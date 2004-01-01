9routerは、AIコーディングツールと任意のLLMプロバイダーの間に入る、セルフホスト型AI APIプロキシです。OpenAI互換エンドポイントを提供するため、Claude Code、Cursor、Cline、Copilotなどのツールを設定し直すことなく接続できます。RTK Token Saverは、Gitの差分、grepの結果、ディレクトリツリーなどの大きなツール出力をモデルに届く前に圧縮し、リクエストごとの入力トークンを20〜40％削減します。自動フォールバックルーティングでは、クォータに達した際に、優先順位に従ってサブスクリプション、低コスト、無料枠のプロバイダーへ順番に切り替えます。

9routerをVPS上でセルフホストすることで、すべてのプロバイダー認証情報とルーティングルールを自分で管理できます。Webダッシュボードからアカウントを管理し、モデルごとのトークン予算を設定し、ラウンドロビンスケジューリングで複数アカウントにリクエストを分散できます。AIツール側の設定に手を加えることなく、コストを削減できます。