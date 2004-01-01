生徒に必要なツールを提供する
このプログラムは誰を対象としていますか？
コース＆コミュニティ作成者
機関
デジタルスキル教育者
信頼できる声
教育者がHostingerを選ぶ理由
高コンバージョンモデル
業績連動型報酬
学生が実際に使用するツール
導入と拡張が容易
4つの簡単なステップでプログラムに参加できます
1. 申請書を提出してください
2. 承認を得る
3. パートナーアカウントの設定
4. 宣伝して稼ぐ
Hostingerとのパートナーシップに心から感謝申し上げます。今では、Hostingerは私の会社の主要プラットフォームであるだけでなく、生徒たちにとってシンプルさと成果をもたらす源泉となっています。
私の生徒のほとんどは、これまで一度もウェブサイトを作ったことがなかったのですが、HostingerのAIウェブサイトビルダーのおかげで、初めてのページを無事に公開することができ、とても喜んでいました。
教育提携プログラムに関するよくある質問
Hostinger教育提携プログラムとは何ですか？
Hostinger教育パートナーシッププログラムは、教育者、コース作成者、教育機関向けに特別に設計された、成果報酬型のコラボレーションプログラムです。このプログラムは、「学生はオンラインで実際のプロジェクトを構築するための信頼できるツールを必要としており、業界最高水準のプラットフォームを学生に提供することで報酬を得られる」というシンプルな理念に基づいています。このプログラムは、受講者とともに成長していくように設計されています。
パートナーになれるのは誰ですか？
このプログラムは、教育コンテンツを作成し、ウェブ開発やプログラミング、AIツールと自動化、デジタルマーケティング、バイブコーディング、フリーランスや起業、オンラインでお金を稼ぐことなど、以下のトピックに興味のある学習者を対象としている場合に最適です。
フォロワー数は多くなくても構いません。リーチよりもエンゲージメントが重要です。1,000人の学生からなる信頼性の高いコミュニティは、100万人の受動的なオーディエンスよりも優れた成果を上げることができます。あなたの推薦が影響力を持つのであれば、ぜひ一緒に取り組みましょう。
このプログラムにはどのような種類のパートナーシップが含まれていますか？
教育パートナーシッププログラムは、主に2種類のパートナーシップ形態を網羅しています。インフルエンサー＆教育者主導型コース（B2C）は、オンラインコース、コミュニティ、コンテンツチャネルを通じて教える個人クリエイター、講師、インフルエンサー向けです。そして、教育機関主導型プログラム（B2B）は、Hostingerを正式なカリキュラムや学生向けリソースに統合したい大学、EdTech企業、プログラミングスクール、eラーニングプラットフォーム向けです。
フォロワーが1,000人の個人クリエイターでも、数千人の学生を抱える教育機関でも、このプログラムには参加できる場所があります。
このプログラムから私の生徒たちはどのような恩恵を受けることができるでしょうか？
生徒たちは、最先端のAI搭載ツールを利用でき、技術的な経験がなくてもウェブサイトを構築したり、ビジネスを立ち上げたり、プロジェクトを実現したりすることができます。Hostingerのプラットフォームは、初心者でもアイデアからライブサイトを数分で公開できるように設計されています。
プロが実際に使用するツールを使って学ぶことで、生徒たちは実践的なメリットを得られます。単に演習をこなすだけでなく、現実世界で実際に機能するものを構築できるのです。これは、デジタルマーケティング、ウェブ開発、起業家精神、AIに特化したカリキュラムにとって、大きな進歩となります。
私の生徒たちはどのHostinger製品を使うことになるのでしょうか？
Hostingerは、初めてのウェブサイト構築から複雑な自動化ワークフローの展開まで、あらゆる段階の学習者に適したツールを網羅したエコシステムを提供しています。カリキュラムに応じて、学生はウェブホスティングやWordPressホスティングを利用してあらゆる種類のウェブサイトやブログを立ち上げたり、AIウェブサイトビルダーを使ってコーディング不要で数分でプロフェッショナルなサイトを作成したり、AI搭載のアプリビルダーであるHostinger Horizonsを使って、学生が望む内容を説明するだけでウェブアプリを作成・展開したり、より高度なプロジェクトやカスタムサーバー環境向けのVPSホスティング、JavaScriptベースのアプリケーション向けのNode.jsホスティング、ワークフロー自動化に最適なセルフホスト型n8n（自動化やAIに特化したコースに最適）、手動設定不要で人気アプリをワンクリックで素早く展開できるOpenClaw、そして初日からプロフェッショナルなオンラインプレゼンスを確立するためのドメイン登録とHostinger Emailなど、様々なツールを利用できます。
コースの内容に関わらず、Hostingerには学習プロセスに自然に溶け込む製品があります。
どのような販促資料やサポートを受けられますか？
教育パートナーとして、Hostingerを初日から効果的にプロモーションするためのツールキット一式をご利用いただけます。これには、コースやコンテンツにすぐに組み込める既製のバナーやクリエイティブ、Hostinger製品の概要を明確に説明した製品概要（自信を持って製品について説明できます）、トップパートナーの成功事例に基づいたファネル構築のノウハウと最適な戦略、Hostingerがレッスンやモジュールに自然に溶け込むための製品統合に関するガイダンス、紹介、コンバージョン、コミッションをリアルタイムで確認できるパフォーマンス追跡ダッシュボード、そして、成長をサポートし、パートナーシップを最大限に活用できるよう支援する専任のパートナーマネージャーが含まれます。
私は既にHostingerのアフィリエイトアカウントを持っていますが、これはそれとは別物ですか？
はい、教育パートナーシッププログラムは、通常のHostingerアフィリエイトプログラムとは別の独立したプログラムです。教育者や教育機関向けに特別に設計されており、オンボーディングプロセス、専用サポート、教育コンテンツ作成者向けに特化したリソースが用意されています。
現在、通常のアフィリエイトアカウントをお持ちで、このプログラムに最適だとお考えの場合は、別途お申し込みいただけます。
パートナーになるにはどうすればよいですか？
始めるのは簡単です。まず、このページにあるパートナーシップ申請フォームにご記入ください。数分で完了します。その後、弊社のチームが申請内容を確認し、次のステップについてご連絡いたします。承認されると、パートナーダッシュボード、プロモーション資料、そしてコンテンツ内でHostingerを宣伝するために必要なすべてのツールにアクセスできるようになります。
応募書類を提出しました。次はどうなりますか？
弊社のパートナーシップチームが、通常数営業日以内に申請内容を慎重に審査いたします。プロフィールが弊社の要件に合致する場合は、承認および今後のオンボーディング手順の詳細についてメールでご連絡いたします。