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Hermes Agent

Hermes Agent

学習ループを内蔵したマルチプラットフォーム対応の自律型AIエージェント

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n8n

n8n

視覚的なノードベースのインターフェースを備えたワークフロー自動化プラットフォーム

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OpenClaw

OpenClaw

マルチチャネルのメッセージングに対応したパーソナルAIアシスタント（旧Moltbot / Clawdbot）

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Paperclip

Paperclip

Paperclipは、自律型チーム向けのAI/MLオーケストレーションプラットフォームです。

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2FAuth

2FAuth

セルフホスト型の二段階認証コード管理ツール（Web / モバイル向け）

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9router

9router

40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

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Ackee

Ackee

Ackeeは、プライバシー重視のWebサイトトラッキング向けのセルフホスト型Node.jsアクセス解析ツールです。

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Activepieces

Activepieces

200以上のアプリ連携に対応したノーコードのワークフロー自動化ツール（オープンソース）

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Actual Budget

Actual Budget

エンベロープ方式の予算管理に対応したプライバシー重視の家計簿アプリ

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Adminer

Adminer

11種類以上のデータベースシステムに対応した多機能なデータベース管理インターフェース

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AdventureLog

AdventureLog

<span style="white-space: nowrap;">インタラクティブマップ</span>付きのセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">旅行トラッカー</span>と<span style="white-space: nowrap;">旅行プランナー</span>

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AFFiNE

AFFiNE

AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

プロンプト、評価、LLMオブザーバビリティ向けのLLMOpsプラットフォーム（オープンソース）

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agentmemory

agentmemory

<span style="white-space: nowrap;">ハイブリッドBM25ベクトル</span>および<span style="white-space: nowrap;">グラフ検索</span>を備えた<span style="white-space: nowrap;">AIコーディングエージェント</span>向けの<span style="white-space: nowrap;">永続メモリ</span>

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。

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AirTrail

AirTrail

インタラクティブな地図、統計、マルチユーザー対応を備えた個人のフライトジャーナル

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AiToEarn

AiToEarn

マルチプラットフォームでの公開および収益化に対応したAIコンテンツマーケティングエージェント（オープンソース）

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

監視アラートの統合向けのアラート管理プラットフォーム（オープンソース）

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Alexandrie

Alexandrie

拡張Markdownとドキュメントごとの権限に対応したセルフホスト型のナレッジベース

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AList

AList

30以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルリストとWebDAVサーバー

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AllTube

AllTube

YouTubeや各種サイト対応の動画ダウンロードWebインターフェース

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Ampache

Ampache

Ampache はウェブベースのオーディオ/ビデオストリーミングアプリケーションであり、メディアマネージャーです。

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Gitで管理されたページとMarkdown編集に対応した軽量なセルフホスト型Wiki

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AnonUpload

AnonUpload

データベース不要の安全な匿名ファイル共有アプリ

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AnythingLLM

AnythingLLM

あらゆるLLMプロバイダーに対応した、RAG、エージェント、チャットボットのためのオールインワンAIアプリケーション

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Apache Answer

Apache Answer

チームの知識共有とコミュニティ構築向けのQ＆Aプラットフォーム（オープンソース）

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Apache DevLake

Apache DevLake

DORAメトリクスとエンジニアリングチームの分析に対応したプラットフォーム（オープンソース）

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

RDP、VNC、SSH、Telnet対応のクライアントレスウェブベースリモートデスクトップゲートウェイ

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Apache Solr

Apache Solr

Apache Lucene を基盤としたエンタープライズ向け<span style="white-space: nowrap;">オープンソース検索プラットフォーム</span>

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Apache Superset

Apache Superset

BI向けのモダンなデータ分析 / 可視化プラットフォーム

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AppFlowy

AppFlowy

Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）

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Apprise API

Apprise API

120以上のサービスにプッシュ通知を送信する軽量REST API

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Appsmith

Appsmith

社内ツールや業務アプリ開発向けのローコードプラットフォーム（オープンソース）

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Aptabase

Aptabase

モバイル、デスクトップ、ウェブアプリに対応した、プライバシー最優先のSDKアナリティクス

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ArangoDB

ArangoDB

グラフ、ドキュメント、キーバリューデータ向けのネイティブマルチモデルデータベース

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ArcadeDB

ArcadeDB

グラフ、ドキュメント、キーバリュー、時系列データに対応したマルチモデルデータベース

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ArchiveBox

ArchiveBox

Webページや各種メディアを保存するためのセルフホスト型インターネットアーカイブソリューション

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Goバックエンドと埋め込み可能な<span style="white-space: nowrap;">JSウィジェット</span>を備えた軽量な<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コメントシステム</span>

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AstrBot

AstrBot

AstrBotは、複数のプラットフォームに対応したAIチャットボットフレームワーク（オープンソース）です。

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

マルチユーザー対応のセルフホスト型オーディオブック・ポッドキャストサーバー

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Authentik

Authentik

柔軟性と汎用性を重視したオープンソースのIDプロバイダー

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Authorizer

Authorizer

ソーシャル<span style="white-space: nowrap;">ログイン</span>、多要素<span style="white:space: nowrap;">認証</span>、RBACを備えたオープンソースのセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">認証サーバー</span>

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Autobase

Autobase

PostgreSQLの自動化に対応したオープンソースのセルフホスト型データベースサービスプラットフォーム

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autobrr

autobrr

トレントとUsenetに対応したリアルタイムIRC監視付きのモダンなダウンロード自動化ツール

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Automatisch

Automatisch

アプリ連携とワークフロー自動化を実現するオープンソースのZapier代替

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Baby Buddy

Baby Buddy

保護者が赤ちゃんの毎日の活動や健康状態を記録・管理するのに役立つ育児記録アプリです。

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Backrest

Backrest

スケジュール、暗号化、ファイルレベル復元機能を備えたresticバックアップ用ウェブUI

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Baikal

Baikal

カレンダーと連絡先用のセルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバー

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Bar Assistant

Bar Assistant

セルフホスト型のカクテルレシピ管理ツール / 材料在庫トラッカー

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Baserow

Baserow

チーム向けのノーコード<span style="white-space: nowrap;">データベース</span>およびAirtable<span style="white-space: nowrap;">代替</span>（オープンソース）

