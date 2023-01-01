セルフホスト型の二段階認証コード管理ツール（Web / モバイル向け）デプロイ
40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシデプロイ
Ackeeは、プライバシー重視のWebサイトトラッキング向けのセルフホスト型Node.jsアクセス解析ツールです。デプロイ
200以上のアプリ連携に対応したノーコードのワークフロー自動化ツール（オープンソース）デプロイ
エンベロープ方式の予算管理に対応したプライバシー重視の家計簿アプリデプロイ
11種類以上のデータベースシステムに対応した多機能なデータベース管理インターフェースデプロイ
<span style="white-space: nowrap;">インタラクティブマップ</span>付きのセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">旅行トラッカー</span>と<span style="white-space: nowrap;">旅行プランナー</span>デプロイ
AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>デプロイ
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryデプロイ
プロンプト、評価、LLMオブザーバビリティ向けのLLMOpsプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
<span style="white-space: nowrap;">ハイブリッドBM25ベクトル</span>および<span style="white-space: nowrap;">グラフ検索</span>を備えた<span style="white-space: nowrap;">AIコーディングエージェント</span>向けの<span style="white-space: nowrap;">永続メモリ</span>デプロイ
Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。デプロイ
インタラクティブな地図、統計、マルチユーザー対応を備えた個人のフライトジャーナルデプロイ
マルチプラットフォームでの公開および収益化に対応したAIコンテンツマーケティングエージェント（オープンソース）デプロイ
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersデプロイ
監視アラートの統合向けのアラート管理プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
拡張Markdownとドキュメントごとの権限に対応したセルフホスト型のナレッジベースデプロイ
30以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルリストとWebDAVサーバーデプロイ
YouTubeや各種サイト対応の動画ダウンロードWebインターフェースデプロイ
Ampache はウェブベースのオーディオ/ビデオストリーミングアプリケーションであり、メディアマネージャーです。デプロイ
Gitで管理されたページとMarkdown編集に対応した軽量なセルフホスト型Wikiデプロイ
データベース不要の安全な匿名ファイル共有アプリデプロイ
あらゆるLLMプロバイダーに対応した、RAG、エージェント、チャットボットのためのオールインワンAIアプリケーションデプロイ
チームの知識共有とコミュニティ構築向けのQ＆Aプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
DORAメトリクスとエンジニアリングチームの分析に対応したプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
RDP、VNC、SSH、Telnet対応のクライアントレスウェブベースリモートデスクトップゲートウェイデプロイ
Apache Lucene を基盤としたエンタープライズ向け<span style="white-space: nowrap;">オープンソース検索プラットフォーム</span>デプロイ
BI向けのモダンなデータ分析 / 可視化プラットフォームデプロイ
Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）デプロイ
120以上のサービスにプッシュ通知を送信する軽量REST APIデプロイ
社内ツールや業務アプリ開発向けのローコードプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
モバイル、デスクトップ、ウェブアプリに対応した、プライバシー最優先のSDKアナリティクスデプロイ
グラフ、ドキュメント、キーバリューデータ向けのネイティブマルチモデルデータベースデプロイ
グラフ、ドキュメント、キーバリュー、時系列データに対応したマルチモデルデータベースデプロイ
Webページや各種メディアを保存するためのセルフホスト型インターネットアーカイブソリューションデプロイ
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsデプロイ
Goバックエンドと埋め込み可能な<span style="white-space: nowrap;">JSウィジェット</span>を備えた軽量な<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コメントシステム</span>デプロイ
AstrBotは、複数のプラットフォームに対応したAIチャットボットフレームワーク（オープンソース）です。デプロイ
マルチユーザー対応のセルフホスト型オーディオブック・ポッドキャストサーバーデプロイ
柔軟性と汎用性を重視したオープンソースのIDプロバイダーデプロイ
ソーシャル<span style="white-space: nowrap;">ログイン</span>、多要素<span style="white:space: nowrap;">認証</span>、RBACを備えたオープンソースのセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">認証サーバー</span>デプロイ
PostgreSQLの自動化に対応したオープンソースのセルフホスト型データベースサービスプラットフォームデプロイ
