500人以上の教育者から信頼されています

Hostingerであなたの専門知識を収益に変えましょう

Hostingerの教育パートナーシッププログラムに参加して、学生がAI搭載ツールを使って実際のプロジェクトに取り組む中で、成果に応じたコミッションを獲得しましょう。
パートナーになる

生徒に必要なツールを提供する

AIを活用した起業が急増する中、学生は高速で信頼性の高いホスティングサービスを必要としています。そして、あなたは信頼できる架け橋となることができます。テクノロジー、デザイン、マーケティング、起業に関する授業の中で、Hostingerを自然な形で推奨しましょう。
生徒に必要なツールを提供する

このプログラムは誰を対象としていますか？

コース＆コミュニティ作成者

あなたは、有料講座やコミュニティを通じて、オンラインで教育コンテンツを共有します。

機関

あなたは大学、プログラミングスクール、ブートキャンプ、またはeラーニングプラットフォームを運営しています。

デジタルスキル教育者

あなたは、ウェブ開発、AIツール、マーケティング、自動化、フリーランス、または起業家精神を教えています。

信頼できる声

フォロワー数が1000人だろうと100万人だろうと、それは問題ではない。エンゲージメントはリーチよりも常に重要だ。
このプログラムは誰を対象としていますか？

教育者がHostingerを選ぶ理由

高コンバージョンモデル

教育分野におけるパートナーシップは、他の種類のパートナーシップよりも成果を上げやすい。

業績連動型報酬

最大60％のコミッション ― 売れば売るほど、収入が増えます。

学生が実際に使用するツール

初心者でも数分でビジネスを立ち上げられる、AI搭載製品。

導入と拡張が容易

入社手続きに必要な資料とすぐに使える販促資料がすべて一箇所に揃っています。
パートナーになる

4つの簡単なステップでプログラムに参加できます

1. 申請書を提出してください

コース内容、対象者、コンテンツの専門分野に関する詳細を、短いフォームにご記入ください。

2. 承認を得る

プロフィールを拝見し、速やかにご連絡いたします。コンテンツの質と視聴者からの信頼が最も重要ですので、生徒数が500人でも5,000人でも、ぜひご応募ください。

3. パートナーアカウントの設定

承認後、お客様専用のパートナーアカウントを作成いたします。固有のトラッキングリンク、生徒様向けの限定クーポンコード、そしてすべての情報を一元管理できるコミッションダッシュボードへのアクセス権が提供されます。

4. 宣伝して稼ぐ

すぐに使える素材と、当チームによる専門的なコンテンツ作成サポートで、スムーズにサービスを開始できます。
アラン・トルクァート

Hostingerとのパートナーシップに心から感謝申し上げます。今では、Hostingerは私の会社の主要プラットフォームであるだけでなく、生徒たちにとってシンプルさと成果をもたらす源泉となっています。

アラン・トルクァート

デジタル起業家兼オンラインビジネス教育者

ナターシャ・プエンテ

私の生徒のほとんどは、これまで一度もウェブサイトを作ったことがなかったのですが、HostingerのAIウェブサイトビルダーのおかげで、初めてのページを無事に公開することができ、とても喜んでいました。

ナターシャ・プエンテ

コンテンツクリエイター兼デジタル起業家育成教育者

生徒が学ぶにつれて収入を得る

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教育提携プログラムに関するよくある質問

Hostinger教育提携プログラムとは何ですか？

Hostinger教育パートナーシッププログラムは、教育者、コース作成者、教育機関向けに特別に設計された、成果報酬型のコラボレーションプログラムです。このプログラムは、「学生はオンラインで実際のプロジェクトを構築するための信頼できるツールを必要としており、業界最高水準のプラットフォームを学生に提供することで報酬を得られる」というシンプルな理念に基づいています。このプログラムは、受講者とともに成長していくように設計されています。

パートナーになれるのは誰ですか？

このプログラムは、教育コンテンツを作成し、ウェブ開発やプログラミング、AIツールと自動化、デジタルマーケティング、バイブコーディング、フリーランスや起業、オンラインでお金を稼ぐことなど、以下のトピックに興味のある学習者を対象としている場合に最適です。

フォロワー数は多くなくても構いません。リーチよりもエンゲージメントが重要です。1,000人の学生からなる信頼性の高いコミュニティは、100万人の受動的なオーディエンスよりも優れた成果を上げることができます。あなたの推薦が影響力を持つのであれば、ぜひ一緒に取り組みましょう。