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Bazarr

Bazarr

SonarrとRadarr向けの字幕を自動で管理してダウンロードできる連携ツール

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BeaverHabits

BeaverHabits

毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカー

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BentoPDF

BentoPDF

プライバシーを重視したブラウザベースのPDFツールキット：PDFの結合、分割、変換、編集

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Beszel

Beszel

Docker統計とアラートを備えた軽量サーバー監視プラットフォーム

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Beszel Agent

Beszel Agent

Beszelサーバー監視システム向け軽量エージェント

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bewCloud

bewCloud

軽量なセルフホスト型クラウドストレージ、ファイル同期およびCalDAV/CardDAV対応

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Bigcapital

Bigcapital

インテリジェントなレポート機能と多通貨対応のセルフホスト型財務会計プラットフォーム

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Black Candy

Black Candy

ウェブプレーヤーおよびモバイルアプリ搭載のセルフホスト型音楽ストリーミングサーバー

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Markdownに対応したタスク管理搭載のAI活用メモ / マイクロブログプラットフォーム

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Bluesky分散型ソーシャルネットワーク用個人データサーバー

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bolt.diy

bolt.diy

ブラウザでフルスタックアプリを生成するセルフホスト型AIコーディングアシスタント

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Bookshelf

Bookshelf

電子書籍とオーディオブックのコレクションマネージャー、Readarrのコミュニティ復活版

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BookStack

BookStack

書籍、チャプター、ページ、検索機能を備えた、チーム向けの構造化されたセルフホスト型Wiki

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

任意の公開TelegramチャンネルをRSS対応のSEOフレンドリーなマイクロブログに変換

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Browserless

Browserless

ウェブスクレイピングと自動化のためのヘッドレスChromeブラウザサービス

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Budge

Budge

個人の支出管理と財務計画ができる家計簿アプリ

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Budibase

Budibase

数分でビジネスアプリとワークフローを構築できるローコードプラットフォーム

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BugSink

BugSink

アプリケーション監視のためのセルフホスト型エラー追跡プラットフォーム

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Buildbot

Buildbot

ビルドとデプロイを自動化できるセルフホスト型CI/CDフレームワーク

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Bytebase

Bytebase

データベーススキーマ変更管理およびDevOpsプラットフォーム（オープンソース）

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ByteChef

ByteChef

ローコードAPI統合およびワークフロー自動化プラットフォーム（オープンソース）

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ByteStash

ByteStash

シンタックスハイライトと検索機能を備えたセルフホスト型コードスニペットマネージャー

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Webは、電子書籍の閲覧・読書・ライブラリ管理に対応したWebアプリケーションです。

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Cap

Cap

プライバシー重視、追跡ゼロのプルーフ・オブ・ワークCAPTHCA代替

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Casdoor

Casdoor

SSO、OAuth 2.0、OIDC、SAMLに対応したIAMプラットフォーム（オープンソース）

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Castopod

Castopod

分析機能とソーシャル機能を備えたポッドキャスト配信プラットフォーム（オープンソース）

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugoは、ライブアプリケーションを構築するためのスケーラブルなリアルタイムメッセージング<span style="white-space: nowrap;">サーバー</span>です。

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changedetection.io

changedetection.io

視覚選択および通知機能付きのウェブサイト変更検出・監視ツール

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ChartDB

ChartDB

AI DDLエクスポートとスキーマ可視化機能を備えたオープンソースのデータベース図エディター

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Chatpad AI

Chatpad AI

ローカルデータ保存とチャット履歴の管理に対応したプライバシー重視のChatGPT向けWebインターフェース

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Checkcle

Checkcle

公開ステータスページ付きのフルスタック稼働時間およびインフラ監視

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Checkmate

Checkmate

オープンソースのサーバー監視と稼働時間追跡アプリケーション

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Checkmk

Checkmk

自動検出とアラート機能付きのインフラストラクチャおよびアプリケーション監視

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Chibisafe

Chibisafe

共有可能なリンクでファイルをアップロードおよび共有できる自己ホスト型ファイル保管庫。

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Slackボットおよびワークフロー自動化機能搭載の従業員オンボーディング<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>（オープンソース）

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Chroma

Chroma

AIアプリケーションとセマンティック検索向けのエンベディングデータベース（オープンソース）

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ClassicPress

ClassicPress

Gutenbergブロックエディターを搭載せず、安定性に特化したWordPressフォーク

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ClickHouse

ClickHouse

リアルタイム分析向けミリ秒単位クエリレイテンシーのカラム型OLAPデータベース

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CloudBeaver

CloudBeaver

総合的なデータ管理を行えるWebベースのデータベース管理ツール

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Cloudflared

Cloudflared

ポートを開放せずに安全にリモートアクセスできるCloudflare Tunnelデーモン

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Cloudreve

Cloudreve

ファイル管理および共有機能を備えたセルフホスト型クラウドストレージプラットフォーム

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

コンテンツ管理およびAPI向けの軽量ヘッドレスCMSプラットフォーム

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Code-Server

Code-Server

どのデバイスからでもリモート開発が可能なブラウザ版VS Code

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Coder

Coder

セルフホスト型クラウド開発環境をプロビジョニングするためのオープンソースプラットフォーム

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CodiMD

CodiMD

ドキュメントやメモをリアルタイムで共同編集できるMarkdownエディター

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Collabora Online

Collabora Online

共同ドキュメント編集用セルフホスト型ブラウザベースオフィススイート

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CommaFeed

CommaFeed

Google Readerにインスパイアされたセルフホスト型RSSリーダー。キーボードショートカットとモバイルアプリに対応。

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ConvertX

ConvertX

1,000以上の形式に対応したセルフホスト型オンラインファイル変換ツール

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Convex

Convex

最新のアプリケーション開発向けオープンソースリアクティブデータベースプラットフォーム

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COPS

COPS

モバイルリーダーやブラウザ向けにCalibre電子書籍ライブラリを公開する軽量PHP OPDSおよびHTMLサーバー

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CoreControl

CoreControl

サーバー、稼働時間、ネットワークインフラストラクチャ管理用のセルフホスト型ダッシュボード

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Countly

Countly

プライバシーを重視したモバイル、ウェブ、デスクトップアプリケーション向けプロダクトアナリティクス

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Crawl4AI

Crawl4AI

LLM対応出力を備えたAIアプリケーション向けオープンソースウェブクローラー

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

27のリアルタイムなグローバルデータソースを一つのダッシュボードに集約したOSINTプラットフォーム

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

ゼロ知識ストレージを備えたエンドツーエンド暗号化共同オフィススイート

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CyberChef

CyberChef

暗号化 / エンコード / 圧縮 / データ分析などの操作を行えるWebベースのツール

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Dagu

Dagu

cronジョブとタスクパイプラインを管理するための「Web UI」を備えたDAGベースのワークフロースケジューラ

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Damselfly

Damselfly

顔認識と物体検出を備えた<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型写真管理</span>

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dashdot

dashdot

リアルタイムCPU、RAM、ストレージ、ネットワーク統計を備えたミニマルなサーバーダッシュボード

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Dashy

Dashy

ウィジェットやテーマ設定やステータス確認機能を備えたセルフホスト対応の個人向けダッシュボード

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Databag

Databag

エンドツーエンド暗号化とトピックベースのスレッドを備えたセルフホスト型のフェデレーション対応メッセンジャー

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Databasus

Databasus

Databasusは、PostgreSQL、MySQL、MongoDB向けのデータベースバックアップツールです。

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Dataline

Dataline

AI搭載のSQLチャットインターフェースによる、あらゆるデータベースの探索と可視化

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Dawarich

Dawarich

ヒートマップと旅行統計を提供するセルフホスト型の位置情報履歴トラッカー

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLiteは、SQLiteデータベースファイルの作成・設計・編集ができるビジュアルツール