トレントとUsenetに対応したリアルタイムIRC監視付きのモダンなダウンロード自動化ツールデプロイ
アプリ連携とワークフロー自動化を実現するオープンソースのZapier代替デプロイ
保護者が赤ちゃんの毎日の活動や健康状態を記録・管理するのに役立つ育児記録アプリです。デプロイ
スケジュール、暗号化、ファイルレベル復元機能を備えたresticバックアップ用ウェブUIデプロイ
カレンダーと連絡先用のセルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバーデプロイ
セルフホスト型のカクテルレシピ管理ツール / 材料在庫トラッカーデプロイ
チーム向けのノーコード<span style="white-space: nowrap;">データベース</span>およびAirtable<span style="white-space: nowrap;">代替</span>（オープンソース）デプロイ
SonarrとRadarr向けの字幕を自動で管理してダウンロードできる連携ツールデプロイ
毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカーデプロイ
プライバシーを重視したブラウザベースのPDFツールキット：PDFの結合、分割、変換、編集デプロイ
Docker統計とアラートを備えた軽量サーバー監視プラットフォームデプロイ
Beszelサーバー監視システム向け軽量エージェントデプロイ
軽量なセルフホスト型クラウドストレージ、ファイル同期およびCalDAV/CardDAV対応デプロイ
インテリジェントなレポート機能と多通貨対応のセルフホスト型財務会計プラットフォームデプロイ
ウェブプレーヤーおよびモバイルアプリ搭載のセルフホスト型音楽ストリーミングサーバーデプロイ
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteデプロイ
Markdownに対応したタスク管理搭載のAI活用メモ / マイクロブログプラットフォームデプロイ
Bluesky分散型ソーシャルネットワーク用個人データサーバーデプロイ
ブラウザでフルスタックアプリを生成するセルフホスト型AIコーディングアシスタントデプロイ
電子書籍とオーディオブックのコレクションマネージャー、Readarrのコミュニティ復活版デプロイ
書籍、チャプター、ページ、検索機能を備えた、チーム向けの構造化されたセルフホスト型Wikiデプロイ
任意の公開TelegramチャンネルをRSS対応のSEOフレンドリーなマイクロブログに変換デプロイ
ウェブスクレイピングと自動化のためのヘッドレスChromeブラウザサービスデプロイ
個人の支出管理と財務計画ができる家計簿アプリデプロイ
数分でビジネスアプリとワークフローを構築できるローコードプラットフォームデプロイ
アプリケーション監視のためのセルフホスト型エラー追跡プラットフォームデプロイ
ビルドとデプロイを自動化できるセルフホスト型CI/CDフレームワークデプロイ
データベーススキーマ変更管理およびDevOpsプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
ローコードAPI統合およびワークフロー自動化プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
シンタックスハイライトと検索機能を備えたセルフホスト型コードスニペットマネージャーデプロイ
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsデプロイ
Calibre-Webは、電子書籍の閲覧・読書・ライブラリ管理に対応したWebアプリケーションです。デプロイ
プライバシー重視、追跡ゼロのプルーフ・オブ・ワークCAPTHCA代替デプロイ
SSO、OAuth 2.0、OIDC、SAMLに対応したIAMプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
分析機能とソーシャル機能を備えたポッドキャスト配信プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
Centrifugoは、ライブアプリケーションを構築するためのスケーラブルなリアルタイムメッセージング<span style="white-space: nowrap;">サーバー</span>です。デプロイ
視覚選択および通知機能付きのウェブサイト変更検出・監視ツールデプロイ
AI DDLエクスポートとスキーマ可視化機能を備えたオープンソースのデータベース図エディターデプロイ
ローカルデータ保存とチャット履歴の管理に対応したプライバシー重視のChatGPT向けWebインターフェースデプロイ
公開ステータスページ付きのフルスタック稼働時間およびインフラ監視デプロイ
オープンソースのサーバー監視と稼働時間追跡アプリケーションデプロイ
自動検出とアラート機能付きのインフラストラクチャおよびアプリケーション監視デプロイ
共有可能なリンクでファイルをアップロードおよび共有できる自己ホスト型ファイル保管庫。デプロイ
Slackボットおよびワークフロー自動化機能搭載の従業員オンボーディング<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>（オープンソース）デプロイ
AIアプリケーションとセマンティック検索向けのエンベディングデータベース（オープンソース）デプロイ
Gutenbergブロックエディターを搭載せず、安定性に特化したWordPressフォークデプロイ
リアルタイム分析向けミリ秒単位クエリレイテンシーのカラム型OLAPデータベースデプロイ
総合的なデータ管理を行えるWebベースのデータベース管理ツールデプロイ
ポートを開放せずに安全にリモートアクセスできるCloudflare Tunnelデーモンデプロイ
ファイル管理および共有機能を備えたセルフホスト型クラウドストレージプラットフォームデプロイ
コンテンツ管理およびAPI向けの軽量ヘッドレスCMSプラットフォームデプロイ
どのデバイスからでもリモート開発が可能なブラウザ版VS Codeデプロイ
セルフホスト型クラウド開発環境をプロビジョニングするためのオープンソースプラットフォームデプロイ
ドキュメントやメモをリアルタイムで共同編集できるMarkdownエディターデプロイ
共同ドキュメント編集用セルフホスト型ブラウザベースオフィススイートデプロイ
Google Readerにインスパイアされたセルフホスト型RSSリーダー。キーボードショートカットとモバイルアプリに対応。デプロイ
1,000以上の形式に対応したセルフホスト型オンラインファイル変換ツールデプロイ
