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AIエージェントでビジネス拡大を目指そう

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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HostingerのAIエージェント

一般的なAIツールはシンプルな「対話型」という性質上、決まった操作マニュアルは存在しません。コツを掴むまでユーザー自身が試行錯誤する必要があります。

当社のエージェントには、個別のスキルに特化しています。それぞれが、何をすべきか、どのようにサポートすべきかを知るスペシャリストとして機能します。7つのAIエージェントチームが、初日から事業拡大のお手伝いします。

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

Notion

Perplexity AI

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Jira

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Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

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Google Drive

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YouTube

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Reddit

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See all connections

たった3つのステップ！

01

お手伝いが必要な作業は何ですか？

SEO対策を改善したいですか？もっと計画的にコンテンツを投稿したいですか？法的に表記が義務付けられたページを作成する必要がありますか？ニーズに合わせて最適なエージェントを選ぶだけです。
02

対話型エージェントに相談する

事業内容を教えてください。関連する質問が返ってくるので、それに答えたらあとは結果が生成されるのを待つだけです。
03

手応えのある成果を得る

戦略、ブログ投稿、監査、メールキャンペーン。コピーペーストしてすぐに使えます。
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エンジニアではなく経営者向けに構築

Hostingerサイト向けに開発

エージェントは、既にお使いのWebサイト、ドメイン、ビジネスツールと連携するように構築されています。

技術的なスキルは不要

誰でも簡単に使いこなせる対話型エージェント。難しいプロンプトを覚える必要も、面倒な設定も一切ありません。

「何でも屋」ではなく、「専門家」がサポート

各エージェントは特定の業務に特化したトレーニングを受けています。あらゆる用途を網羅する汎用的なチャットボットではこなせないような、専門家レベルのサポートが受けられます。

データはあなただけのもの

会話はプライベートです。お客様のデータを使ってトレーニングしたり、第三者と共有したりすることはありません。

お客様の声

ビジネスを成功に導くあらゆるツールが揃っているHostingerなら、理想の運営環境を即座に構築可能です。

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Hostingerをしばらく利用していますが、使い心地は最高です。設定がとにかく簡単なので、機械が苦手な人でも全然大丈夫だと思います。

Dm Rawat

Dm Rawat

便利で信頼性が高く、メンテナンスも行き届いており、素晴らしいサポートチームがいつでもリアルタイムで対応してくれます。絶対におすすめです。

Amir Benslama

Amir Benslama

AIチームが待っています。さあ、始めませんか？

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よくある質問

Hostinger Agentsとは何ですか？

専門エージェントのチームを提供するAI搭載アプリ「Hostinger Agents」は、戦略、ライティング、SEO、マーケティング、法務、顧客コミュニケーション、営業といった特定のビジネス分野向けに構築されています。一般的なチャットボットとは異なり、いつでも簡単な指示に対応してくれる、専門性の高いエキスパートのような存在です。技術的なスキルは必要ありません。

Hostinger Agentsはどのようなユーザーを対象としていますか？

個人事業主や副業、基本的にすべて一人でで行っているスモールビジネス経営者向けに作られています。もし、戦略家、ライター、マーケター、あるいはすぐに相談できる法律顧問がいたら…と思ったことがある方なら、Hostinger Agentsが必要不可欠な相棒になるでしょう。

ChatGPTと何が違いますか？

一般的なAIチャットボットとは異なり、各Hostingerエージェントは特定のビジネス領域に関する深い専門知識で事前学習されています。完璧なプロンプトを作成する必要はありません。エージェントとスキルを選択するだけで、AIが最適な結果へと導いてくれます。

スキルとは何ですか？仕組みを教えてください。

各エージェントに搭載された「スキル」は、特定のタスクを即座に実行できる専用テンプレートです。指示内容を考える手間を省き、スキルを選ぶだけで、特定の成果へと導きます。ブログ作成からSEO調査、プライバシーポリシーなどの法的文書の生成までをAIがナビゲート。何もないところからチャットを始めるよりも圧倒的にスピーディーで、精度の高いアウトプットを実現します。

アプリを開くたびに、最初から説明し直す必要がありますか？

いいえ、各エージェントは、ユーザーとの会話を個別に継続的に維持します。セッションの期限切れを心配したり、履歴を管理する必要はありません。アプリを閉じて後で戻ってきても、エージェントは中断したところから正確に再開できるため、毎回ビジネスコンテキストを説明する手間が省けます。

プライバシーへの配慮

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