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Deno Deploy向けのDeno公式キーバリューデータベース

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Dify

Dify

RAG、エージェント、ワークフローを活用したLLMアプリケーション構築向けプラットフォーム（オープンソース）

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Directus

Directus

動的APIと管理アプリでデータベースをラップするヘッドレスCMS

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Dittofeed

Dittofeed

自動マルチチャネルメッセージング向けオープンソース顧客エンゲージメントプラットフォーム

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Diun

Diun

Dockerイメージの更新時に通知を受け取れる通知ツール

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docassemble

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ガイド付きインタビューと自動文書作成に対応したエキスパートシステム（オープンソース）

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Docker Registry

Docker Registry

コンテナイメージを保存・配布するためのプライベートDockerレジストリ

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Dockge

Dockge

Dockge は、高機能で、使いやすく、応答性の高いセルフホスト型Docker Composeスタックマネージャーです。

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Docmost

Docmost

リアルタイム編集機能付き共同Wikiおよびドキュメントプラットフォーム

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Docspell

Docspell

OCR、NLP<span style="white-space: nowrap;">抽出</span>、全文<span style="white-space: nowrap;">検索</span>機能を備えたセルフホスト型ドキュメント<span style="white-space: nowrap;">オーガナイザー</span>

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Documenso

Documenso

デジタル署名用のオープンソース文書署名プラットフォーム

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DocuSeal

DocuSeal

電子署名機能を備えたオープンソースの文書署名プラットフォーム

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Dograh

Dograh

数分でAI音声エージェントを構築できるノーコードプラットフォーム（オープンソース）

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DokuWiki

DokuWiki

ドキュメントおよびナレッジベース向けの軽量ファイルベースWikiプラットフォーム

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Dolibarr

Dolibarr

ビジネス業務管理用ERP/CRMプラットフォーム（オープンソース）

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Domain Locker

Domain Locker

ドメインポートフォリオの管理と監視を一元化するプラットフォーム

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

YouTubeからアルバムアート・歌詞・メタデータ付きでSpotifyの楽曲をダウンロード

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Dozzle

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リアルタイムDockerコンテナログ表示用軽量ウェブUI

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Dragonfly

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最新のハードウェアに対応した<span style="white-space: nowrap;">高性能Redis互換インメモリデータストア</span>

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draw.io

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フローチャート、UML、ネットワーク図用の無料オープンソース図形描画ツール

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drawDB

drawDB

SQLエクスポートとインポートに対応したブラウザベースのデータベース図エディタ

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

データベース管理向けの高機能な無料のセルフホスト型Drizzle Studio

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Drupal

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拡張性の高いWebサイトの構築・管理に対応したCMS（オープンソース）

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DuckDNS

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IPアドレスをドメインに紐付けできる無料のダイナミックDNSサービス

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DumbDo

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DumbDoは、馬鹿げたほどシンプルでセルフホスト型のToDoリストで、きちんと機能します。

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Duplicati

Duplicati

クラウドストレージ / リモートサーバー対応の暗号化バックアップソリューション

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Easy!Appointments

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企業や専門家向けの無料の予約管理システム

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

IoTやメッセージングアプリ向けの軽量MQTTブローカー

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EdgeDB

EdgeDB

PostgreSQLを基盤とした次世代のグラフ / リレーショナル型データベース

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Elasticsearch

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Apache Luceneを基盤とする分散型検索および分析エンジン

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Element

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クロスプラットフォーム対応のエンドツーエンド暗号化Matrixクライアント

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EmailEngine

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IMAPとSMTPをRESTエンドポイントに接続するセルフホスト型メールAPIプロキシ

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Emby

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Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

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Emby / Jellyfinメディアサーバー向けの統計・分析ツール

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Enclosed

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暗号化メモを安全に送れるミニマルなWebアプリ

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ErsatzTV

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あなたのメディアライブラリからライブチャンネルを構築する自己ホスト型IPTVサーバー

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Erugo

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パスワード保護と有効期限管理機能を備えたセルフホスト型ファイル共有プラットフォーム

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YAMLでESP8266 / ESP32を制御するマイコン向けシステム

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EspoCRM

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連絡先、取引、顧客関係を管理するための無料オープンソースCRM

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Etherpad

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ライブ編集とバージョン履歴を備えたリアルタイム共同編集ドキュメントエディター

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Node.js、React、GraphQL、PostgreSQLを基盤としたモダンなオープンソースのEコマースプラットフォーム

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チャットボット、自動化、メッセージング連携向けのWhatsApp API（オープンソース）

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Evolution Go

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メッセージ自動化のための高性能なGo製WhatsApp APIゲートウェイ

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Excalidraw

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手書き図のスケッチと共同ブレインストーミングのための仮想ホワイトボード

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Expensave

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個人や家族の支出を管理できる家計簿アプリ

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ExpenseOwl

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軽量なセルフホスト型個人支出トラッカー（ダッシュボードおよびCSVインポート機能付き）

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ListenBrainzのレコメンデーションを、音楽ライブラリ内のプレイリストに変換します。

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モバイルPWAとレシートスキャン機能を搭載した軽量個人財務トラッカー

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セキュリティチーム向けの脆弱性管理プラットフォーム（オープンソース）

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Fasten Health

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セルフホスト型の個人および家族向け電子カルテ管理ツール

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ユーザーフィードバックの収集・管理用プラットフォーム（オープンソース）

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File Browser

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サーバー上のファイルを閲覧、アップロード、管理するためのウェブベースのファイルマネージャー

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IPFS技術を用いた分散型ピアツーピアファイル共有

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FileFlows

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メディアファイルの容量を最大90％削減できる自動処理ツール

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FileGator

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マルチユーザー対応のセルフホスト型ファイルマネージャー（ロールベースの権限付き、データベース不要）