最新のアプリケーション開発向けオープンソースリアクティブデータベースプラットフォームデプロイ
モバイルリーダーやブラウザ向けにCalibre電子書籍ライブラリを公開する軽量PHP OPDSおよびHTMLサーバーデプロイ
サーバー、稼働時間、ネットワークインフラストラクチャ管理用のセルフホスト型ダッシュボードデプロイ
プライバシーを重視したモバイル、ウェブ、デスクトップアプリケーション向けプロダクトアナリティクスデプロイ
LLM対応出力を備えたAIアプリケーション向けオープンソースウェブクローラーデプロイ
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceデプロイ
27のリアルタイムなグローバルデータソースを一つのダッシュボードに集約したOSINTプラットフォームデプロイ
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteデプロイ
ゼロ知識ストレージを備えたエンドツーエンド暗号化共同オフィススイートデプロイ
暗号化 / エンコード / 圧縮 / データ分析などの操作を行えるWebベースのツールデプロイ
cronジョブとタスクパイプラインを管理するための「Web UI」を備えたDAGベースのワークフロースケジューラデプロイ
顔認識と物体検出を備えた<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型写真管理</span>デプロイ
リアルタイムCPU、RAM、ストレージ、ネットワーク統計を備えたミニマルなサーバーダッシュボードデプロイ
ウィジェットやテーマ設定やステータス確認機能を備えたセルフホスト対応の個人向けダッシュボードデプロイ
エンドツーエンド暗号化とトピックベースのスレッドを備えたセルフホスト型のフェデレーション対応メッセンジャーデプロイ
Databasusは、PostgreSQL、MySQL、MongoDB向けのデータベースバックアップツールです。デプロイ
AI搭載のSQLチャットインターフェースによる、あらゆるデータベースの探索と可視化デプロイ
ヒートマップと旅行統計を提供するセルフホスト型の位置情報履歴トラッカーデプロイ
DB Browser for SQLiteは、SQLiteデータベースファイルの作成・設計・編集ができるビジュアルツールデプロイ
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportデプロイ
Deno Deploy向けのDeno公式キーバリューデータベースデプロイ
RAG、エージェント、ワークフローを活用したLLMアプリケーション構築向けプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
動的APIと管理アプリでデータベースをラップするヘッドレスCMSデプロイ
自動マルチチャネルメッセージング向けオープンソース顧客エンゲージメントプラットフォームデプロイ
Dockerイメージの更新時に通知を受け取れる通知ツールデプロイ
ガイド付きインタビューと自動文書作成に対応したエキスパートシステム（オープンソース）デプロイ
コンテナイメージを保存・配布するためのプライベートDockerレジストリデプロイ
Dockge は、高機能で、使いやすく、応答性の高いセルフホスト型Docker Composeスタックマネージャーです。デプロイ
リアルタイム編集機能付き共同Wikiおよびドキュメントプラットフォームデプロイ
OCR、NLP<span style="white-space: nowrap;">抽出</span>、全文<span style="white-space: nowrap;">検索</span>機能を備えたセルフホスト型ドキュメント<span style="white-space: nowrap;">オーガナイザー</span>デプロイ
デジタル署名用のオープンソース文書署名プラットフォームデプロイ
電子署名機能を備えたオープンソースの文書署名プラットフォームデプロイ
数分でAI音声エージェントを構築できるノーコードプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
ドキュメントおよびナレッジベース向けの軽量ファイルベースWikiプラットフォームデプロイ
ビジネス業務管理用ERP/CRMプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
ドメインポートフォリオの管理と監視を一元化するプラットフォームデプロイ
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesデプロイ
YouTubeからアルバムアート・歌詞・メタデータ付きでSpotifyの楽曲をダウンロードデプロイ
リアルタイムDockerコンテナログ表示用軽量ウェブUIデプロイ
最新のハードウェアに対応した<span style="white-space: nowrap;">高性能Redis互換インメモリデータストア</span>デプロイ
フローチャート、UML、ネットワーク図用の無料オープンソース図形描画ツールデプロイ
SQLエクスポートとインポートに対応したブラウザベースのデータベース図エディタデプロイ
データベース管理向けの高機能な無料のセルフホスト型Drizzle Studioデプロイ
拡張性の高いWebサイトの構築・管理に対応したCMS（オープンソース）デプロイ
IPアドレスをドメインに紐付けできる無料のダイナミックDNSサービスデプロイ
DumbDoは、馬鹿げたほどシンプルでセルフホスト型のToDoリストで、きちんと機能します。デプロイ
クラウドストレージ / リモートサーバー対応の暗号化バックアップソリューションデプロイ
IoTやメッセージングアプリ向けの軽量MQTTブローカーデプロイ
PostgreSQLを基盤とした次世代のグラフ / リレーショナル型データベースデプロイ
Apache Luceneを基盤とする分散型検索および分析エンジンデプロイ
クロスプラットフォーム対応のエンドツーエンド暗号化Matrixクライアントデプロイ
IMAPとSMTPをRESTエンドポイントに接続するセルフホスト型メールAPIプロキシデプロイ
Personal media server with automatic streaming and device conversionデプロイ
Emby / Jellyfinメディアサーバー向けの統計・分析ツールデプロイ
暗号化メモを安全に送れるミニマルなWebアプリデプロイ
あなたのメディアライブラリからライブチャンネルを構築する自己ホスト型IPTVサーバーデプロイ