このプログラムにはどのような種類のパートナーシップが含まれていますか？

教育パートナーシッププログラムは、主に2種類のパートナーシップ形態を網羅しています。インフルエンサー＆教育者主導型コース（B2C）は、オンラインコース、コミュニティ、コンテンツチャネルを通じて教える個人クリエイター、講師、インフルエンサー向けです。そして、教育機関主導型プログラム（B2B）は、Hostingerを正式なカリキュラムや学生向けリソースに統合したい大学、EdTech企業、プログラミングスクール、eラーニングプラットフォーム向けです。

フォロワーが1,000人の個人クリエイターでも、数千人の学生を抱える教育機関でも、このプログラムには参加できる場所があります。

このプログラムから私の生徒たちはどのような恩恵を受けることができるでしょうか？

生徒たちは、最先端のAI搭載ツールを利用でき、技術的な経験がなくてもウェブサイトを構築したり、ビジネスを立ち上げたり、プロジェクトを実現したりすることができます。Hostingerのプラットフォームは、初心者でもアイデアからライブサイトを数分で公開できるように設計されています。

プロが実際に使用するツールを使って学ぶことで、生徒たちは実践的なメリットを得られます。単に演習をこなすだけでなく、現実世界で実際に機能するものを構築できるのです。これは、デジタルマーケティング、ウェブ開発、起業家精神、AIに特化したカリキュラムにとって、大きな進歩となります。

私の生徒たちはどのHostinger製品を使うことになるのでしょうか？

Hostingerは、初めてのウェブサイト構築から複雑な自動化ワークフローの展開まで、あらゆる段階の学習者に適したツールを網羅したエコシステムを提供しています。カリキュラムに応じて、学生はウェブホスティングやWordPressホスティングを利用してあらゆる種類のウェブサイトやブログを立ち上げたり、AIウェブサイトビルダーを使ってコーディング不要で数分でプロフェッショナルなサイトを作成したり、AI搭載のアプリビルダーであるHostinger Horizonsを使って、学生が望む内容を説明するだけでウェブアプリを作成・展開したり、より高度なプロジェクトやカスタムサーバー環境向けのVPSホスティング、JavaScriptベースのアプリケーション向けのNode.jsホスティング、ワークフロー自動化に最適なセルフホスト型n8n（自動化やAIに特化したコースに最適）、手動設定不要で人気アプリをワンクリックで素早く展開できるOpenClaw、そして初日からプロフェッショナルなオンラインプレゼンスを確立するためのドメイン登録とHostinger Emailなど、様々なツールを利用できます。

コースの内容に関わらず、Hostingerには学習プロセスに自然に溶け込む製品があります。

どのような販促資料やサポートを受けられますか？

教育パートナーとして、Hostingerを初日から効果的にプロモーションするためのツールキット一式をご利用いただけます。これには、コースやコンテンツにすぐに組み込める既製のバナーやクリエイティブ、Hostinger製品の概要を明確に説明した製品概要（自信を持って製品について説明できます）、トップパートナーの成功事例に基づいたファネル構築のノウハウと最適な戦略、Hostingerがレッスンやモジュールに自然に溶け込むための製品統合に関するガイダンス、紹介、コンバージョン、コミッションをリアルタイムで確認できるパフォーマンス追跡ダッシュボード、そして、成長をサポートし、パートナーシップを最大限に活用できるよう支援する専任のパートナーマネージャーが含まれます。

私は既にHostingerのアフィリエイトアカウントを持っていますが、これはそれとは別物ですか？

はい、教育パートナーシッププログラムは、通常のHostingerアフィリエイトプログラムとは別の独立したプログラムです。教育者や教育機関向けに特別に設計されており、オンボーディングプロセス、専用サポート、教育コンテンツ作成者向けに特化したリソースが用意されています。

現在、通常のアフィリエイトアカウントをお持ちで、このプログラムに最適だとお考えの場合は、別途お申し込みいただけます。

パートナーになるにはどうすればよいですか？

始めるのは簡単です。まず、このページにあるパートナーシップ申請フォームにご記入ください。数分で完了します。その後、弊社のチームが申請内容を確認し、次のステップについてご連絡いたします。承認されると、パートナーダッシュボード、プロモーション資料、そしてコンテンツ内でHostingerを宣伝するために必要なすべてのツールにアクセスできるようになります。

応募書類を提出しました。次はどうなりますか？

弊社のパートナーシップチームが、通常数営業日以内に申請内容を慎重に審査いたします。プロフィールが弊社の要件に合致する場合は、承認および今後のオンボーディング手順の詳細についてメールでご連絡いたします。

プライバシーへの配慮

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