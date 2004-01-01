一般的なAIツールはシンプルな「対話型」という性質上、決まった操作マニュアルは存在しません。コツを掴むまでユーザー自身が試行錯誤する必要があります。
当社のエージェントには、個別のスキルに特化しています。それぞれが、何をすべきか、どのようにサポートすべきかを知るスペシャリストとして機能します。7つのAIエージェントチームが、初日から事業拡大のお手伝いします。
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Hostingerをしばらく利用していますが、使い心地は最高です。設定がとにかく簡単なので、機械が苦手な人でも全然大丈夫だと思います。
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