パスワード保護と有効期限管理機能を備えたセルフホスト型ファイル共有プラットフォームデプロイ
YAMLでESP8266 / ESP32を制御するマイコン向けシステムデプロイ
連絡先、取引、顧客関係を管理するための無料オープンソースCRMデプロイ
ライブ編集とバージョン履歴を備えたリアルタイム共同編集ドキュメントエディターデプロイ
Node.js、React、GraphQL、PostgreSQLを基盤としたモダンなオープンソースのEコマースプラットフォームデプロイ
チャットボット、自動化、メッセージング連携向けのWhatsApp API（オープンソース）デプロイ
メッセージ自動化のための高性能なGo製WhatsApp APIゲートウェイデプロイ
手書き図のスケッチと共同ブレインストーミングのための仮想ホワイトボードデプロイ
軽量なセルフホスト型個人支出トラッカー（ダッシュボードおよびCSVインポート機能付き）デプロイ
ListenBrainzのレコメンデーションを、音楽ライブラリ内のプレイリストに変換します。デプロイ
モバイルPWAとレシートスキャン機能を搭載した軽量個人財務トラッカーデプロイ
セキュリティチーム向けの脆弱性管理プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
セルフホスト型の個人および家族向け電子カルテ管理ツールデプロイ
ユーザーフィードバックの収集・管理用プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
サーバー上のファイルを閲覧、アップロード、管理するためのウェブベースのファイルマネージャーデプロイ
IPFS技術を用いた分散型ピアツーピアファイル共有デプロイ
メディアファイルの容量を最大90％削減できる自動処理ツールデプロイ
マルチユーザー対応のセルフホスト型ファイルマネージャー（ロールベースの権限付き、データベース不要）デプロイ
FTP、SFTP、S3、WebDAV、および20以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルマネージャーデプロイ
Web管理インターフェース付きのシンプルなWireGuard VPNサーバーデプロイ
プロフェッショナルなセルフホスト型個人財務・予算管理デプロイ
Webインターフェース経由でアクセスできるセルフホスト型Firefoxブラウザデプロイ
A/Bテスト機能を搭載したオープンソースの機能フラグおよびリモート設定サービスデプロイ
ホームラボ向けのセルフホスト型スタートページとアプリケーションダッシュボードデプロイ
Webスクレイピング向けCloudflare対策プロキシサーバーデプロイ
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesデプロイ
データベース不要のWikiリンクと全文検索機能を搭載したMarkdownメモアプリデプロイ
osqueryを搭載したオープンソースのデバイス管理およびエンドポイントセキュリティプラットフォームデプロイ
RSS、トレント、Usenetからのメディアダウンロード用<span style="white-space: nowrap;">YAML駆動自動化ツール</span>デプロイ
Git連携機能付きセルフホスト型フィーチャーフラグ管理プラットフォームデプロイ
LLMオーケストレーションフローおよびAIエージェント構築向けのローコードツール（オープンソース）デプロイ
カンバンボード、テーブル、カレンダービューを備えたプロジェクト管理ツール（オープンソース）デプロイ
ウェブインターフェースとコラボレーション機能を備えたセルフホスト型の軽量Gitサービスです。デプロイ
REST APIを搭載したフォーム作成・データ管理<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>（オープンソース）デプロイ
アプリ内、リンク、ウェブサイト、メールでのフィードバック用アンケートプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
インフラ可視化に使えるブラウザベースのアイソメトリック図作成ツールデプロイ
マップとダイスを備えた、オンラインRPGキャンペーン向けのセルフホスト型バーチャル卓デプロイ
ブラウザで使えるエンジニアリング・設計向けパラメトリック3D CADモデラーデプロイ
軽量なヘルプデスク・問い合わせ管理システム（オープンソース）デプロイ
フィードを管理して閲覧できるセルフホスト型のRSSフィード集約ツールデプロイ
マルチプロトコル稼働時間監視およびアラート機能を備えた開発者向けステータスページデプロイ
Gitを基盤としたエンタープライズグレードのWebベースのコードレビューシステムデプロイ
本格的な情報発信を支えるパブリッシングプラットフォームデプロイ
投資ポートフォリオ管理向けの資産管理ソフト（オープンソース）デプロイ
ブラウザで使えるプロ向けの画像編集・グラフィックデザインツールデプロイ
軽量なGitホスティングプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
AI搭載のコード分析向けGitリポジトリテキスト変換ツールデプロイ
Gitリポジトリ管理とCI/CD向けの統合DevOpsプラットフォームデプロイ
すべてのフィードを1ヶ所にまとめて一元管理するセルフホスト型ダッシュボードです。デプロイ
Webインターフェースを備えたクロスプラットフォーム対応のシステム監視ツールデプロイ
Sentry互換のエラートラッキングおよびパフォーマンスモニタリングプラットフォームデプロイ
IT<span style="white-space: nowrap;">運用</span>向けのオープンソースIT資産<span style="white-space: nowrap;">管理</span>およびヘルプデスク<span style="white-space: nowrap;">ソフトウェア</span>デプロイ
クッキーや個人データの追跡を行わない、プライバシー重視のウェブ分析デプロイ
バリューストリームマッピングとパイプラインモデリングを備えた継続的デリバリーサーバーデプロイ
Gogsは、手間なくプロジェクト管理できるセルフホスト型Gitサービスです。デプロイ
期限付きリンクとS3対応のセルフホスト型ファイル共有サーバーデプロイ
Goで書かれた軽量セルフホスト型Subsonic音楽ストリーミングサーバーデプロイ
Docker 搭載のステートレスAPIによるシームレスなPDF変換と生成デプロイ
シンプルなREST APIを備えたセルフホスト型のプッシュ通知サーバーデプロイ
