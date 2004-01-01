1クリックインストールでOpenClawをデプロイ
独自のVPSで動作し、WhatsApp、Telegram、Slack、Discordなどを横断して一元的に管理できるパーソナルAIアシスタントです。
OpenClaw向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenClawの活用例
OpenClawは、ご自身のインフラ上で動作する単一のゲートウェイを介して、普段お使いのメッセージングチャネル（WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、Google Chat、Signal、iMessage、Microsoft Teamsなど）に接続するセルフホスト型のパーソナルAIアシスタントプラットフォームです。クラウドベースのアシスタントとは異なり、OpenClawはすべての会話、コンテキスト、データをユーザーの管理下に置きながら、あらゆるプラットフォームで常に利用可能です。
ゲートウェイアーキテクチャは、Anthropic ClaudeやOpenAIを含む複数のAIモデルプロバイダーをサポートしているため、各タスクに最適なモデルを選択できます。音声機能、ブラウザ自動化、拡張可能なスキルプラットフォームにより、OpenClawは簡単なメッセージ返信から複雑な自動ワークフローまで、あらゆる処理に対応できます。
OpenClawの主な機能
マルチチャネルメッセージング
単一のゲートウェイから、WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、その他10以上のプラットフォームで利用可能なアシスタントが1つあります。
複数のAIプロバイダー
目の前のタスクに応じて、Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini、その他のモデルを切り替えます。
音声＆ブラウザ制御
「常時オン」トークモードと専用のChrome自動化により、音声対話およびウェブベースのタスク実行が可能になります。
「インタラクティブキャンバス」
エージェント主導のビジュアルワークスペースにより、アシスタントはプレーンテキストの返信を超えた、豊富なインタラクティブインターフェースをレンダリングできます。
拡張可能スキルプラットフォーム
ゼロから再構築することなく、バンドルされた、マネージド、またはカスタムのワークスペースレベルのスキルを追加して、アシスタントができることを拡張できます。
HostingerでOpenClawを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。