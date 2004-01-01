ワンクリックで9routerをデプロイ
AI APIリクエストを自動でルーティングし、トークンコストを削減しながら40以上のLLMプロバイダーに振り分けます。
9router向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
9routerの活用例
9routerは、AIコーディングツールと任意のLLMプロバイダーの間に入る、セルフホスト型AI APIプロキシです。OpenAI互換エンドポイントを提供するため、Claude Code、Cursor、Cline、Copilotなどのツールを設定し直すことなく接続できます。RTK Token Saverは、Gitの差分、grepの結果、ディレクトリツリーなどの大きなツール出力をモデルに届く前に圧縮し、リクエストごとの入力トークンを20〜40％削減します。自動フォールバックルーティングでは、クォータに達した際に、優先順位に従ってサブスクリプション、低コスト、無料枠のプロバイダーへ順番に切り替えます。
9routerをVPS上でセルフホストすることで、すべてのプロバイダー認証情報とルーティングルールを自分で管理できます。Webダッシュボードからアカウントを管理し、モデルごとのトークン予算を設定し、ラウンドロビンスケジューリングで複数アカウントにリクエストを分散できます。AIツール側の設定に手を加えることなく、コストを削減できます。
9routerの主な機能
RTKトークン圧縮
Gitの差分やディレクトリツリーなどのツール呼び出し出力をモデルに送信する前に圧縮し、リクエストごとの入力トークンを20〜40％削減します。
複数プロバイダーへのルーティング
40以上のLLMプロバイダーにリクエストをルーティングし、サブスクリプションのクォータに達した場合は有料枠から無料枠へ自動的にフォールバックします。
ラウンドロビンスケジューリング
プロバイダーごとに複数のアカウントへリクエストを分散し、月間上限がリセットされる前に利用可能なクォータを最大限活用します。
OpenAI互換API
/v1エンドポイントを既存のエンドポイントの代わりにそのまま使えるため、OpenAIプロトコルに対応するツールなら設定を変更せずに接続できます。
原始人プロンプト
簡潔な出力を促す指示を挿入し、モデルからの応答の長さを最大65％削減するプロンプト技法。
Hostingerで9routerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。