複数デバイス<span style="white-space: nowrap;">メッセージング自動化</span>のためのWhatsApp REST APIとウェブ<span style="white-space: nowrap;">インターフェース</span>デプロイ
データ指標の可視化と監視向けのオブザーバビリティプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
家族の系図を構築・共有するためのセルフホスト型系図プラットフォームデプロイ
ファイルとフォルダだけで動作するデータベース不要のモダンなフラットファイルCMSデプロイ
リーダー内蔵およびデバイス同期機能を備えたセルフホスト型蔵書管理デプロイ
自動メタデータ抽出と全文検索に対応したセルフホスト型ブックマークマネージャーデプロイ
データアプリケーション構築向けの<span style="white-space: nowrap;">スプレッドシートデータベースハイブリッド</span>（オープンソース）デプロイ
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryデプロイ
機能フラグとA/Bテストのためのプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
タスク管理をRPGの冒険のように楽しめるゲーム感覚のタスク管理アプリデプロイ
現代的なオープンソース<span style="white-space: nowrap;">CMS</span>、プラグイン<span style="white-space: nowrap;">マーケットプレイス</span>とブロックベース<span style="white-space: nowrap;">エディター</span>を搭載デプロイ
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsデプロイ
あらゆるデータベースに対応したインスタントAPIを備えるオープンソースのGraphQLエンジンデプロイ
<span style="white-space: nowrap;">WireGuardメッシュネットワーキング</span>用の<span style="white-space: nowrap;">Tailscale互換</span><span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コントロールサーバー</span>デプロイ
即時アラートを備えたオープンソースのcronジョブおよびバックグラウンドタスク監視デプロイ
チームでドキュメントをリアルタイムで共同編集できるMarkdownエディターデプロイ
Webサービスを整理してまとめて管理できるアプリダッシュボードデプロイ
学習ループを内蔵したマルチプラットフォーム対応の自律型AIエージェントデプロイ
自己ホスト型Hermes AIエージェントとウェブチャットUIを1つのDockerデプロイメントにバンドルデプロイ
Hermes AIエージェント向けのオープンソースウェブUIコマンドセンターデプロイ
条件ロジックと分析機能搭載のオープンソース会話型フォームビルダーデプロイ
オープンソースのセルフホスト型イベント管理・チケッティングプラットフォームデプロイ
すべてのサービスを整理・監視するためのモダンなセルフホスト型ダッシュボードデプロイ
スマートデバイスを制御するためのホームオートメーションプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
プラグインを使ってApple以外のスマートホームデバイスをHomeKitに連携するためのブリッジツールデプロイ
Docker連携に対応したモダンでカスタマイズ可能なアプリケーションダッシュボードデプロイ
すべてのサーバーサービスを整理して管理できるシンプルなセルフホスト型静的ダッシュボードデプロイ
自動データマスキングと監査証跡を備えたインフラストラクチャアクセスゲートウェイデプロイ
Open-source API development and testing platform for developers and teamsデプロイ
植物と庭の管理をまとめて行えるセルフホスト型管理システムデプロイ
監視エージェントを構築するためのセルフホスト型の自動化プラットフォームデプロイ
Goで開発された超高速な静的サイトジェネレーターデプロイ
チーム向けの企業向けソーシャルネットワークおよびイントラネットプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
リサイズ、クロップ、フォーマット変換に対応した高速リアルタイム画像処理サーバーデプロイ
Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。デプロイ
チームやインフラ全体で環境変数やAPIキーを同期できるシークレット管理ツール（オープンソース）デプロイ
Fluxに対応したWeb UI内蔵の時系列データプラットフォームデプロイ
ブラウザで使えるイラスト制作・SVGデザイン向けベクターグラフィックエディターデプロイ
AIエージェント向けの認証、データベース、ストレージを備えたバックエンドプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
エンジニアリングチーム向けの部品在庫およびBOM管理（オープンソース）デプロイ
広告や追跡なしでプライバシーを尊重するYouTubeの代替フロントエンド。デプロイ
フリーランスや小規模チーム向けのミニマルなセルフホスト型請求システムデプロイ
フリーランサーやスモールビジネス向けのオープンソース請求プラットフォームデプロイ
見積もり、経費、支払いポータルを備えたオープンソースの請求書発行プラットフォームデプロイ
ブログや静的ウェブサイト向けの軽量なセルフホスト型Disqus代替デプロイ
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsデプロイ
MSP向けのITドキュメント、チケット管理、請求機能を備えたPSAプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
ITサービスとインフラ管理向けのITSMプラットフォームとCMDB（オープンソース）デプロイ
Sonarr、Radarrなどの自動化ツール向けトレントトラッカープロキシデプロイ
イェーガーは、マイクロサービスを監視するためのオープンソースの分散トレーシングシステムです。デプロイ
メディアライブラリを整理してストリーミングできる無料のメディアサーバー（オープンソース）デプロイ