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Filestash

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FTP、SFTP、S3、WebDAV、および20以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルマネージャー

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Web管理インターフェース付きのシンプルなWireGuard VPNサーバー

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プロフェッショナルなセルフホスト型個人財務・予算管理

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Webインターフェース経由でアクセスできるセルフホスト型Firefoxブラウザ

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Flagsmith

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A/Bテスト機能を搭載したオープンソースの機能フラグおよびリモート設定サービス

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ホームラボ向けのセルフホスト型スタートページとアプリケーションダッシュボード

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Webスクレイピング向けCloudflare対策プロキシサーバー

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Flarum

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Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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データベース不要のWikiリンクと全文検索機能を搭載したMarkdownメモアプリ

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osqueryを搭載したオープンソースのデバイス管理およびエンドポイントセキュリティプラットフォーム

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RSS、トレント、Usenetからのメディアダウンロード用<span style="white-space: nowrap;">YAML駆動自動化ツール</span>

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Git連携機能付きセルフホスト型フィーチャーフラグ管理プラットフォーム

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LLMオーケストレーションフローおよびAIエージェント構築向けのローコードツール（オープンソース）

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カンバンボード、テーブル、カレンダービューを備えたプロジェクト管理ツール（オープンソース）

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ウェブインターフェースとコラボレーション機能を備えたセルフホスト型の軽量Gitサービスです。

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REST APIを搭載したフォーム作成・データ管理<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>（オープンソース）

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アプリ内、リンク、ウェブサイト、メールでのフィードバック用アンケートプラットフォーム（オープンソース）

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インフラ可視化に使えるブラウザベースのアイソメトリック図作成ツール

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マップとダイスを備えた、オンラインRPGキャンペーン向けのセルフホスト型バーチャル卓

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ブラウザで使えるエンジニアリング・設計向けパラメトリック3D CADモデラー

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軽量なヘルプデスク・問い合わせ管理システム（オープンソース）

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フィードを管理して閲覧できるセルフホスト型のRSSフィード集約ツール

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マルチプロトコル稼働時間監視およびアラート機能を備えた開発者向けステータスページ

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Gitを基盤としたエンタープライズグレードのWebベースのコードレビューシステム

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本格的な情報発信を支えるパブリッシングプラットフォーム

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投資ポートフォリオ管理向けの資産管理ソフト（オープンソース）

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ブラウザで使えるプロ向けの画像編集・グラフィックデザインツール

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軽量なGitホスティングプラットフォーム（オープンソース）

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AI搭載のコード分析向けGitリポジトリテキスト変換ツール

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Gitリポジトリ管理とCI/CD向けの統合DevOpsプラットフォーム

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すべてのフィードを1ヶ所にまとめて一元管理するセルフホスト型ダッシュボードです。

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Webインターフェースを備えたクロスプラットフォーム対応のシステム監視ツール

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Sentry互換のエラートラッキングおよびパフォーマンスモニタリングプラットフォーム

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GLPI

IT<span style="white-space: nowrap;">運用</span>向けのオープンソースIT資産<span style="white-space: nowrap;">管理</span>およびヘルプデスク<span style="white-space: nowrap;">ソフトウェア</span>

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クッキーや個人データの追跡を行わない、プライバシー重視のウェブ分析

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バリューストリームマッピングとパイプラインモデリングを備えた継続的デリバリーサーバー

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Gogsは、手間なくプロジェクト管理できるセルフホスト型Gitサービスです。

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Gokapi

期限付きリンクとS3対応のセルフホスト型ファイル共有サーバー

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Gonic

Goで書かれた軽量セルフホスト型Subsonic音楽ストリーミングサーバー

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Gotenberg

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Docker 搭載のステートレスAPIによるシームレスなPDF変換と生成

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Gotify

シンプルなREST APIを備えたセルフホスト型のプッシュ通知サーバー

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GoWA

複数デバイス<span style="white-space: nowrap;">メッセージング自動化</span>のためのWhatsApp REST APIとウェブ<span style="white-space: nowrap;">インターフェース</span>

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Grafana

Grafana

データ指標の可視化と監視向けのオブザーバビリティプラットフォーム（オープンソース）

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Gramps Web

家族の系図を構築・共有するためのセルフホスト型系図プラットフォーム

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ファイルとフォルダだけで動作するデータベース不要のモダンなフラットファイルCMS

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Grimmory

Grimmory

リーダー内蔵およびデバイス同期機能を備えたセルフホスト型蔵書管理

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Grimoire

Grimoire

自動メタデータ抽出と全文検索に対応したセルフホスト型ブックマークマネージャー

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Grist

Grist

データアプリケーション構築向けの<span style="white-space: nowrap;">スプレッドシートデータベースハイブリッド</span>（オープンソース）

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Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

機能フラグとA/Bテストのためのプラットフォーム（オープンソース）

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Habitica

Habitica

タスク管理をRPGの冒険のように楽しめるゲーム感覚のタスク管理アプリ

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Halo

Halo

現代的なオープンソース<span style="white-space: nowrap;">CMS</span>、プラグイン<span style="white-space: nowrap;">マーケットプレイス</span>とブロックベース<span style="white-space: nowrap;">エディター</span>を搭載

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Harness

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End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

あらゆるデータベースに対応したインスタントAPIを備えるオープンソースのGraphQLエンジン

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Headscale

Headscale

<span style="white-space: nowrap;">WireGuardメッシュネットワーキング</span>用の<span style="white-space: nowrap;">Tailscale互換</span><span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コントロールサーバー</span>

デプロイ
Healthchecks

Healthchecks

即時アラートを備えたオープンソースのcronジョブおよびバックグラウンドタスク監視

デプロイ
HedgeDoc

HedgeDoc

チームでドキュメントをリアルタイムで共同編集できるMarkdownエディター

デプロイ
Heimdall

Heimdall

Webサービスを整理してまとめて管理できるアプリダッシュボード

デプロイ
Hermes Agent

Hermes Agent

学習ループを内蔵したマルチプラットフォーム対応の自律型AIエージェント

デプロイ
Hermes WebUI

Hermes WebUI

自己ホスト型Hermes AIエージェントとウェブチャットUIを1つのDockerデプロイメントにバンドル

デプロイ
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Hermes AIエージェント向けのオープンソースウェブUIコマンドセンター

デプロイ
HeyForm

HeyForm

条件ロジックと分析機能搭載のオープンソース会話型フォームビルダー

デプロイ
Hi.Events

Hi.Events

オープンソースのセルフホスト型イベント管理・チケッティングプラットフォーム

デプロイ
Homarr

Homarr

すべてのサービスを整理・監視するためのモダンなセルフホスト型ダッシュボード

デプロイ
Home Assistant

Home Assistant

スマートデバイスを制御するためのホームオートメーションプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Homebox

