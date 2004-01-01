このプログラムは、教育コンテンツを作成し、ウェブ開発やプログラミング、AIツールと自動化、デジタルマーケティング、バイブコーディング、フリーランスや起業、オンラインでお金を稼ぐことなど、以下のトピックに興味のある学習者を対象としている場合に最適です。

フォロワー数は多くなくても構いません。リーチよりもエンゲージメントが重要です。1,000人の学生からなる信頼性の高いコミュニティは、100万人の受動的なオーディエンスよりも優れた成果を上げることができます。あなたの推薦が影響力を持つのであれば、ぜひ一緒に取り組みましょう。