Jellyfin / Emby / Plex向けの承認ワークフロー付きメディアリクエスト管理ツールデプロイ
JenkinsはCI/CDパイプライン向けのオープンソース自動化サーバーですデプロイ
画面共有と録画機能を備えたセルフホスト型ビデオ会議プラットフォームデプロイ
エンジニア向けの顧客データプラットフォームとイベントストリーミングパイプライン（オープンソース）デプロイ
求人サイトを検索し、履歴書を調整するセルフホスト型就職活動パイプラインデプロイ
拡張性の高いWebサイトやWebアプリケーションの構築に対応したCMS（オープンソース）デプロイ
Joplinノートアプリ用のセルフホスト型同期サーバーデプロイ
Markdownとカンバンボードを搭載した軽量なメモ・チェックリストアプリデプロイ
HTMLテンプレートからのPDF、Excel、DOCXレポート出力用セルフホスト型サーバーデプロイ
SSH、RDP、データベースセッション向けの集中型特権アクセスゲートウェイデプロイ
ライブコード、データ分析、可視化を行える対話型Web環境デプロイ
ノートブック / コード向けのWebベース対話型開発環境デプロイ
Webhookをメッセージングプラットフォームに接続する、セルフホスト型通知ルーターデプロイ
Trelloの代替となるカンバンボードおよびプロジェクト管理ツール（オープンソース）デプロイ
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareデプロイ
カンバンボードとGitHub連携を備えたオープンソースのプロジェクト管理デプロイ
自動ダウンロードと整理ができるセルフホスト型漫画管理ツールデプロイ
Karakeep は AIによるタグ付けと検索に対応したセルフホスト型ブックマーク管理ツールです。デプロイ
コミック / マンガ / 電子書籍を管理できるセルフホスト型のデジタルライブラリデプロイ
<span style="white-space: nowrap;">ドラッグ＆ドロップエディター</span>とSMTP配信機能を備えたセルフホスト型ニュースレタープラットフォームデプロイ
インシデント管理機能を備えたステータスページおよび稼働状況監視プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
データパイプラインと自動化のためのワークフローオーケストレーションプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
SSO、OAuth2、SAMLに対応したID / アクセス管理（オープンソース）デプロイ
ドキュメントやウェブと対話できるオープンソースAIアシスタントデプロイ
ダッシュボードと検索機能を備えたElasticsearch向けオープンソース可視化UIデプロイ
SaaSおよびマーケットプレイス向けのサブスクリプション請求および決済プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
フリーランス・制作会社・チーム向けのセルフホスト型時間管理ツールデプロイ
セルフホスト型の共有買い物リスト、レシピ管理、食事プランナーデプロイ
本、ゲーム、レコードなどをカタログ化するためのセルフホスト型コレクションマネージャーです。デプロイ
リアルタイムメトリクスを備えた軽量なセルフホスト型サーバー監視ダッシュボードデプロイ
コミック / マンガ / 雑誌 / 電子書籍向けの<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型メディアサーバー</span>（OPDSおよび<span style="white-space: nowrap;">同期サポート</span>付き）デプロイ
ハイブリッド環境 / マルチクラウド環境向けに設計されたクラウドネイティブAPIゲートウェイデプロイ
オープンソースのドキュメントQ＆Aチャットボット、マルチLLM対応およびOCRデプロイ
HTTP経由で30種類以上のダイアグラムタイプを描画する統合Diagram-as-Code APIデプロイ
カスタムドメイン、アクセス解析、REST APIを備えた最新のセルフホスト型URL短縮ツールデプロイ
機械学習プロジェクト向けのデータラベリングとアノテーションプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
計測・従量課金プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
LLMアプリケーション向けのAIワークフロー作成ツールデプロイ
オブザーバビリティと評価向けのLLMエンジニアリングプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
25以上の言語に対応したオープンソースの文法、スタイル、スペルチェッカーデプロイ
電子書籍・オーディオブックのダウンロード向けセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">自動化</span> 著者追跡機能付きデプロイ
チームで手軽に使えるプロジェクト管理システム（オープンソース）デプロイ
セルフホスト型フォーラム向けのフェデレーテッドリンクアグリゲーターおよび議論プラットフォームデプロイ
複数プロバイダーのLLMに対応したRAGサポート付きAIチャットインターフェース（オープンソース）デプロイ
オムニチャネルチケッティング、ライブチャット、SLA管理に対応したヘルプデスク（オープンソース）デプロイ
顔認識とAI検索機能を搭載したセルフホスト型写真管理デプロイ
結果データベース内蔵のセルフホスト型HTML5インターネット速度テストサーバーデプロイ
完全にセルフホストされた無料のオープンソース機械翻訳APIデプロイ
Usenetとトレント向けの自動音楽コレクション管理・整理ツールデプロイ
データ探索とダッシュボードに対応したdbtを基盤としたBIプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
アンケートの作成・管理向けプロフェッショナルオンラインアンケートプラットフォーム。デプロイ
ミニマルで高速なセルフホスト型ブックマーク管理ツールデプロイ
ブランドのリンクまとめページ向けセルフホスト型Linktree代替デプロイ
ページ全体のアーカイブに対応したセルフホスト型のブックマーク管理ツールデプロイ
高性能なセルフホスト型ニュースレター / メーリングリスト管理ツールデプロイ
OpenAI形式で100以上のLLMに対応するAIゲートウェイデプロイ
データサイエンス、機械学習、リアルタイムコラボレーションのためのオープンソースElixirノートブックデプロイ