Homebox

家庭ユーザー向け在庫管理・整理システム

デプロイ
Homebridge

Homebridge

プラグインを使ってApple以外のスマートホームデバイスをHomeKitに連携するためのブリッジツール

デプロイ
Homepage

Homepage

Docker連携に対応したモダンでカスタマイズ可能なアプリケーションダッシュボード

デプロイ
Homer

Homer

すべてのサーバーサービスを整理して管理できるシンプルなセルフホスト型静的ダッシュボード

デプロイ
Hoop

Hoop

自動データマスキングと監査証跡を備えたインフラストラクチャアクセスゲートウェイ

デプロイ
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

デプロイ
HortusFox

HortusFox

植物と庭の管理をまとめて行えるセルフホスト型管理システム

デプロイ
Huginn

Huginn

監視エージェントを構築するためのセルフホスト型の自動化プラットフォーム

デプロイ
Hugo

Hugo

Goで開発された超高速な静的サイトジェネレーター

デプロイ
HumHub

HumHub

チーム向けの企業向けソーシャルネットワークおよびイントラネットプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
imgproxy

imgproxy

リサイズ、クロップ、フォーマット変換に対応した高速リアルタイム画像処理サーバー

デプロイ
Immich

Immich

Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。

デプロイ
Infisical

Infisical

チームやインフラ全体で環境変数やAPIキーを同期できるシークレット管理ツール（オープンソース）

デプロイ
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Fluxに対応したWeb UI内蔵の時系列データプラットフォーム

デプロイ
Inkscape

Inkscape

ブラウザで使えるイラスト制作・SVGデザイン向けベクターグラフィックエディター

デプロイ
InsForge

InsForge

AIエージェント向けの認証、データベース、ストレージを備えたバックエンドプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
InvenTree

InvenTree

エンジニアリングチーム向けの部品在庫およびBOM管理（オープンソース）

デプロイ
Invidious

Invidious

広告や追跡なしでプライバシーを尊重するYouTubeの代替フロントエンド。

デプロイ
Invio

Invio

フリーランスや小規模チーム向けのミニマルなセルフホスト型請求システム

デプロイ
Invoice Ninja

Invoice Ninja

フリーランサーやスモールビジネス向けのオープンソース請求プラットフォーム

デプロイ
InvoiceShelf

InvoiceShelf

見積もり、経費、支払いポータルを備えたオープンソースの請求書発行プラットフォーム

デプロイ
Isso

Isso

ブログや静的ウェブサイト向けの軽量なセルフホスト型Disqus代替

デプロイ
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

デプロイ
ITFlow

ITFlow

MSP向けのITドキュメント、チケット管理、請求機能を備えたPSAプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
iTop

iTop

ITサービスとインフラ管理向けのITSMプラットフォームとCMDB（オープンソース）

デプロイ
Jackett

Jackett

Sonarr、Radarrなどの自動化ツール向けトレントトラッカープロキシ

デプロイ
Jaeger

Jaeger

イェーガーは、マイクロサービスを監視するためのオープンソースの分散トレーシングシステムです。

デプロイ
Jellyfin

Jellyfin

メディアライブラリを整理してストリーミングできる無料のメディアサーバー（オープンソース）

デプロイ
Jellyseerr

Jellyseerr

Jellyfin / Emby / Plex向けの承認ワークフロー付きメディアリクエスト管理ツール

デプロイ
Jenkins

Jenkins

JenkinsはCI/CDパイプライン向けのオープンソース自動化サーバーです

デプロイ
Jitsi Meet

Jitsi Meet

画面共有と録画機能を備えたセルフホスト型ビデオ会議プラットフォーム

デプロイ
Jitsu

Jitsu

エンジニア向けの顧客データプラットフォームとイベントストリーミングパイプライン（オープンソース）

デプロイ
JobOps

JobOps

求人サイトを検索し、履歴書を調整するセルフホスト型就職活動パイプライン

デプロイ
Joomla

Joomla

拡張性の高いWebサイトやWebアプリケーションの構築に対応したCMS（オープンソース）

デプロイ
Joplin Server

Joplin Server

Joplinノートアプリ用のセルフホスト型同期サーバー

デプロイ
Jotty

Jotty

Markdownとカンバンボードを搭載した軽量なメモ・チェックリストアプリ

デプロイ
jsreport

jsreport

HTMLテンプレートからのPDF、Excel、DOCXレポート出力用セルフホスト型サーバー

デプロイ
JumpServer

JumpServer

SSH、RDP、データベースセッション向けの集中型特権アクセスゲートウェイ

デプロイ
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

ライブコード、データ分析、可視化を行える対話型Web環境

デプロイ
JupyterLab

JupyterLab

ノートブック / コード向けのWebベース対話型開発環境

デプロイ
Juxtapose

Juxtapose

Webhookをメッセージングプラットフォームに接続する、セルフホスト型通知ルーター

デプロイ
Kan

Kan

Trelloの代替となるカンバンボードおよびプロジェクト管理ツール（オープンソース）

デプロイ
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

デプロイ
Kaneo

Kaneo

カンバンボードとGitHub連携を備えたオープンソースのプロジェクト管理

デプロイ
Kapowarr

Kapowarr

自動ダウンロードと整理ができるセルフホスト型漫画管理ツール

デプロイ
Karakeep

Karakeep

Karakeep は AIによるタグ付けと検索に対応したセルフホスト型ブックマーク管理ツールです。

デプロイ
Kavita

Kavita

コミック / マンガ / 電子書籍を管理できるセルフホスト型のデジタルライブラリ

デプロイ
Keila

Keila

<span style="white-space: nowrap;">ドラッグ＆ドロップエディター</span>とSMTP配信機能を備えたセルフホスト型ニュースレタープラットフォーム

デプロイ
Kener

Kener

インシデント管理機能を備えたステータスページおよび稼働状況監視プラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Kestra

Kestra

データパイプラインと自動化のためのワークフローオーケストレーションプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Keycloak

Keycloak

SSO、OAuth2、SAMLに対応したID / アクセス管理（オープンソース）

デプロイ
Khoj

Khoj

ドキュメントやウェブと対話できるオープンソースAIアシスタント

デプロイ
Kibana

Kibana

ダッシュボードと検索機能を備えたElasticsearch向けオープンソース可視化UI

デプロイ
Kill Bill

Kill Bill

SaaSおよびマーケットプレイス向けのサブスクリプション請求および決済プラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Kimai

