Visual Studio Code Serverのワンクリックインストールによるデプロイ
拡張機能、デバッグ、Git、統合ターミナルを備え、どこからでもブラウザでVS Codeを完全に実行できます。
Visual Studio Code Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Visual Studio Code Serverの活用例
Visual Studio Code Serverは、フル機能のVS Code開発環境をあらゆるブラウザにもたらします。拡張機能、IntelliSense、統合ターミナル、Gitツール、デバッガーに、ローカルにソフトウェアをインストールすることなく、どのデバイスからでもアクセスできます。開発環境はVPS上に存在し、常に利用可能です。
VPS上でVS Code Serverをセルフホストすることで、プロジェクトと設定はセッション間で永続化され、どのマシンからでもアクセスできるようになります。常に稼働しているサーバー環境は、Web経由でのペアプログラミング、クラウド開発ワークフロー、またはVS Codeのインストールが現実的でないデバイスからのコーディングに最適です。
Visual Studio Code Serverの主な機能
ブラウザ版フルVS Code
どのブラウザタブからでも、拡張機能、テーマ、キーバインディング、設定を含む完全なVS Codeエクスペリエンスにアクセスできます。
「拡張機能サポート」
言語サーバー、リンター、フォーマッター、デバッガーといったものを含め、VS Code 拡張機能をサーバー側でインストールおよび実行できます。
「統合ターミナル」
VPS環境に接続されたブラウザターミナルで、シェルコマンド、ビルドツール、およびスクリプトを直接実行します。
Gitの統合
VS Codeの組み込みGitツールを使用して、リポジトリの管理、コミットの作成、差分の確認、マージの競合の処理を行います。
「永続ワークスペース」
プロジェクト、設定、拡張機能はVPS上のセッション間で保持されるため、中断したところから正確に作業を再開できます。
HostingerでVisual Studio Code Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。