セルフホスト型アプリ向けに、簡素化されたLDAPバックエンドを提供する軽量な認証サーバーです。デプロイ
Subsonic API を備えた軽量な自己ホスト型音楽ストリーミングサーバーデプロイ
複数のLLMプロバイダーに対応した最新のオープンソースAIチャットフレームワークデプロイ
クラウドLLMプロバイダー搭載のセルフホスト型AI詳細調査アシスタントデプロイ
ローカルAIモデル推論用セルフホスト型OpenAI互換APIサーバーデプロイ
リアルタイムWeb UIを備えたPython製分散型負荷テストツールデプロイ
セルフホスト型プライバシー重視ナレッジベースとブロックベースアウトライナーデプロイ
OAuthとOIDCに対応した総合的なID管理 / 認証プラットフォームデプロイ
アルバム整理、EXIF閲覧、きめ細かな共有コントロールを備えたセルフホスト型の写真管理プラットフォームデプロイ
Mage AIは、ETLワークフローを構築・管理できるデータパイプラインツールです。デプロイ
IMAP同期、全文検索、エクスポートに対応したセルフホスト型メールアーカイブデプロイ
開発者向けのブラウザベースの受信トレイを備えたオープンソースのSMTPメールテストツールデプロイ
個人の再生履歴チャート付きセルフホスト型音楽スクロブルデータベースデプロイ
MySQLプロトコル経由で全文検索とベクトル検索機能を備えたオープンソース検索エンジンデプロイ
MySQLのドロップイン代替として使えるリレーショナルデータベースサーバー（オープンソース）デプロイ
SQLサポートと再現可能な実行を備えたオープンソースのリアクティブPythonノートブックデプロイ
インテリジェントなキャッシュを備え、クリーンで広告なしの読書を実現するセルフホスト型記事プロキシデプロイ
ActivityPub標準に準拠したセルフホスト型連合マイクロブログサーバーデプロイ
PostgreSQLデータベースの探索と編集を行うスプレッドシート形式のウェブインターフェースデプロイ
データを自由に管理できるプライバシー重視のWeb分析プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
分散型暗号化通信のためのオープンソースMatrixホームサーバーデプロイ
メッセージ機能やファイル共有、各種連携機能に対応したチーム向けコラボレーションプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
メールキャンペーン、リードスコアリング、ジャーニー向けのオープンソースマーケティングオートメーション。デプロイ
MaxKBは、企業向けAIナレッジベースエージェントを構築するためのプラットフォーム（オープンソース）です。デプロイ
OCR、全文検索、ワークフロー機能を備えたオープンソースのドキュメント管理デプロイ
個人向けの家計 / 資産管理アプリケーション（オープンソース）デプロイ
形式変換とEXIF情報削除機能を備えたブラウザベースの画像最適化ツールデプロイ
献立作成や買い物リスト機能を備えたセルフホスト型のレシピ管理ツールデプロイ
テレビ番組向け自動<span style="white-space: nowrap;">ビデオライブラリマネージャー</span>（Plexおよび<span style="white-space: nowrap;">Jellyfin対応</span>）デプロイ
現代の<span style="white-space: nowrap;">アプリケーション</span>向け超高速<span style="white-space: nowrap;">検索エンジン</span>デプロイ
接続されたデータのリアルタイム分析用インメモリグラフデータベースデプロイ
Memosは、軽量なプライバシー最優先のメモアプリです。デプロイ
デスクトップ、サーバー、IoTデバイス向けのセルフホスト型リモート監視・管理プラットフォームデプロイ
データ可視化と分析に対応したBIプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
24時間365日の外国為替およびCFD取引に対応した、ブラウザからアクセス可能なMetaTrader 5取引ターミナルデプロイ
MeTubeは、YouTubeなどのプラットフォーム向けのWebベースの動画ダウンロードツールです。デプロイ
Rust製の軽量セルフホスト型ペーストビン、ファイル共有、URL短縮デプロイ
AIアプリケーションと類似検索向けのベクターデータベース（オープンソース）デプロイ
企業データを活用して機械学習モデルを構築できるAIプラットフォームデプロイ
カスタムスタイルと一括エクスポート対応のセルフホスト型QRコードジェネレーターデプロイ
クリーンなウェブインターフェースを備えた、ミニマリストでこだわり抜いたRSSフィードリーダーデプロイ
マルチエージェントによる群知能シミュレーションを活用したAI予測エンジンデプロイ
無制限のルームと画面共有を備えたセルフホスト型P2Pビデオ会議デプロイ
ウェブベースのMongoDB管理UI：データベースの閲覧、編集、管理デプロイ
JSONのようなドキュメント形式でデータを保存できるドキュメント指向NoSQLデータベースデプロイ
家族や友人の情報を記録して管理できる人間関係管理ツールデプロイ
集中力向上とリラックスのための生産性ツール付き環境音ミキサーデプロイ
世界中で4億8,900万人以上に利用されている学習管理システム（オープンソース）デプロイ
生成AIによる回答と参照元引用を備えたオープンソースAI検索エンジンデプロイ
ネイティブiOSおよびAndroidアプリに対応した軽量セルフホスト型音楽ストリーミングサーバーデプロイ
漫画を自動ダウンロードできるセルフホスト型ダウンローダー兼ライブラリ管理ツールデプロイ
ウェブおよびアプリのワークロード向け高速で信頼性の高いオープンソースのリレーショナルデータベースデプロイ
視覚的なノードベースのインターフェースを備えたワークフロー自動化プラットフォームデプロイ
300以上のサービス向けのOAuthおよびAPI統合プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
pub/sub、リクエスト/リプライ、およびJetStreamを備えたクラウドネイティブなメッセージングシステムデプロイ
Webとモバイルでストリーミング再生できるセルフホスト型の音楽サーバーデプロイ
共同ブラウジングとストリーミングに対応したセルフホスト型のバーチャルブラウザデプロイ
接続データ向けの世界をリードするオープンソースグラフデータベースデプロイ
SSOと柔軟なアクセス制御に対応したWireGuardベースの安全なメッシュVPNクライアントデプロイ