Kimai

フリーランス・制作会社・チーム向けのセルフホスト型時間管理ツール

デプロイ
KitchenOwl

KitchenOwl

セルフホスト型の共有買い物リスト、レシピ管理、食事プランナー

デプロイ
Koillection

Koillection

本、ゲーム、レコードなどをカタログ化するためのセルフホスト型コレクションマネージャーです。

デプロイ
Komari

Komari

リアルタイムメトリクスを備えた軽量なセルフホスト型サーバー監視ダッシュボード

デプロイ
Komga

Komga

コミック / マンガ / 雑誌 / 電子書籍向けの<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型メディアサーバー</span>（OPDSおよび<span style="white-space: nowrap;">同期サポート</span>付き）

デプロイ
Kong

Kong

ハイブリッド環境 / マルチクラウド環境向けに設計されたクラウドネイティブAPIゲートウェイ

デプロイ
Kotaemon

Kotaemon

オープンソースのドキュメントQ＆Aチャットボット、マルチLLM対応およびOCR

デプロイ
Kroki

Kroki

HTTP経由で30種類以上のダイアグラムタイプを描画する統合Diagram-as-Code API

デプロイ
Kutt

Kutt

カスタムドメイン、アクセス解析、REST APIを備えた最新のセルフホスト型URL短縮ツール

デプロイ
Label Studio

Label Studio

機械学習プロジェクト向けのデータラベリングとアノテーションプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Lago

Lago

計測・従量課金プラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Langflow

Langflow

LLMアプリケーション向けのAIワークフロー作成ツール

デプロイ
Langfuse

Langfuse

オブザーバビリティと評価向けのLLMエンジニアリングプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
LanguageTool

LanguageTool

25以上の言語に対応したオープンソースの文法、スタイル、スペルチェッカー

デプロイ
LazyLibrarian

LazyLibrarian

電子書籍・オーディオブックのダウンロード向けセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">自動化</span> 著者追跡機能付き

デプロイ
Leantime

Leantime

チームで手軽に使えるプロジェクト管理システム（オープンソース）

デプロイ
Lemmy

Lemmy

セルフホスト型フォーラム向けのフェデレーテッドリンクアグリゲーターおよび議論プラットフォーム

デプロイ
LibreChat

LibreChat

複数プロバイダーのLLMに対応したRAGサポート付きAIチャットインターフェース（オープンソース）

デプロイ
LibreDesk

LibreDesk

オムニチャネルチケッティング、ライブチャット、SLA管理に対応したヘルプデスク（オープンソース）

デプロイ
LibrePhotos

LibrePhotos

顔認識とAI検索機能を搭載したセルフホスト型写真管理

デプロイ
LibreSpeed

LibreSpeed

結果データベース内蔵のセルフホスト型HTML5インターネット速度テストサーバー

デプロイ
LibreTranslate

LibreTranslate

完全にセルフホストされた無料のオープンソース機械翻訳API

デプロイ
Lidarr

Lidarr

Usenetとトレント向けの自動音楽コレクション管理・整理ツール

デプロイ
Lightdash

Lightdash

データ探索とダッシュボードに対応したdbtを基盤としたBIプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
LimeSurvey

LimeSurvey

アンケートの作成・管理向けプロフェッショナルオンラインアンケートプラットフォーム。

デプロイ
Linkding

Linkding

ミニマルで高速なセルフホスト型ブックマーク管理ツール

デプロイ
LinkStack

LinkStack

ブランドのリンクまとめページ向けセルフホスト型Linktree代替

デプロイ
Linkwarden

Linkwarden

ページ全体のアーカイブに対応したセルフホスト型のブックマーク管理ツール

デプロイ
Listmonk

Listmonk

高性能なセルフホスト型ニュースレター / メーリングリスト管理ツール

デプロイ
LiteLLM

LiteLLM

OpenAI形式で100以上のLLMに対応するAIゲートウェイ

デプロイ
Livebook

Livebook

データサイエンス、機械学習、リアルタイムコラボレーションのためのオープンソースElixirノートブック

デプロイ
LLDAP

LLDAP

セルフホスト型アプリ向けに、簡素化されたLDAPバックエンドを提供する軽量な認証サーバーです。

デプロイ
LMS

LMS

Subsonic API を備えた軽量な自己ホスト型音楽ストリーミングサーバー

デプロイ
LobeChat

LobeChat

複数のLLMプロバイダーに対応した最新のオープンソースAIチャットフレームワーク

デプロイ
Local Deep Research

Local Deep Research

クラウドLLMプロバイダー搭載のセルフホスト型AI詳細調査アシスタント

デプロイ
LocalAI

LocalAI

ローカルAIモデル推論用セルフホスト型OpenAI互換APIサーバー

デプロイ
Locust

Locust

リアルタイムWeb UIを備えたPython製分散型負荷テストツール

デプロイ
Logseq

Logseq

セルフホスト型プライバシー重視ナレッジベースとブロックベースアウトライナー

デプロイ
Logto

Logto

OAuthとOIDCに対応した総合的なID管理 / 認証プラットフォーム

デプロイ
LubeLogger

LubeLogger

総合的な車両整備および燃料管理システム

デプロイ
Lychee

Lychee

アルバム整理、EXIF閲覧、きめ細かな共有コントロールを備えたセルフホスト型の写真管理プラットフォーム

デプロイ
Mage AI

Mage AI

Mage AIは、ETLワークフローを構築・管理できるデータパイプラインツールです。

デプロイ
Mail-Archiver

Mail-Archiver

IMAP同期、全文検索、エクスポートに対応したセルフホスト型メールアーカイブ

デプロイ
Mailpit

Mailpit

開発者向けのブラウザベースの受信トレイを備えたオープンソースのSMTPメールテストツール

デプロイ
Maloja

Maloja

個人の再生履歴チャート付きセルフホスト型音楽スクロブルデータベース

デプロイ
Manticore Search

Manticore Search

MySQLプロトコル経由で全文検索とベクトル検索機能を備えたオープンソース検索エンジン

デプロイ
MariaDB

MariaDB

MySQLのドロップイン代替として使えるリレーショナルデータベースサーバー（オープンソース）

デプロイ
Marimo

Marimo

SQLサポートと再現可能な実行を備えたオープンソースのリアクティブPythonノートブック

デプロイ
Marreta

Marreta

インテリジェントなキャッシュを備え、クリーンで広告なしの読書を実現するセルフホスト型記事プロキシ

デプロイ
Mastodon

Mastodon

ActivityPub標準に準拠したセルフホスト型連合マイクロブログサーバー

デプロイ
Mathesar

Mathesar

PostgreSQLデータベースの探索と編集を行うスプレッドシート形式のウェブインターフェース

デプロイ
Matomo

Matomo

データを自由に管理できるプライバシー重視のWeb分析プラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Matrix Synapse

