Hermes Agentは、Nous Researchが開発した自己改善型AIエージェントです。経験からスキルを作成し、利用を通じて改良していきます。静的なAIアシスタントとは異なり、時間とともに価値が高まる永続的なメモリを構築します。ゲートウェイモードでは、Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal、メールに同時に接続でき、OpenRouter、OpenAI、Anthropic、カスタムLLMエンドポイントにも対応しています。

VPSでHermes Agentをセルフホストすることで、すべてのAPIキー、会話履歴、業務コンテキストを自身のインフラストラクチャ上に保持できます。Webブラウジング、コード実行、外部サービスによる制限を受けずに実行できるマルチエージェントワークフロー向けに、専用リソースも利用できます。