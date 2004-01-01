OpenClawは、ご自身のインフラ上で動作する単一のゲートウェイを介して、普段お使いのメッセージングチャネル（WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、Google Chat、Signal、iMessage、Microsoft Teamsなど）に接続するセルフホスト型のパーソナルAIアシスタントプラットフォームです。クラウドベースのアシスタントとは異なり、OpenClawはすべての会話、コンテキスト、データをユーザーの管理下に置きながら、あらゆるプラットフォームで常に利用可能です。

ゲートウェイアーキテクチャは、Anthropic ClaudeやOpenAIを含む複数のAIモデルプロバイダーをサポートしているため、各タスクに最適なモデルを選択できます。音声機能、ブラウザ自動化、拡張可能なスキルプラットフォームにより、OpenClawは簡単なメッセージ返信から複雑な自動ワークフローまで、あらゆる処理に対応できます。