Matrix Synapse

分散型暗号化通信のためのオープンソースMatrixホームサーバー

デプロイ
Mattermost

Mattermost

メッセージ機能やファイル共有、各種連携機能に対応したチーム向けコラボレーションプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Mautic

Mautic

メールキャンペーン、リードスコアリング、ジャーニー向けのオープンソースマーケティングオートメーション。

デプロイ
MaxKB

MaxKB

MaxKBは、企業向けAIナレッジベースエージェントを構築するためのプラットフォーム（オープンソース）です。

デプロイ
Mayan EDMS

Mayan EDMS

OCR、全文検索、ワークフロー機能を備えたオープンソースのドキュメント管理

デプロイ
Maybe

Maybe

個人向けの家計 / 資産管理アプリケーション（オープンソース）

デプロイ
Mazanoke

Mazanoke

形式変換とEXIF情報削除機能を備えたブラウザベースの画像最適化ツール

デプロイ
Mealie

Mealie

献立作成や買い物リスト機能を備えたセルフホスト型のレシピ管理ツール

デプロイ
Medusa

Medusa

テレビ番組向け自動<span style="white-space: nowrap;">ビデオライブラリマネージャー</span>（Plexおよび<span style="white-space: nowrap;">Jellyfin対応</span>）

デプロイ
Meilisearch

Meilisearch

現代の<span style="white-space: nowrap;">アプリケーション</span>向け超高速<span style="white-space: nowrap;">検索エンジン</span>

デプロイ
Memgraph

Memgraph

接続されたデータのリアルタイム分析用インメモリグラフデータベース

デプロイ
Memos

Memos

Memosは、軽量なプライバシー最優先のメモアプリです。

デプロイ
MeshCentral

MeshCentral

デスクトップ、サーバー、IoTデバイス向けのセルフホスト型リモート監視・管理プラットフォーム

デプロイ
Metabase

Metabase

データ可視化と分析に対応したBIプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
MetaTrader 5

MetaTrader 5

24時間365日の外国為替およびCFD取引に対応した、ブラウザからアクセス可能なMetaTrader 5取引ターミナル

デプロイ
MeTube

MeTube

MeTubeは、YouTubeなどのプラットフォーム向けのWebベースの動画ダウンロードツールです。

デプロイ
MicroBin

MicroBin

Rust製の軽量セルフホスト型ペーストビン、ファイル共有、URL短縮

デプロイ
Milvus

Milvus

AIアプリケーションと類似検索向けのベクターデータベース（オープンソース）

デプロイ
MindsDB

MindsDB

企業データを活用して機械学習モデルを構築できるAIプラットフォーム

デプロイ
Mini QR

Mini QR

カスタムスタイルと一括エクスポート対応のセルフホスト型QRコードジェネレーター

デプロイ
Miniflux

Miniflux

クリーンなウェブインターフェースを備えた、ミニマリストでこだわり抜いたRSSフィードリーダー

デプロイ
MiroFish

MiroFish

マルチエージェントによる群知能シミュレーションを活用したAI予測エンジン

デプロイ
MiroTalk

MiroTalk

無制限のルームと画面共有を備えたセルフホスト型P2Pビデオ会議

デプロイ
Mongo Express

Mongo Express

ウェブベースのMongoDB管理UI：データベースの閲覧、編集、管理

デプロイ
MongoDB 4

MongoDB 4

JSONのようなドキュメント形式でデータを保存できるドキュメント指向NoSQLデータベース

デプロイ
Monica

Monica

家族や友人の情報を記録して管理できる人間関係管理ツール

デプロイ
Moodist

Moodist

集中力向上とリラックスのための生産性ツール付き環境音ミキサー

デプロイ
Moodle

Moodle

世界中で4億8,900万人以上に利用されている学習管理システム（オープンソース）

デプロイ
Morphic

Morphic

生成AIによる回答と参照元引用を備えたオープンソースAI検索エンジン

デプロイ
mStream

mStream

ネイティブiOSおよびAndroidアプリに対応した軽量セルフホスト型音楽ストリーミングサーバー

デプロイ
Mylar3

Mylar3

漫画を自動ダウンロードできるセルフホスト型ダウンローダー兼ライブラリ管理ツール

デプロイ
MySQL

MySQL

ウェブおよびアプリのワークロード向け高速で信頼性の高いオープンソースのリレーショナルデータベース

デプロイ
n8n

n8n

視覚的なノードベースのインターフェースを備えたワークフロー自動化プラットフォーム

デプロイ
Nango

Nango

300以上のサービス向けのOAuthおよびAPI統合プラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
NATS

NATS

pub/sub、リクエスト/リプライ、およびJetStreamを備えたクラウドネイティブなメッセージングシステム

デプロイ
Navidrome

Navidrome

Webとモバイルでストリーミング再生できるセルフホスト型の音楽サーバー

デプロイ
Neko

Neko

共同ブラウジングとストリーミングに対応したセルフホスト型のバーチャルブラウザ

デプロイ
Neo4j

Neo4j

接続データ向けの世界をリードするオープンソースグラフデータベース

デプロイ
NetBird Client

NetBird Client

SSOと柔軟なアクセス制御に対応したWireGuardベースの安全なメッシュVPNクライアント

デプロイ
NetBox

NetBox

IPAM、DCIM、およびドキュメント向けのオープンソースネットワークインフラストラクチャモデリング

デプロイ
Netdata

Netdata

800以上の連携に対応したリアルタイム インフラストラクチャ監視エージェント

デプロイ
New API

New API

複数のプロバイダーに対応したLLMゲートウェイ / AIアセット管理システム

デプロイ
Nextcloud

Nextcloud

高機能なセルフホスト型生産性向上プラットフォーム

デプロイ
Nexterm

Nexterm

SSH、VNC、RDP接続に対応したブラウザベースのサーバー管理

デプロイ
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Maven、npm、Docker、PyPI向けのユニバーサルアーティファクトリポジトリマネージャー

