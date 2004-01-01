Forgejoは、透明性とユーザーの権限強化に重点を置き、Giteaからフォークして誕生したコミュニティ主導のセルフホスト型Gitサービスです。リポジトリ管理やコードレビューから、Issueトラッキング、Wiki、組み込みのCI/CD Actionsまで、チームがソフトウェアプロジェクトをホスト、共同作業、管理するために必要なすべてを、小規模なVPSでも快適に動作する軽量でリソース効率の高いパッケージで提供します。

ForgejoでGitインフラストラクチャをセルフホストすることは、ソースコードの完全な所有権、サードパーティプラットフォームへの非依存、およびデータレジデンシー要件への完全な準拠を意味します。ユーザーごとのシート料金や、外部プロバイダーによるポリシー変更によってチームが自身のリポジトリから締め出されるリスクなしに、エンタープライズグレードのコラボレーション機能を利用できます。