特典：

有形商品やデジタル商品の販売
100種類以上の安全な決済サービス
Hostingerの取引手数料0％
AIで画像から商品説明と提案価格を生成
Hostinger.store で決済リンクを作成
Kodeeによるチャットボットサポート
一番人気
50％オフ
Growth
複数のショップやウェブサイトでブランドビジネスを構築している販売者向け
2,509
1,259 /月
プランを選択
12ヶ月の通常価格30,108円のところ、15,108円でご提供中。更新時の価格は1,879円/月になります。
最大300点の商品を陳列可能
最大3件のビジネスを管理できます。
ビジネスごとに最大3つの販売チャネルを連携できます。

Starterプランに含まれる全機能＋

Horizons ストアフロントでサブスクリプションの販売
オンデマンド印刷でカスタムグッズを販売
カスタムドメインが1年間無料
ブランドのビジネスメール
プレミアムホスティング
300以上のモバイル最適化テンプレート
AIを活用したストア制作
顧客アカウントと注文履歴
店舗間の在庫一元管理
Kodee AI — チャットによるストア管理
33％オフ
Scale
複数のブランドやショップを運営しており、高度な接続ニーズを持つ販売者向けです。
4,699
3,129 /月
プランを選択
12ヶ月の通常価格56,388円のところ、37,548円でご提供中。更新時の価格は3,909円/月になります。
無制限の商品を販売可能
無制限のビジネス管理
無制限の販売チャネル接続

Growthプランに含まれる全機能＋

API接続
近日公開
Scalable hosting
年中無休の優先的な多言語サポート
25％オフ
Starter
迅速かつ低コストで注文受付を開始したいソーシャルメディアの販売者の方に最適です。
629
469 /月
プランを選択
12ヶ月の通常価格7,548円のところ、5,628円でご提供中。更新時の価格は469円/月になります。
最大5点の商品を陳列可能

Starterプランの特典：

有形商品やデジタル商品の販売
100種類以上の安全な決済サービス
Hostingerの取引手数料0％
AIで画像から商品説明と提案価格を生成
Hostinger.store で決済リンクを作成
Kodeeによるチャットボットサポート
一番人気
50％オフ
Growth
複数のショップやウェブサイトでブランドビジネスを構築している販売者向け
2,509
1,259 /月
プランを選択
12ヶ月の通常価格30,108円のところ、15,108円でご提供中。更新時の価格は1,879円/月になります。
最大300点の商品を陳列可能
最大3件のビジネスを管理できます。
ビジネスごとに最大3つの販売チャネルを連携できます。

Starterプランに含まれる全機能＋

Horizons ストアフロントでサブスクリプションの販売
オンデマンド印刷でカスタムグッズを販売
カスタムドメインが1年間無料
ブランドのビジネスメール
プレミアムホスティング
300以上のモバイル最適化テンプレート
AIを活用したストア制作
顧客アカウントと注文履歴
店舗間の在庫一元管理
Kodee AI — チャットによるストア管理
33％オフ
Scale
複数のブランドやショップを運営しており、高度な接続ニーズを持つ販売者向けです。
4,699
3,129 /月
プランを選択
12ヶ月の通常価格56,388円のところ、37,548円でご提供中。更新時の価格は3,909円/月になります。
無制限の商品を販売可能
無制限のビジネス管理
無制限の販売チャネル接続

Growthプランに含まれる全機能＋

API接続
近日公開
Scalable hosting
年中無休の優先的な多言語サポート
すべての機能を表示
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

AIを活用したECツールで、作業を迅速化。

販売中に、ストアの作成、最適化、更新、改善をサポートするAIツールを活用して、時間を節約できます。

数秒でヘルプの取得と行動

Kodeeは、あなたの24時間年中無休のAIアシスタントです。価格の更新、フラッシュセールの実施、SEOの修正、日々の業務サポートなどを数秒で依頼でき、技術スキルは必要ありません。

数秒でヘルプの取得と行動
オンラインでの検索対策

ビジネスを成長させる1つのダッシュボード

オンラインでの検索対策

内蔵のSEOツールを活用して、買い物客があなたの製品を見つけやすくします。

売れ筋を把握

売上、注文、平均注文額を、一箇所で管理できます。

顧客の呼び戻し

メールマーケティングとMeta Pixelを活用し、買い物客を呼び戻し、放置されたカートを回復させ、将来のキャンペーンのためのオーディエンスを構築します。
今すぐ始める

Haralabos Lukatos

Review provider

この会社は、ウェブサイトの編集モードに優れた使いやすい機能を備えています。また、オンラインストアの追加も、手順が簡単でストレスフリーです。

Mitul

Review provider

サーバーは信じられないほど高速です。私のECサイトは常に1.8秒でロードされます。彼らのhPanelは直感的で、初心者でもサイト管理を簡単にします。

Andrea King

Review provider

Hostingerは多機能なウェブデザインプラットフォームです。使いやすく、AIを使ってページレイアウトの個々の部分をデザインできます。Eコマースやポートフォリオのウェブサイトをデザインするなら、Hostingerを間違いなくお勧めします。

