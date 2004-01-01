Visual Studio Code Serverは、フル機能のVS Code開発環境をあらゆるブラウザにもたらします。拡張機能、IntelliSense、統合ターミナル、Gitツール、デバッガーに、ローカルにソフトウェアをインストールすることなく、どのデバイスからでもアクセスできます。開発環境はVPS上に存在し、常に利用可能です。

VPS上でVS Code Serverをセルフホストすることで、プロジェクトと設定はセッション間で永続化され、どのマシンからでもアクセスできるようになります。常に稼働しているサーバー環境は、Web経由でのペアプログラミング、クラウド開発ワークフロー、またはVS Codeのインストールが現実的でないデバイスからのコーディングに最適です。