IPAM、DCIM、およびドキュメント向けのオープンソースネットワークインフラストラクチャモデリングデプロイ
800以上の連携に対応したリアルタイム インフラストラクチャ監視エージェントデプロイ
複数のプロバイダーに対応したLLMゲートウェイ / AIアセット管理システムデプロイ
高機能なセルフホスト型生産性向上プラットフォームデプロイ
SSH、VNC、RDP接続に対応したブラウザベースのサーバー管理デプロイ
Maven、npm、Docker、PyPI向けのユニバーサルアーティファクトリポジトリマネージャーデプロイ
NocoBaseはアプリ開発向けの拡張性に優れたノーコード / ローコードプラットフォームデプロイ
データベースをスマートスプレッドシートに変えるオープンソースのAirtable代替デプロイ
IoTデバイス、API、オンラインサービスを連携させるためのローコードビジュアルツールデプロイ
NodeBBは、コミュニティフォーラム向けのリアルタイム交流プラットフォームです。デプロイ
ソーシャルメディアインポートと家庭内同期機能を備えたセルフホスト型レシピマネージャーデプロイ
セルフホスト型Markdownナレッジベース グラフビュー・AI連携機能搭載デプロイ
セルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">メールマーケティング</span>およびトランザクション<span style="white-space: nowrap;">メールプラットフォーム</span>デプロイ
メール、SMS、プッシュ配信向けのオープンソース通知インフラストラクチャデプロイ
シンプルなHTTPリクエストによるアラート送信用のセルフホスト型プッシュ通知サーバーデプロイ
PAR2修復機能とウェブUIを備えた効率的なC++ Usenetバイナリダウンローダーデプロイ
1つのNewznab APIを介してインデクサーを統合するUsenetメタ検索<span style="white-space: nowrap;">アグリゲーター</span>デプロイ
柔軟なウェブサイトやウェブアプリケーションの構築に対応したLaravelベースのPHP CMSデプロイ
ビジネス管理とeコマース向けのERPとCRMプラットフォーム（オープンソース）デプロイ
チャット、エージェント、ディープリサーチ、永続メモリを備えたセルフホスト型AIワークスペースデプロイ
定義済みシェルコマンドを安全に実行するためのセルフホスト型ウェブUIデプロイ
AIアプリケーション向けに、シンプルなAPIで大規模言語モデルをローカルで実行します。デプロイ
Plex / Emby / Jellyfin向けの自動フルフィルメント機能付きセルフホスト型リクエストシステムデプロイ
日常業務向けの80以上のユーティリティをまとめたオールインワンのWebツールキットデプロイ
OneDevは、CI/CDとプロジェクト管理機能を備えたセルフホスト型Gitサーバーです。デプロイ
ワンタイムビューリンクを通じて、自己破壊型シークレットを共有します。デプロイ
MS Office互換の共同編集機能を備えたセルフホスト型オンラインオフィススイートデプロイ
あらゆるLLMに対応するオープンソースAIチャットおよびエンタープライズ検索プラットフォームデプロイ
オープンソースの学術誌管理および<span style="white-space: nowrap;">オープンアクセス出版プラットフォーム</span>デプロイ
執筆や調査や知識の整理を一つのワークスペースで行えるAIネイティブなノートブックアプリデプロイ
複数のLLMプロバイダーに対応し、RAG機能を搭載したセルフホスト型AIチャットインターフェースデプロイ
機密性の高い認証情報を保存およびアクセスできるシークレット管理ツール（オープンソース）デプロイ
マルチチャネルのメッセージングに対応したパーソナルAIアシスタント（旧Moltbot / Clawdbot）デプロイ
ID管理機能を内蔵したファイル同期とコラボレーション（オープンソース）デプロイ
クリニック向けのオープンソース電子カルテと診療管理デプロイ
Gitを搭載したセルフホスト型ペーストビン、GitHub Gistのオープンソース代替デプロイ
ソフトウェア開発タスク向けのオープンソース自律型AIエージェントデプロイ
メモリ、エージェント、118以上のアプリ連携機能を備えた自己ホスト型パーソナルAIコアデプロイ
ログ、メトリクス、トレース、ダッシュボード向けのオブザーバビリティプラットフォーム（クラウドネイティブ）デプロイ
リアルタイムダッシュボードとセッションリプレイを備えた、プライバシーを重視したプロダクトアナリティクスデプロイ
ガントチャート、アジャイルボード、タイムトラッキングを備えたプロジェクト管理（オープンソース）デプロイ
Elasticsearchから派生したコミュニティ主導のオープンソース検索 / 分析エンジンデプロイ
法的拘束力のある文書署名のための、無料でオープンソースのDocuSign代替デプロイ
FlashやJava不要のセルフホスト型HTML5ベース回線速度テストツールデプロイ
AIエージェント向けに設計されたコンテキストデータベース（オープンソース）デプロイ
Webベースの管理画面とクライアント管理機能を備えた高機能VPNサーバーデプロイ
条件付きロジック、埋め込み、回答管理に対応したフォームビルダー（オープンソース）デプロイ
従業員、休暇、採用管理向けの人事プラットフォーム（オープンソース）デプロイ
リアルタイム共同編集に対応したモダンなチーム向けWiki / ナレッジベースデプロイ
科学・学術論文執筆向けのオープンソース共同編集LaTeXエディターデプロイ
Plex向けの承認ワークフロー付きメディアリクエスト・作品探しの管理ツールデプロイ
RTMPとFediverse対応のセルフホスト型ライブストリーミングおよびチャットサーバーデプロイ
チーム向けのセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">ファイル同期</span>、共有、コラボレーション<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>デプロイ
軽量なRustベースのセルフホスト型クラウドストレージ、Nextcloudクライアントサポート対応。デプロイ
デバイス間で即座にファイルを転送できるWebベースのファイル共有ツールデプロイ
複式簿記と投資追跡機能を備えた個人財務トラッカーデプロイ
Pangolin経由の安全なリモートアクセスに対応したユーザースペース型WireGuardトンネルクライアントデプロイ
Paperclipは、自律型チーム向けのAI/MLオーケストレーションプラットフォームです。