デプロイ
NocoBase

NocoBase

NocoBaseはアプリ開発向けの拡張性に優れたノーコード / ローコードプラットフォーム

デプロイ
NocoDB

NocoDB

データベースをスマートスプレッドシートに変えるオープンソースのAirtable代替

デプロイ
Node-RED

Node-RED

IoTデバイス、API、オンラインサービスを連携させるためのローコードビジュアルツール

デプロイ
NodeBB

NodeBB

NodeBBは、コミュニティフォーラム向けのリアルタイム交流プラットフォームです。

デプロイ
Norish

Norish

ソーシャルメディアインポートと家庭内同期機能を備えたセルフホスト型レシピマネージャー

デプロイ
NoteDiscovery

NoteDiscovery

セルフホスト型Markdownナレッジベース グラフビュー・AI連携機能搭載

デプロイ
Notifuse

Notifuse

セルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">メールマーケティング</span>およびトランザクション<span style="white-space: nowrap;">メールプラットフォーム</span>

デプロイ
Novu

Novu

メール、SMS、プッシュ配信向けのオープンソース通知インフラストラクチャ

デプロイ
ntfy

ntfy

シンプルなHTTPリクエストによるアラート送信用のセルフホスト型プッシュ通知サーバー

デプロイ
NZBGet

NZBGet

PAR2修復機能とウェブUIを備えた効率的なC++ Usenetバイナリダウンローダー

デプロイ
NZBHydra2

NZBHydra2

1つのNewznab APIを介してインデクサーを統合するUsenetメタ検索<span style="white-space: nowrap;">アグリゲーター</span>

デプロイ
October CMS

October CMS

柔軟なウェブサイトやウェブアプリケーションの構築に対応したLaravelベースのPHP CMS

デプロイ
Odoo

Odoo

ビジネス管理とeコマース向けのERPとCRMプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Odysseus

Odysseus

チャット、エージェント、ディープリサーチ、永続メモリを備えたセルフホスト型AIワークスペース

デプロイ
OliveTin

OliveTin

定義済みシェルコマンドを安全に実行するためのセルフホスト型ウェブUI

デプロイ
Ollama

Ollama

AIアプリケーション向けに、シンプルなAPIで大規模言語モデルをローカルで実行します。

デプロイ
Ombi

Ombi

Plex / Emby / Jellyfin向けの自動フルフィルメント機能付きセルフホスト型リクエストシステム

デプロイ
OmniTools

OmniTools

日常業務向けの80以上のユーティリティをまとめたオールインワンのWebツールキット

デプロイ
OneDev

OneDev

OneDevは、CI/CDとプロジェクト管理機能を備えたセルフホスト型Gitサーバーです。

デプロイ
OneTimeSecret

OneTimeSecret

ワンタイムビューリンクを通じて、自己破壊型シークレットを共有します。

デプロイ
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

MS Office互換の共同編集機能を備えたセルフホスト型オンラインオフィススイート

デプロイ
Onyx

Onyx

あらゆるLLMに対応するオープンソースAIチャットおよびエンタープライズ検索プラットフォーム

デプロイ
Open Journal Systems

Open Journal Systems

オープンソースの学術誌管理および<span style="white-space: nowrap;">オープンアクセス出版プラットフォーム</span>

デプロイ
Open Notebook

Open Notebook

執筆や調査や知識の整理を一つのワークスペースで行えるAIネイティブなノートブックアプリ

デプロイ
Open WebUI

Open WebUI

複数のLLMプロバイダーに対応し、RAG機能を搭載したセルフホスト型AIチャットインターフェース

デプロイ
OpenBao

OpenBao

機密性の高い認証情報を保存およびアクセスできるシークレット管理ツール（オープンソース）

デプロイ
OpenClaw

OpenClaw

マルチチャネルのメッセージングに対応したパーソナルAIアシスタント（旧Moltbot / Clawdbot）

デプロイ
OpenCloud

OpenCloud

ID管理機能を内蔵したファイル同期とコラボレーション（オープンソース）

デプロイ
OpenEMR

OpenEMR

クリニック向けのオープンソース電子カルテと診療管理

デプロイ
Opengist

Opengist

Gitを搭載したセルフホスト型ペーストビン、GitHub Gistのオープンソース代替

デプロイ
OpenHands

OpenHands

ソフトウェア開発タスク向けのオープンソース自律型AIエージェント

デプロイ
OpenHuman

OpenHuman

メモリ、エージェント、118以上のアプリ連携機能を備えた自己ホスト型パーソナルAIコア

デプロイ
OpenObserve

OpenObserve

ログ、メトリクス、トレース、ダッシュボード向けのオブザーバビリティプラットフォーム（クラウドネイティブ）

デプロイ
OpenPanel

OpenPanel

リアルタイムダッシュボードとセッションリプレイを備えた、プライバシーを重視したプロダクトアナリティクス

デプロイ
OpenProject

OpenProject

ガントチャート、アジャイルボード、タイムトラッキングを備えたプロジェクト管理（オープンソース）

デプロイ
OpenSearch

OpenSearch

Elasticsearchから派生したコミュニティ主導のオープンソース検索 / 分析エンジン

デプロイ
OpenSign

OpenSign

法的拘束力のある文書署名のための、無料でオープンソースのDocuSign代替

デプロイ
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

FlashやJava不要のセルフホスト型HTML5ベース回線速度テストツール

デプロイ
OpenViking

OpenViking

AIエージェント向けに設計されたコンテキストデータベース（オープンソース）

デプロイ
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Webベースの管理画面とクライアント管理機能を備えた高機能VPNサーバー

デプロイ
OpnForm

OpnForm

条件付きロジック、埋め込み、回答管理に対応したフォームビルダー（オープンソース）

デプロイ
OrangeHRM

OrangeHRM

従業員、休暇、採用管理向けの人事プラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Outline

Outline

リアルタイム共同編集に対応したモダンなチーム向けWiki / ナレッジベース

デプロイ
Overleaf

Overleaf

科学・学術論文執筆向けのオープンソース共同編集LaTeXエディター

デプロイ
Overseerr

Overseerr

Plex向けの承認ワークフロー付きメディアリクエスト・作品探しの管理ツール

デプロイ
Owncast

Owncast

RTMPとFediverse対応のセルフホスト型ライブストリーミングおよびチャットサーバー

デプロイ
ownCloud

ownCloud

チーム向けのセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">ファイル同期</span>、共有、コラボレーション<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>

デプロイ
OxiCloud

OxiCloud

軽量なRustベースのセルフホスト型クラウドストレージ、Nextcloudクライアントサポート対応。

デプロイ
PairDrop

PairDrop

デバイス間で即座にファイルを転送できるWebベースのファイル共有ツール

デプロイ
Paisa

Paisa

複式簿記と投資追跡機能を備えた個人財務トラッカー

デプロイ
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Pangolin経由の安全なリモートアクセスに対応したユーザースペース型WireGuardトンネルクライアント

デプロイ
Paperclip

Paperclip

Paperclipは、自律型チーム向けのAI/MLオーケストレーションプラットフォームです。