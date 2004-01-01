ワンクリックインストールでHermes Agentをデプロイ
ブラウザベースの管理パネル、マルチプラットフォーム対応メッセージング、200種類以上のLLMモデルに対応した自己改善型AIエージェント
Hermes Agent向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hermes Agentの活用例
Hermes Agentは、Nous Researchが開発した自己改善型AIエージェントです。経験からスキルを作成し、利用を通じて改良していきます。静的なAIアシスタントとは異なり、時間とともに価値が高まる永続的なメモリを構築します。ゲートウェイモードでは、Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal、メールに同時に接続でき、OpenRouter、OpenAI、Anthropic、カスタムLLMエンドポイントにも対応しています。
VPSでHermes Agentをセルフホストすることで、すべてのAPIキー、会話履歴、業務コンテキストを自身のインフラストラクチャ上に保持できます。Webブラウジング、コード実行、外部サービスによる制限を受けずに実行できるマルチエージェントワークフロー向けに、専用リソースも利用できます。
Hermes Agentの主な機能
ブラウザベースの管理パネル
ブラウザ内ターミナルと連携した包括的なWebダッシュボードから、設定、APIキー、セッション、スキルを管理できます。
自己改善学習ループ
エージェントは、あらゆるやり取りからスキルを作成・改良します。スキルハブを使えば、再利用可能な機能を複数のデプロイ環境間で共有できます。
マルチプラットフォームメッセージング
Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal、メールに同時に接続できます。個別のボットを管理する必要はありません。
200種類以上のLLMモデル
OpenRouter経由でリクエストをルーティングするか、Anthropic、OpenAI、カスタムエンドポイントに直接接続して、柔軟に利用できます。
搭載タスクスケジューラー
繰り返し発生するタスクはビルトインのCronスケジューラーで自動化し、サブエージェントの支援を受けながらワークストリームと並行して実行できます。
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
HostingerでHermes Agentを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。