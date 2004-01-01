Forgejoの1クリックインストール
フルウェブインターフェース、プルリクエスト、課題追跡、CI/CDパイプラインを備えた軽量なセルフホスト型Gitサービスです。
Forgejo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Forgejoの活用例
Forgejoは、透明性とユーザーの権限強化に重点を置き、Giteaからフォークして誕生したコミュニティ主導のセルフホスト型Gitサービスです。リポジトリ管理やコードレビューから、Issueトラッキング、Wiki、組み込みのCI/CD Actionsまで、チームがソフトウェアプロジェクトをホスト、共同作業、管理するために必要なすべてを、小規模なVPSでも快適に動作する軽量でリソース効率の高いパッケージで提供します。
ForgejoでGitインフラストラクチャをセルフホストすることは、ソースコードの完全な所有権、サードパーティプラットフォームへの非依存、およびデータレジデンシー要件への完全な準拠を意味します。ユーザーごとのシート料金や、外部プロバイダーによるポリシー変更によってチームが自身のリポジトリから締め出されるリスクなしに、エンタープライズグレードのコラボレーション機能を利用できます。
Forgejoの主な機能
フルGitホスティング
SSHおよびHTTPSアクセス、ブランチ保護、コードレビュー用のウェブベースの差分ビューアを備えたリポジトリをホストできます。
プルリクエスト＆レビュー
品質管理のための、インラインコメント、承認要件、およびマージ戦略を備えた構造化されたコードレビューワークフローです。
「課題追跡」
関連するコードと合わせて作業を管理するための、ラベル、マイルストーン、プロジェクトボードを備えた組み込みの課題トラッカー。
組み込み CI/CD アクション
GitHub Actions互換の自動化により、外部CIサービスなしでForgejo内で直接テストとデプロイを実行できます。
「パッケージレジストリ」
Dockerイメージ、NPMパッケージ、その他のアーティファクトを、ソースコードと同じプラットフォームでホストし、統合されたサプライチェーンを実現します。
「フェデレーションサポート」
ActivityPubベースのフェデレーションにより、インスタンス間のコラボレーションが可能になり、単一の中央集権型ホスティングプロバイダーへの依存を減らすことができます。
HostingerでForgejoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。