すべてを連携させて、どこでも販売。

販売開始

HostingerのECに関するよくある質問

HostingerでEコマースビジネスを開始または拡大する方法に関するよくある質問と回答をまとめました。

Hostinger Ecommerceとは何ですか？

Hostinger Ecommerceは、単一のダッシュボードからオンラインビジネス全体を管理できる、オールインワンのECファーストビジネス管理プラットフォームです。

Webサイトから始まる従来のプラットフォームとは異なり、Hostinger Ecommerceはビジネスから始まります。まず商品、支払い、運用を設定し、その後、独自のWebサイト、ソーシャルメディア、マーケットプレイス、またはシンプルな共有可能なリンクを介して、どこでどのように販売するかを選択します。Hostinger Ecommerceは単一のストアフロントに縛られないため、顧客がいる場所ならどこでもビジネスを成長させることができます。

Hostinger Ecommerce solutionはどのようなユーザーを対象としていますか？

Hostinger Ecommerceは、初めての販売から、複数のチャネルを持つビジネスの管理まで、あらゆる段階の販売者向けに構築されています。

  • 初めての販売者。技術的な問題や高額な追加費用なしでオンライン販売をしたいですか？事前の経験がなくても、数分で開始できます。
  • ソーシャルセラー。現在、InstagramのDM、WhatsApp、TikTokを通じて販売している場合、Hostinger Ecommerceは、シンプルで迅速、かつ複雑さのない適切なストア設定を提供します。
  • マルチチャネル販売者。すでに複数の場所で販売しており、別々のツールを使いこなすことにうんざりしていませんか？Hostinger Ecommerceは、商品、在庫、注文を1つのダッシュボードに統合します。

技術的なスキルは必要ありません。ビジネス名を決め、最初の商品を追加し、決済を設定し、独自のWebサイト、既存のストア、または単に共有可能なリンクなど、販売方法を選択してください。ツールが面倒な作業を処理するため、ビジネスの成長に集中できます。

販売を開始するにはWebサイトが必要ですか？

いいえ、それがHostinger Ecommerceの異なる点です。クイック商品リンクを生成すれば、すぐに販売を開始できます。これは、顧客を直接商品に誘導するシンプルで共有可能なURLで、ウェブサイトは必要ありません。WhatsApp、Instagram、または既にお使いの他のチャネルで共有してください。ウェブサイトを追加したり、追加の販売チャネルを接続する準備ができたら、そのオプションはいつでも利用できます。

HostingerでeコマースWebサイトをどのように構築できますか？

ストアを構築する方法は3つあります。コーディングは不要で、最適なものを選びましょう。

すでにWebサイトを持っている場合でも、Hostinger Eコマースを利用できますか？

はい。Hostinger Ecommerceは、お客様のレストランを支えるキッチンだとお考えください。舞台裏で商品、在庫、注文を処理し、お客様のウェブサイトは、顧客が訪れるダイニングルームの一つにすぎません。Hostinger Website Builder、Horizons vibe coding builder、WordPress、その他のプラットフォームのいずれで構築されているかにかかわらず、既存のウェブサイトを接続すれば、すべてが同じ場所から実行されます。また、最初からやり直すことなく、既存のサイトに加えてさらに多くの販売チャネルを追加することも可能です。

複数の販売チャネルを管理できますか。

はい。それがHostinger Ecommerceの最大の利点の1つです。ウェブサイト、TikTok、Instagram、またはEtsyやAmazonのようなマーケットプレイスで販売しているかどうかにかかわらず、すべてのショップで一元化された在庫管理を提供します。つまり、商品、在庫、注文がすべて1つのダッシュボードから管理されます。ツールを切り替える必要がなくなり、在庫の同期がずれる心配もありません。

Hostinger Ecommerceで何を販売できますか？

ほとんどあらゆるものに対応しています。物理的な製品、デジタルダウンロード（電子書籍、音楽、テンプレートなど）、予約が必要なサービス、オンデマンド印刷の商品、サブスクリプションベースのサービスなどです。どのようなビジネスモデルであっても、それに適したプランが用意されています。

まだ何を販売するか決まっていない場合は、あなたのニッチを見つけるのに役立つトレンドの製品アイデアのリストをまとめました。

取引手数料はかかりますか？

なし。収益の100％はあなたのものです。Hostinger Ecommerceはプラットフォーム取引手数料を請求しません。そのため、最初の売上でも1,000番目の売上でも、すべてのドルが直接あなたのものになります。

お客様はどのような支払い方法を利用できますか？

世界中で、Stripe（Visa、Mastercard、Apple Pay、Google Pay）、PayPal、RazorPay、Alipayなど、100種類以上の支払い方法に対応しています。これらすべてを、安全で統合されたチェックアウト体験でご利用いただけます。

配送はどのように機能しますか？

物理的な製品の場合、Shippoを接続してフルフィルメントプロセス全体を自動化できます。数秒でラベルを印刷し、リアルタイム追跡を提供し、DHL、FedEx、UPSを含む40以上の運送業者で発送できます。プリントオンデマンド製品の場合、注文が確定するとPrintfulが生産と発送を自動的に処理します。

プライバシーへの配慮

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