HostingerのAIエージェント

一般的なAIツールはシンプルな「対話型」という性質上、決まった操作マニュアルは存在しません。コツを掴むまでユーザー自身が試行錯誤する必要があります。

当社のエージェントには、個別のスキルに特化しています。それぞれが、何をすべきか、どのようにサポートすべきかを知るスペシャリストとして機能します。7つのAIエージェントチームが、初日から事業拡大のお手伝いします。